Казахстанцы переходят на макароны — в этом году потребление макаронных изделий выросло сразу на 13%

При этом потребление хлеба и кондитерских изделий сократилось почти на 2%

Казахстанцы в этом году меньше потребляют хлеба и кондитерских изделий, но при этом увеличили покупки макарон и лапши. За 9 месяцев текущего года на внутреннем рынке в РК было реализовано порядка 567,9 тысячи тонн хлеба, тортов и иных кондитерских изделий. Это на 1,7% меньше, чем было куплено за аналогичный период 2016 года.

Напомним, что в 2015-2016 годах потребление хлебных изделий, тортов и булочек увеличивалось.

Зато вырос спрос на кондитерские изделия длительного хранения и макароны. Так, печенья и сухарей в этом году было продано на 0,7% больше, чем год назад. А вот макаронных изделий было продано сразу на 13,1% больше, или 134,6 тысячи тонн, передаёт Energyprom.kz

Резкий рост спроса на макароны в этом году формируется на фоне слабого роста цен на подобные изделия. К примеру, за 10 месяцев текущего года стоимость хлеба выросла на 2,7%.

При этом цены на мучные изделия типа макарон, лапши и кускуса поднялись за этот же период всего на 1,8%.

Стоимость булочных и кондитерских изделий из муки за январь-октябрь 2017 года поднялась на 6,5%.

Для удовлетворения такого спроса на макаронные изделия увеличилось не только внутреннее производство, но и существенно вырос импорт такой продукции. Так, за 9 месяцев в страну было ввезено порядка 31,1 тысячи тонн макарон, лапши и подобных изделий. По сравнению с объемами импорта за аналогичный период 2016 года количество выросло сразу на 45,8%. На этом фоне доля импорта в ресурсах макаронных в РК увеличилась до 20,3% с 16,3%.

Местные производители также существенно нарастили выпуск макаронных продуктов питания — за год прирост составил 11,1%.