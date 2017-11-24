Деятельность финансовых пирамид незаконна в Казахстане

Вступление в финансовую пирамиду путем внесения денег происходит на добровольной основе и, как правило, без правового сопровождения и отсутствия гарантий возврата вложенных средств

В последнее время на рынке частных инвестиций активизировалась деятельность организаций, имеющих признаки финансовых пирамид. Об этом рассказал Начальник Управления по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций НБРК Александр Терентьев в ходе круглого стола по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

Он отметил, что вступление в финансовую пирамиду путем внесения денег происходит на добровольной основе и, как правило, без правового сопровождения и отсутствия гарантий возврата вложенных средств.

«Одним из привлекательных условий вложения денег в финансовую пирамиду является возможность получения высокого дохода через довольно короткий промежуток времени. В качестве финансового инструмента, используемого для совершения мошенничеств по принципу финансовой пирамиды, используются «ценные бумаги», а также договоры займа, траста, страхования», — рассказал А.Терентьев.

В редких случаях учредители организации-пирамиды действительно инвестируют полученные деньги в основные средства, ценные бумаги и т.д., но и в этом случае основная масса внесенных денег не может использоваться для серьезных инвестиций, поскольку необходима для выплаты обещанных высоких доходов.

«Необходимо отметить, что привлечением денег от населения на территории Республики Казахстан могут заниматься только банки второго уровня, а также Национальный оператор почты на основании лицензии, выданной уполномоченным государственным органом», — сказал представитель Национального банка РК.

Он отметил, что операции по приему депозитов от физических лиц относятся к банковским и подлежат обязательному лицензированию. Нарушение законодательства Республики Казахстан о лицензировании влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан. Согласно требованиям Гражданского кодекса Республики Казахстан иным лицам запрещается привлечение денег в виде займа от граждан в качестве предпринимательской деятельности, и такие договоры признаются недействительными с момента их заключения.

«Соответственно деятельность организаций, не имеющих лицензии уполномоченного государственного органа на привлечение депозитов от физических лиц, но предлагающих населению разместить в данной организации свободные деньги, носит признаки мошенничества и является нарушением действующего законодательства Республики Казахстан», — сказал А.Терентьев.

Он напомнил, что с 2014 года введена уголовная ответственность за создание финансовой (инвестиционной) пирамиды, то есть организацию деятельности по извлечению дохода (имущественной выгоды) от привлечения денег или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других, а равно руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой или ее структурным подразделением.

В заключении А.Терентьев отметил, что вложение денег в нерегулируемые организации сопровождается высоким уровнем риска их полной потери, поскольку взаимоотношения между ее участниками строятся на взаимодоверии, и действия по передаче и концентрации денег осуществляются самими участниками.