Дефицита угля нет
На прошедшей пресс-конференции аким Карагандинской области Ерлан Кошанов рассказал о добыче и продаже шубаркульского угля в Казахстане.
«Первое, что я хотел бы сказать, – это то, что проблем с добычей угля и его дефицита нет. Если в прошлом году область добывала 28 млн тонн угля, то в этом мы добыли на два млн тонн больше. Поэтому проблем на сегодняшний день с углём нет, на всех тупиках он имеется в свободной продаже», – сказал аким.
Также Ерлан Кошанов заметил, что цена на шубаркульский уголь снизилась на тысячу тенге.
«Сейчас цена на тупиках составляет 10 тысяч тенге в Караганде, в районах же она в зависимости от расстояния между Шубаркулем и регионами колеблется в районе 10-11 тысяч тенге», – сказал он.
Увеличилась и отгрузка угля, по словам акима: если раньше отгружали по 120 вагонов в сутки, то сейчас по 180-190 вагонов.
Напомним,ч то в конце сентября жители жаловалисс на дефицит и высокие цены. Жители не имели возможности приобрести уголь, так как цена за тонну составляла 18 000 тенге. Сагинтаев призвал к ответу Ерлана Кошанова, и тот объяснил такой ажиотаж резким похолоданием. Но позже сотрудники Минэнерго выяснили, что дефицита угля нет.
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Ага 10-11 тысяч за тонну, а ни че что она продается в райцентрах по 13 тыс. тенге, в селах от 15 тыс. до 17 тыс. тенге. Сидят в кабинетах и решают, а давай поставим такую цену. Мне не понятно одно в разрезе АО «Шубаркулькомир» себестоимость добычи составляет 5500 тенге и продают они так за границу и крупным потребителям. При себестоимости 5500 тенге конечному потребителю это людям которые живут в селах она поступает с накрутку в 2 раза. Получается транспортные расходы больше, чем расходы на производство. Будто уголь в село везут на ишаках, а не по железной дороге или автомобилях. Уберите перекупщиков и разного рода спекулянтов. Дайте возможность непосредственному поставщику работать напрямую с угольным разрезом. Здесь много ума не надо.
Деревенский
24 ноября, 2017 в 16:09
Дефицита угля нет! Как и самого угля!
мамама
24 ноября, 2017 в 16:30
Уважаемый Аким!
Кто наказан за задержку топлива многим жителям в начале отопительного сезона?
Если ли гарантии, что подобная ситуация не повторится впредь?
ШП
24 ноября, 2017 в 16:58