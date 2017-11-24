Ерлан Кошанов: цена на уголь снижена

Дефицита угля нет

На прошедшей пресс-конференции аким Карагандинской области Ерлан Кошанов рассказал о добыче и продаже шубаркульского угля в Казахстане.

«Первое, что я хотел бы сказать, – это то, что проблем с добычей угля и его дефицита нет. Если в прошлом году область добывала 28 млн тонн угля, то в этом мы добыли на два млн тонн больше. Поэтому проблем на сегодняшний день с углём нет, на всех тупиках он имеется в свободной продаже», – сказал аким.

Также Ерлан Кошанов заметил, что цена на шубаркульский уголь снизилась на тысячу тенге.

«Сейчас цена на тупиках составляет 10 тысяч тенге в Караганде, в районах же она в зависимости от расстояния между Шубаркулем и регионами колеблется в районе 10-11 тысяч тенге», – сказал он.

Увеличилась и отгрузка угля, по словам акима: если раньше отгружали по 120 вагонов в сутки, то сейчас по 180-190 вагонов.

Напомним,ч то в конце сентября жители жаловалисс на дефицит и высокие цены. Жители не имели возможности приобрести уголь, так как цена за тонну составляла 18 000 тенге. Сагинтаев призвал к ответу Ерлана Кошанова, и тот объяснил такой ажиотаж резким похолоданием. Но позже сотрудники Минэнерго выяснили, что дефицита угля нет.