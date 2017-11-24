Как НВшники в новогоднюю сказку попали

Бэкстейдж с фотосессии рекламного агентства НВ

Рекламное агентство – кормилица Нового Вестника. И 28 февраля 2018 года нашему любимому агентству исполняется 10 лет. Это дело мы решили отметить, ведь 10 лет бывает только раз в 10 лет! Решив подойти к такому событию основательно, мы записались на фотосессию у единственного сказочного фотографа Караганды – Марии Луцук.

Собравшись в фотостудии «Studio Centro», наши девушки начали готовиться к съемке. Индивидуальный образ для каждой был создан профессиональным визажистом Асем Кемелбай. Фотостудия «Studio Centro» раньше называлась «Фламинго», и находилась в другом месте. Сейчас они переехали на Алиханова 14 Б. В студии работают три фотографа: Мария Луцук, Дмитрий Юсупов и Юлия Ким, дизайнер Жанар Журекен и визажист Асем Кемелбай.

А пока Асем красила и делала прически нашим дамам, мы принялись рассматривать фотостудию. Как же здесь все волшебно! Такое ощущение, что попал в новогоднюю сказку. Здесь несколько фото-зон: стена с висящими лампочками и большой сверкающей звездой (сразу ассоциации с Голливудом); зона, оборудованная под дерево – здесь уютное кресло и деревянный камин; зона-улица с магазинчиком новогодних вещей; романтичные качели, украшенные цветами и белая зона с резным камином, креслом и огромной елкой, занесенной снегом. Впрочем, елки находятся в каждой зоне. Новый год же.

В чем заключается работа рекламного агентства? Это продажи, договора, это маркетинг. Развитие НВ – во многом заслуга рекламного агентства. Они выполняют важную работу, которая никому не видна, но которая имеет большое значение.

Мария Луцук – колоритная дама, с пышными кудрявыми волосами и черными бровями. Ей бы самой в модели. Жаль, что такая красота остается за кадром. Сидя на полу и греясь возле лампочек, мы разговорились о профессии фотографа.

— Мне интересно создавать что-то оригинальное, авторское, а не просто семейные фотографии в студии — рассказывает Мария. – Но на подобный фэнтезийный образ необходимо много времени. Ведь для этого нужно готовить костюм, атрибуты. Сказочная фотография очень популярна в России. Но, к сожалению, у нас это не востребовано. У людей нет времени и желания настолько серьезно подходить к фотосессии. Обычно работа в студии занимает час или полчаса. А если создавать образ, работать со стилистами и визажистами, на этой уйдет как минимум, полдня.

— А если бы вам предложили крутую оригинальную идею, но, к примеру, у человека нет денег, вы бы согласились снимать за идею?

— Я в основном работаю за идею. Но тут не получится совсем бесплатно. Сделать костюм – нужно вложиться.

— А сколько лет вы занимаетесь фотографией?

— Лет семь. Но серьезно подходить к этому делу я начала более трех лет назад.

— Это призвание или случайность?

— Я сменила много профессий. Но остановилась на фотографии.

— А кто вы по образованию?

— Врач-биохимик.

— Какой любимый образ?

— «Русалка». Это была чисто коммерческая фотосессия, но я решила внести в нее немного креатива. Мы подошли к работе со всей серьезностью. Долго готовились, сделали корону. На съемку мы везли аквариум с рыбкой, дымовые шашки, много вещей. И так получилось, что я забыла рюкзак с фотоаппаратом! Пришлось возвращаться. Еще одна моя любимая фотосессия – «Гимназистки». Съемка далась нам непросто: это было лето и в помещении было очень жарко. Девочки были одеты в несколько слоев одежды, но оказались достаточно терпеливы. Кроме того, девочки принимали участие в создании костюмов: я дала им нитку с иголкой, сказала – шейте, и они шили. Так что часть заслуги принадлежит им.

Мария фотографировала по очереди тех, кто был готов, затем вдвоем, втроем, а в конце девушки сделали групповое фото. Визажист Асем постаралась на славу: руководитель рекламного отдела Настя превратилась в нежную романтичную особу; Вика заблистала королевской красотой; Регине присвоили титул «герцогиня», а Женя стала похожа на голливудскую кинозвезду. В то время как фотографировалась одна, остальные дамы с телефонами в руках делали селфи в каждом уголке студии. На вопрос: «А какой смысл, ведь вы получите профессиональные красивые фото?» отвечали: «Но в Инстаграм ведь надо сейчас выложить!».

У каждого фотографа есть свои фишки. Чтобы сделать красивый кадр, Марии пришлось залезать на стул, а также кричать «Трусы», чтобы вызвать улыбку у девушек. Повеселились, в общем.

Спасибо Марии, Асем и всей студии «Studio Centro» за сказочную фотосъемку!