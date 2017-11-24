Минздрав предупреждает: Непроверенная реклама, может вредить вашему здоровью!

В Instagram Stories от лица Министерства здравоохранения Казахстана, появилось предложение для курильщиков о том, как легко расстаться с вредной привычкой. При нажатии на картинку, пользователя встречает реклама таблеток от пагубной зависимости.

Человек решивший бросить навсегда рабство никотина, готов пойти на все. Перепробовать разные методы, начиная от гипноза и заканчивая медицинскими препаратами. Соответственно увидев рекламу таблеток с известным именем (прим. В этических целях мы не можем указывать название), якобы рекомендуемого Минздравом Казахстана, да еще и по госпрограмме «Всего за 1 тенге» – не заметит ничего подозрительного.

Использовать в рекламных целях государственные структуры – это как минимум гарантия качества предоставляемого товара или услуги. Мы нашли на просторах интернета отзывы о препарате, после которого, судя по рекламной записи «Желание закурить к Вам больше не вернется! Никогда!».

Курение является одной из главных причин развития многих летальных заболеваний. Согласно статистике ВОЗ, ежегодно него умирает около 6 миллионов людей по всему миру. Опасность курения невозможно переоценить. Последствием курения становится формирование множественных патологий.