Крысы развязали войну между жителями многоэтажки и КСК

«Заварить нельзя оставить», или где поставить запятую

В редакцию NV.kz обратилась жительница Караганды, которая возмущена тем, что в многоэтажном доме, где она проживает, руководство кооператива собственников квартир, решили заварить мусоропровод. Горожанка пожаловалась на то, что живет на девятом этаже с тремя детьми, и выбрасывать бытовые отходы выходя каждый раз из подъезда – не может, а также задается вопросом: «Зачем, когда есть действующий мусоропровод?». За разъяснениями в ситуации, корреспондентNV.kz обратился к председателю КСК «Атлант» — Ларисе Николаевне Мантель.

Как сообщила Лариса Мантель, причиной закрытия мусоропровода стали крысы. По словам председателя, грызуны появились в доме по проспекту Нуркена Абдирова, летом 2017 года. Ядохимикаты действуют разово, в силу особенностей этих животных, и чтобы не провоцировать рост размножения крыс, пришлось закрыть мусоропроводы в десяти из одиннадцати подъездах, что заставляет грызунов искать пищу не в доме, а за его пределами.

«Я собрала сход подъезда, и предложила закрыть мусоропровод. Во первых будет чисто, не будет неприятного запаха, уйдут крысы , потому что еды не будет. Некоторые жильцы дома, выбрасывают в мусоропровод, что попало. Сидим летом, слышим, летит – бах. Кто-то выбросил арбуз. Недавно вытащили крысу из мусоропровода. А если бы не нашли? Она могла бы разлагаться и разносить инфекцию. Еще, чтобы найти человека, который будет убирать, и чистить мусоропровод очень сложно. Жильцы, конечно оплачиваю КСК, но за мусоропровод не платят». Я хочу сделать как лучше, даже те, кто был раньше против закрытия, сейчас благодарят меня», — рассказывает председатель КСК Лариса Мантель.

Руководство КСК на вопрос журналиста о том, как же пожилым людям постоянно спускаться и подниматься, чтобы выбросить мусор ответило, что в подъезде, в котором отказываются закрыть мусоропровод , нет сильно пожилых людей, а также исправно работает лифт.

«Никак не можем переубедить некоторых жильцов, хотя большинство уже согласно. Предлагаем из помещения, которое освободится от мусора внизу, сделать стоянку для велосипедов и детских колясок. Также для удобства мы установили две площадки для мусорных контейнеров. Я считаю, что большого дискомфорта закрытие мусоропровода для жильцов нет», — сказала Лариса Мантель.

В своем сообщении, жительницы дома рассказала, что крысы, возможно, появились не из-за мусоропровода, а из-за находящего в доме кафе. На что председатель ответила, что даже если бы грызуны присутствовали точке общественного питания, то из-за архитектурных нюансов – они не смогли бы пробраться в подъезды. Также добавила, что собственники кафе соблюдают санитарные условия и регулярно утилизируют свои отходы.

«Дом построен в 1975 году. Капитальный ремонт мусоропроводов не проводился. Где-то уже нет железных крышек. Закрытие все равно когда-нибудь произошло бы. Да и сами люди, иногда просто оставляют возле мусоропровода отходы. У нас конечно убираются подъезды регулярно, но запахи все равно распространяются», — говорит Лариса Мантель.



Для закрытия мусоропровода, необходимо собрать 2/3 подписи жильцов. А потому одна сторона будет убеждать о преимуществе закрытых баков, а другая приводить свои доводы оставить все как есть. А в это время, где-то в глубине подвала, маленькая крыса будет за этим всем наблюдать.