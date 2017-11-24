25 ноября, 9 и 23 декабря
Уважаемые карагандинцы!
Приглашаем Вас на сельскохозяйственные ярмарки, которые пройдут 25ноября, 9 и 23 декабря2017 года.
Место проведения ярмарки– торговый дом «Сарыарка» (проспект Строителей 35/2).
Через этот район проходит следующие маршруты общественного транспорта:01, 012, 014, 19, 33, 41, 43, 45, 49, 53, 56, 70, 73.
На ярмарке будут реализовываться продукция сельхозтоваропроизводителей области (мясомолочная, плодоовощная и др.) по ценам ниже среднерыночных.
Аппарат акима города Караганды
Всего на сайте опубликовано 38654 материалов.
Посетители оставили 220235 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.