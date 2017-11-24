Казахстанцы запасаются сухарями

За 2017 год, жители нашей страны стали потреблять больше макаронных изделий, сухарей и печенья.

Продажа хлеба, тортов и других кондитерских изделий уменьшилась.

Такие данные приводит комитет по статистике МНЭ РК. Наши сограждане в последнее время стали предпочитать скоропортящимся продуктам, товары долгого хранения. А также спрос возник на основании слабого роста цен на подобные продукты. Получается, что купить булку хлеба, дождаться, когда она трансформируется в сухарь – дороже, чем просто приобрести конечный продукт.

Анекдот в тему: А вот почему макароны с дырками дороже, например, вермишели? Я думаю, потому что в макаронах дырки — самое вкусное. Жаль дырки отдельно от макарон не продаются.