Скончался заместитель председателя Комитета геологии и недропользования МИР РК Назаралы Жаксылык

Эту информацию подтвердили в пресс-службе ведомства.

Назаралы Жаксылык должен был сегодня принять участие в парламентских слушаниях. Как стало известно, перед заседанием, в фойе здания Мажилиса, он почувствовал недомогание. По предварительным данным, Назаралы Жаксылык скончался по дороге в больницу. Отмечается, что скорая помощь дежурила в здании Парламента.

«Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким в связи с тяжелой утратой – скоропостижной кончиной заместителя председателя Комитета геологии и недропользования МИР РК Назаралы Жаксылык Кузембайулы», — написал на своей странице в Facebook глава министерства Женис Касымбек.

Назаралы Жаксылык родился 23 сентября 1964 года в поселке Аим Красноводского района Туркменской ССР. С августа 1987 года по август 1994 года работал геологом нефтегазоразведочных экспедиций ПГО «Актюбнефтегазгеология». С августа 1994 года по октябрь 1999 года работал главным специалистом Западно-Казахстанского территориального управления по охране и использованию недр «Запказнедра». С 8 октября 1999 года по 25 ноября 2011 года работал главным специалистом, начальником отдела, заместителем начальника управления и начальником управления Комитета геологии и охраны недр, Комитета геологии и недропользования министерств природных ресурсов и охраны окружающей среды, энергетики и минеральных ресурсов, индустрии и новых технологий. В разное время занимал должности директора департамента управления геологоразведочными проектами АО «Разведка Добыча «КазМұнайГаз», директора департамента развития перспективных проектов, департамента управления разведочными проектами АО «НК «КазМұнайГаз». С 4 августа 2015 года по 17 августа 2017 года работал главным инженером проекта разведки, заместителем директора геолого-геофизического сопровождения активов КМГ ТОО «НИИ технологии добычи и бурения «КазМұнайГаз». 21 августа 2017 года был назначен на должность заместителя председателя Комитета геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

По словам сына Назаралы Жаксылыка, прощание состоится 26 ноября в 10.00.

Источник: tengrinews.kz