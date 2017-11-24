Карагандинцам вернут более 233 млн тенге теплоэнергетики

Одна из самых больших сумм перерасчета по республике приходится на Карагандинскую область.

В результате перерасчета за прошлый отопительный сезон казахстанцам вернут более 900 млн тенге. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК Асан Дарбаев, передает BNews.kz.

«Потребитель ежегодно участвует при перерасчете средств за тепловую энергию с учетом фактической температуры наружного воздуха в отопительный период. По итогам прошлого отопительного сезона потребителям в целом будет возвращена денежная сумма в размере 910 млн тенге по республике. В целом, если остановиться по отдельным регионам, по Астане у нас возврат должен составить на уровне 1,7 млн тенге, по Алматы — 289 млн тенге, по Карагандинской области — 233 млн, по Атырауской — 69 млн», — проинформировал он в ходе пресс-конференции в СЦК.

По его словам, данная мера не считается нарушением или отсутствием контроля со стороны надлежащих органов.

«Если температура за отопительный сезон была ниже ожидаемого, то, соответственно, здесь подразумевается, что субъект на нее затратил меньше энергоресурсов, чем планировал. Соответственно, он получил определенный доход, и этот доход подлежит возврату потребителям. Возврат денежных средств потребителям производится путем снижения платежа за выставляемые счета на сумму перерасчета. В результате перерасчета возврат начисленных средств осуществляется на лицевой счет потребителя и прописывается отдельной строкой в виде аванса — сальдо», — рассказал Дарбаев.

Потребителям не будут возвращать переплаченную сумму в денежном эквиваленте. Она будет учитываться как аванс при оплате потребителем за теплоэнергию в новом отопительном сезоне.

Cубъектам естественных монополий одобряют повышение тарифов только при условии, что дополнительно полученный доход они инвестируют в модернизацию инфраструктуры. Их инвестиционные программы утверждаются соответствующими отраслевыми госорганами и местными исполнительными органами. Ожидаемый объем инвестиций за 2015-2021 годы в сферу естественных монополий составляет 2,2 трл тенге. В том числе в сферу электроэнергетики – 511 млрд тенге, водоснабжения — 124 млрд тенге, теплоснабжения — 2019 млрд тенге, транспортировки газа – 475 млрд тенге, транспортировки нефти — 263 млрд тенге.

В целом по Казахстану до 2021 года запланирована реконструкция и модернизация более 500 километров тепловых сетей, ремонт и строительство более 700 километров сетей водоснабжения. Инвестиции будут направлены на строительство и модернизацию более 1300 километров электрических сетей. Будет проведен капитальный ремонт около 1000 комплектов трансформаторных подстанций, 12 тысяч километров линий энергопередачи, реконструкции подлежат более 20 тысяч километров электрических сетей.

Инвестиции будут направлены на газификацию населенных пунктов, строительство и реконструкцию 12 нефтеперекачивающих станций, модернизацию газораспределительных сетей.