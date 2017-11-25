Проведено профилактическое мероприятие с детьми детского сада «Березка»

Во время чрезвычайных ситуаций, в основном при пожарах, дети, как правило, от страха прячутся в укромный уголок, вместо того чтобы позвать на помощь

Поэтому, задача всех взрослых — дать каждому ребенку основные понятия противопожарной безопасности.

В целях формирования у детей осознанного и ответственного отношения к мерам пожарной безопасности сотрудниками отдела по ЧС совместно с сотрудниками ПЧ — 28 города Сарань был организован день открытых дверей для детей детского сада «Березка», передаёт ДЧС Карагандинской области

В игровой форме детям были доведены правила безопасного поведения в быту и телефоны вызова служб экстренного реагирования. Также в ходе мероприятия детям были заданы элементарные вопросы по пожарной безопасности и сотрудники отдела напомнили, что нельзя играть со спичками и разжигать огонь. Детей в доступной форме ознакомили с различными чрезвычайными ситуациями и умением их преодолеть.

Надеемся, что проведенная нами профилактическая работа поспособствует повышению у детей дошкольного возраста уровня знаний о пожарной безопасности.