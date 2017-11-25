В г. Приозерск завершены сертификационные испытания спасательных собак

Завершились сертификационные испытания кинологических расчетов спасательных подразделений Комитета по ЧС МВД РК, проходившие с 20 ноября текущего года в г. Приозерск Карагандинской области.

Успешно преодолеть первый этап «Проверка послушания и ловкости» удалось всем 23-м кинологическим расчетам 10-ти оперативно-спасательных отрядов Комитета по ЧС и войсковой части №52859 Регионального командования «Орталык» НГ РК, передаёт ДЧС Карагандинской области

При этом, успешно пройдя все этапы сертификационных испытаний, допуск к ведению поисково-спасательных работ получили 15 кинологических расчетов: 8 собак подтвердили имеющийся класс А и 7 собак, пройдя сертификацию, получили его впервые.

Сегодня состоится подведение итогов сертификационных испытаний, а также продолжится работа в рамках учебно-тренировочного сбора, на котором опытные кинологи продемонстрируют приемы и методы подготовки служебных собак спасательных подразделений к ведению поисковых работ в различной обстановке.