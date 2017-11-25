Сотрудники проводят профилактическое мероприятие по предупреждению пожаров в жилом секторе, а также на объектах с массовым прибыванием людей и торговых точках
В городе много жилых домов и торговых точек с печным отоплением. Именно здесь чаще всего происходят пожары в результате нарушений монтажа и эксплуатации печей на твердом топливе. Особое внимание сотрудники гражданской защиты уделяют неблагополучным семьям, ведущим асоциальный образ жизни и социально неадаптированным гражданам. У сотрудников органов гражданской защиты на учете каждая такая неблагополучная семья. С ними в первую очередь и проводятся профилактические мероприятия, передаёт ДЧС Карагандинской области
В ходе разъяснительной работы каждому жильцу, каждому владельцу магазина индивидуально вручаются памятки и буклеты о соблюдении мер пожарной безопасности в отопительный период. Кроме того, сотрудники ОЧС рекомендуют домовладельцем приобретать огнетушители для дополнительной защиты от пожаров жилых помещений и хозяйственных построек, а также прививать детям навыки осторожного обращения с огнем.
Адрес редакции: г.Караганда, ул.Ержанова, 18, 4 этаж.
Отдел информации: 91-15-45. E-mail: vestnik@nv.kz.
Отдел рекламы: 91-22-44. E-mail: reklama@nv.kz.
Учредитель ТОО "ГАЗЕТА "НОВЫЙ ВЕСТНИК".
Копирование, перепечатка и любое другое использовании материалов сайта возможны только при наличии письменного разрешения учредителя.
Всего на сайте опубликовано 38665 материалов. Посетители оставили 220323 комментариев. В среднем по 6 комментариев на материал.
В Сарани, например, есть целый микрорайон «Горняк» до которого до сих пор не дошла цивилизация и блага доступные рядовому жителю с середины 20-ого века. Весь этот микрорайон отапливается буржуйками и хранит уголь в подвалах. Вместо подключения их к центральному теплоснабжению предлагаю модеренизировать жителям сознание и писать название их микрорайона исключительно латинскими буквами.
wd40
25 ноября, 2017 в 10:04