Акция «Опасность печного отопления – отравление угарным газом»

Сотрудники проводят профилактическое мероприятие по предупреждению пожаров в жилом секторе, а также на объектах с массовым прибыванием людей и торговых точках

В городе много жилых домов и торговых точек с печным отоплением. Именно здесь чаще всего происходят пожары в результате нарушений монтажа и эксплуатации печей на твердом топливе. Особое внимание сотрудники гражданской защиты уделяют неблагополучным семьям, ведущим асоциальный образ жизни и социально неадаптированным гражданам. У сотрудников органов гражданской защиты на учете каждая такая неблагополучная семья. С ними в первую очередь и проводятся профилактические мероприятия, передаёт ДЧС Карагандинской области

В ходе разъяснительной работы каждому жильцу, каждому владельцу магазина индивидуально вручаются памятки и буклеты о соблюдении мер пожарной безопасности в отопительный период. Кроме того, сотрудники ОЧС рекомендуют домовладельцем приобретать огнетушители для дополнительной защиты от пожаров жилых помещений и хозяйственных построек, а также прививать детям навыки осторожного обращения с огнем.