Столица Казахстана попала в ТОП-10 лучших городов СНГ для зимних путешествий

Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг лучших городов СНГ для зимних путешествий туристов.

Рейтинг составлен по результатам анализа популярности турпоездок зимой 2017-2018 гг, передает Елорда Инфо.

Минск, Алматы Баку лидируют в рейтинге зимних путешествий в страны СНГ в Новый год. Туристы путешествуют в выходные дни, а также в туры на горнолыжные курорты.

В Казахстане это Шимбулак , в Азербайджане — Шахдаг и Туфандаг, в Минской области Белоруссии — Силичи и Логойск.

По данным ТурСтат, туристы приезжают в города СНГ зимой в среднем на 4 дня и расходуют 75 долларов в сутки. Для недорогих поездок в СНГ популярны Бишкек и Кишинев, а для отдыха «люкс» лидируют Баку и Астана.

10 самых популярных у туристов городов СНГ зимой 2017-18 гг.: Минск (Беларусь) Алматы (Казахстан) Баку (Азербайджан) Ереван (Армения) Ташкент (Узбекистан) Астана (Казахстан) Брест (Беларусь) Бишкек (Кыргызстан)