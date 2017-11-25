За шутку о взрывном устройстве в торговом доме задержан житель Сатпаева

Полицейские эвакуировали 40 человек из торгового центра и 30 жителей соседних домов.

На пульт пожарной охраны позвонил житель Сатпаева и сообщил, что в торговом центре «Престиж» заложено взрывное устройство, передает Today.kz.

Полицейские тут же эвакуировали 40 человек из торгового дома и 30 жителей соседних домов.

«Сотрудниками учебно-тренировочного взвода департамента внутренних дел Карагандинской области было осмотрено здание, каждый бутик, подсобные помещения, но взрывного устройства не нашли. В ходе оперативных мероприятий установлен и задержан 34-летний местный житель. Он признался в деянии, которое совершил в состоянии алкогольного опьянения», — сообщил руководитель пресс-службы ДВД Карагандинской области Бакытжан Кудияров.

Сотовый телефон, с которого был сделан криминальный звонок, найден у задержанного.

«Расследуется уголовное дело по статье 273 УК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», проводится расследование. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания», — сказал Кудияров.

Автор: Аделя Васильева