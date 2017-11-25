Молодежи Карагандинской области вручили гранты на развитие бизнеса

По поручению Ерлана Кошанова в 2018 году размер грантов будет увеличен до 1 миллиона тенге.

Десять грантов на общую сумму три с половиной миллионов тенге вручило государство молодым людям в целях поддержки молодежного предпринимательства, сообщает МИА «Казинформ».

Как сообщил руководитель управления по вопросам молодежной политики Карагандинской области Мирас Куттыбай, всего в регионе реализуются 25 молодежных проектов, на которые выделено 92 миллиона 600 тысяч тенге.

«Если в этом году молодежь получила 10 грантов, то всего с 2005 по 2017 годы выделено 168 грантов на 33 миллиона 500 тысяч тенге», — сказал Мирас Куттыбай на слушаниях, организованных Карагандинским областным филиалом партии «Нұр Отан».

В течение этого года трудоустроено около 20 тысяч молодых людей. В рамках проекта «С дипломом в село» обеспечены работой 138 специалистов, еще 83 специалиста получили пособия. Кредиты на покупку жилья выделены 34 специалистам на 116 миллионов тенге.

Вместе с этим, в области работает электронная биржа труда, где отражены вакансии, информация о возможности трудоустройства. В ЦОНах работают специалисты центров занятости.

Однако, несмотря на проводимую работу, важнейшими проблемными вопросами остаются обеспечение занятостью и жильем. Депутат городского маслихата Жандил Мухтаров и руководитель молодежного движения «Жигер» Галымжан Байгошкаров отметили, что многие молодые люди не информированы о мерах господдержки. Они отметили необходимость активизации информационной работы в СМИ и путем встреч с молодежью.

«В области нет центра молодежи именно по работе с инвалидами с проблемами опорно-двигательного аппарата, где они могли бы развиваться, участвовать в мероприятиях», сказала психолог Карагандинского технико-строительного колледжа Сандугаш Ракимбекова.

Также предложено открыть кризисные центры и психологические кабинеты, которые оказывали бы юридическую, психологическую помощь молодежи. Управлением по вопросам молодежной политики уже подана бюджетная заявка на открытие в Караганде кворкинг-центра в 2018 году.

Эти предложения будут систематизированы и направлены в государственные органы.