«Он уважать себя заставит!»

Незаконно уволенный работник добивается уголовного наказания для топ-менеджеров «АрселорМиттал Темиртау».

Если на стене висит ружье, то оно должно выстрелить. Если в Уголовном кодексе есть еще не обкатанная судебными процессами статья, то почему бы не опробовать ее в действии? Так рассудил Юрий ПАЛАМАРЬ, директор по трудовым ресурсам и трудовым отношениям железорудного департамента «Оркен», входящего в состав АО «АрселорМиттал Темиртау» (АМТ). В прошлом году его незаконно уволили с работы. И теперь, пройдя долгий, но успешный процесс восстановления в должности, он потребовал привлечь двух топ-менеджеров АМТ к уголовной ответственности, передает Time.kz.

Юрий Паламарь проработал на предприятии почти четверть века. Два года назад возглавил службу по трудовым ресурсам железорудного департамента. Однако на руководящем посту продержался недолго: в октябре 2016 года по приказу, подписанному двумя топ-менеджерами, его уволили. За прогул, которого в действительности не было. Юрию Алексеевичу пришлось потратить около года, доказывая свою правоту в судах. В итоге Фемида встала на сторону работника: его требование о восстановлении в должности было удовлетворено. В минувшем октябре судебное решение вступило в законную силу, и Паламарь вернулся в свой кабинет. Казалось бы, теперь, когда победа одержана, можно продолжать спокойно жить и трудиться. Но Юрий Алексеевич не стал сворачивать боевые знамена и бросил своим обидчикам новый вызов.

— После восстановления не было какого-то давления или преследования. Все нормально. Тем не менее я считаю: отдельные руководители компании допустили по отношению ко мне правонарушения, — поясняет Юрий Паламарь. — Трудовой кодекс РК, который после внесения в него недавних изменений предусматривает больше поблажек для работодателя, чем для работников. Но есть же Уголовный кодекс, а в нем — статья 152 («нарушение трудового законодательства»). Вот она и является инструментом, с помощью которого работники могут себя защищать. Ведь если вести речь о разбирательствах в гражданском порядке, то там ответственность несет обезличенное предприятие. В нашей компании за все огрехи «топов» расплачивается Лакшми Миттал. Я же хочу, чтобы конкретные нарушители законодательства перестали прятаться за спиной предприятия и его владельца и ответили за свои проступки персонально.

В противники Юрий Алексеевич зачислил исполнительного директора АМТ Вадима Басина и директора компании по персоналу Анну АДОМ. Именно за их подписями был издан выше­упомянутый приказ о его увольнении. И именно они согласно жалобе частного обвинения не пожелали выплачивать Паламарю честно заработанную тринадцатую зарплату. Это нарушение, к слову, признано и областной инспекцией труда, и судом. Причитающиеся работнику деньги АМТ должен был выплатить еще в минувшем августе, но до сих пор не сподобился это сделать. Потому частный обвинитель Паламарь решил, что Басин и Адом нарушили его конституционное право на свободный труд и тем самым причинили ему существенный вред.

— Я очень давно работаю в компании и знаю всю изнанку ее взаимоотношений с работниками. Анна Адом сама недавно публично заявляла, что с 2015 года с предприятия были уволены свыше двухсот человек. Но она умолчала о том, что примерно 85 процентов из них позже через суды восстанавливались на работе. То есть от людей пытались избавиться необоснованно! И мне очень хочется эту практику прекратить, — говорит Юрий Паламарь. — Я хочу, чтобы приезжие менеджеры проявляли к нашим рабочим уважение! И чтобы не было таких фактов, как, например, недавний приезд бригад проходчиков с Украины, откуда родом Анна Адом. Они сейчас работают на трех наших шахтах. Им оплачиваются командировочные и расходы на проживание, благодаря чему они зарабатывают больше местных горняков. А у нас будто своих проходчиков не хватает! Я не думаю, что приезжие специалисты чем-то лучше наших. Почему же?..

Вообще-то Паламарь не робкого десятка, он имеет боевую закалку (в молодости отслужил два года в Афганистане). Он хочет только, чтобы его оппоненты согласились признать и устранить нарушения трудового законодательства.

— Сейчас мяч на их стороне поля. Я знаю, что они усиленно изучают Уголовный кодекс и думают, как выйти из сложившейся ситуации. Суд дал нам немного времени на примирение, — говорит директор по трудовым ресурсам ТОО «Оркен». — Я надеюсь, что мой прецедент послужит примером и вдохновит работников не только «АрселорМиттал Темиртау», но и других предприятий, где иностранные инвесторы сверху вниз смотрят на наши законы. К тому же согласно 154 статье Уголовного кодекса («воспрепятствование законной деятельности представителей работников») предъявлять претензии к конкретным управленцам-нарушителям могут не только сами рабочие, но и профсоюзы.

Мы будем наблюдать за развитием событий. Пока же отметим, что топ-менеджерам АМТ Басину и Адом в случае признания их виновными грозит штраф до пятисот МРП, либо общественные работы до трехсот часов, либо арест до 90 суток.

Ирина МОСКОВКА, фото автора и с интернет-ресурсов

По сообщению сайта Общественно-политическая газета «Время»