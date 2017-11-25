Видео, на котором двое молодых музыкантов-казахстанцев виртуозно играют на домбре на фоне Голливудских холмов было опубликовано практически во всех пабликах в Instagram. В комментариях к видео пользователи оставляют только положительные комментарии, отметив отличную игру на казахском национальном музыкальном инструменте.
Kazakhs Are Everywhere 😊😊😊 Казахи Везде 😊😊😊 #instavideo_kaz Ждем Ваши видео на ватсап 8(777)-776-57-77
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