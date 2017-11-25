Видео виртуозной игры домбристов в Голливуде стало популярно в Казнете

Видео, на котором двое молодых музыкантов-казахстанцев виртуозно играют на домбре на фоне Голливудских холмов было опубликовано практически во всех пабликах в Instagram. В комментариях к видео пользователи оставляют только положительные комментарии, отметив отличную игру на казахском национальном музыкальном инструменте.