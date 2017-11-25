Казахстан осуждает теракт в Египте — МИД

Во внешнеполитическом ведомстве выражают глубокие соболезнования правительству Египта, семьям и близким погибших.

В министерстве иностранных дел Казахстана сделали заявление по поводу теракта в Египте, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Казахстан решительно осуждает акт терроризма, совершенный 24 ноября 2017 года во время пятничной молитвы в мечети Аль-Рауда в египетском городе Бир аль-Абд и приведший к многочисленным жертвам среди ни в чем не повинного мирного населения. Мир в очередной раз столкнулся с проявлением терроризма, организаторы и вдохновители которого должны быть выявлены и понести суровое наказание. Искренне выражаем глубокие соболезнования правительству Египта, семьям и близким погибших и желаем скорейшего восстановления всем пострадавшим», — говорится в заявлении.

В МИД еще раз подчеркнули, что Казахстан осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях, выступает за принятие мировым сообществом коллективных и решительных действий в борьбе с этим злом путем формирования Глобальной контртеррористической коалиции под эгидой ООН.

«Призываем к скорейшему принятию Всеобъемлющей конвенции по международному терроризму», — говорится в распространенном сообщении.

Нападение террористов на мечеть произошло 24 ноября. Неизвестные прибыли к мечети на внедорожниках, окружили ее, устроили взрыв, а после открыли по людям беспорядочный огонь. Экстремисты также обстреливали машины «скорой», которые эвакуировали раненых с места атаки.

Жертвами нападения стали 235 человек, еще 109 получили ранения.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования Президенту Арабской Республики Египет Абдель Фаттаху Ас-Сиси.