Домкому не изменили приговор по делу о взрыве отопительного котла в Шахане

Наказание в виде четырех лет условно оставлено без изменений.

Отказано в оправдании и освобождении от уголовной ответственности управляющему пятиэтажным домом в поселке Шахан Карагандинской области, где 1 января 2017 года произошел взрыв отопительного котла с последующим обрушением подъезда, в результате чего погибли девять жителей, передает корреспондент Today.kz.

Апелляционная коллегия по уголовным делам Карагандинского областного суда пришла к выводу, что просьба осужденного Мурата Сулейменова подлежит отклонению.

Наказание в виде четырех лет условно оставлено без изменений.

«Приговор Шахтинского городского суда от 11 сентября в отношении Сулейменова Мурата Бариевича по части 3 статьи 306 УК оставить без изменения. Апелляционную жалобу — без удовлетворения. Постановление может быть обжаловано в кассационном порядке в Верховный Суд по мотивам, влекущим улучшение положения осужденного — без ограничения срока», — огласил постановление председательствующий по делу Аскар Турысбаев.

Были озвучены подробности преступления, которое совершил домком. Управляющим домом он был выбран в июле 2014 года на общем собрании жильцов дома №4, расположенного в микрорайоне №3 поселка Шахан. Договор был устным. Домком получал ежемесячно 35 тысяч тенге из общедомовой кассы. Он взял на себя полномочия заниматься организацией теплоснабжения дома. 2 сентября 2014 года Сулейменов купил у ТОО «ТемирЛайн» отопительный водогрейный котел с ручной топкой за 792 тысячи тенге.

Согласно закону, котел должен приниматься специальной комиссией и пройти испытание на плотность и прочность котла. Однако домком с ведома акимата поселка Шахан с двумя жителями занесли котел через оконный проем квартиры на первом этаже и спустили в подвал крайнего подъезда №4. Испытания на герметичность и прочность они не проводили.

Как огласил судья апелляционной коллегии, домком «грубо нарушил требования строительных норм и правил РК, запрещающих размещение котельных в жилых домах для обеспечения безопасности жизни и здоровья потребителей тепла».

Кочегарами были четверо жителей Шахана, с которыми не проводился ни вводный, ни первичный инструктаж в соответствии с параграфом 8 «Правил работы с персоналом в энергетических организациях Республики Казахстан», утвержденных приказом министра энергетики от 26 марта 2015 года №234.

1 января 2017 года в 20:15 в доме № 4 отключили электроэнергию. Вслед за этим прекратилась циркуляция воды в отопительной системе. Примерно в 22:40 в результате перегрева воды в конвекционной секции котла и мгновенного перехода ее в парообразное состояние свыше допустимой температуры нагрева до 95 градусов по Цельсию произошел взрыв водяной секции и вырвало верхнюю металлическую крышку котла. В свою очередь взрыв вызвал разрушение несущей стены и потолочного покрытия подвального помещения, что спровоцировало обрушение отсека трехкомнатных квартир по стояку.

Домком предстал перед судом в августе. Приговор был оглашен 11 сентября.

Автор: Аделя Васильева