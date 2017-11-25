Чемпионат по ползанию среди малышей прошел в Павлодаре

Родители помогали своим детям проползти, заманивая их конфетами, игрушками и смартфонами.

В Павлодаре прошел первый чемпионат по ползанию малышей. В нем приняли участие 36 детей, а желающих было гораздо больше. В итоге борьба выдалась нешуточная, передает корреспондент Today.kz.

Участниками необычного состязания стали малыши от восьми месяцев до полутора лет.

Сложнее всего пришлось самым старшим, которые уже научились ходить. Дети то и дело пытались встать и преодолеть дистанцию более легким путем.

Родители помогали своим детям проползти, заманивая их конфетами, игрушками и смартфонами. Руками же трогать малышей было запрещено.

«Идея была мальчиков нашего центра. Такой чемпионат проводится в других странах, в Астане проводился, но платно. Молодые семьи могли участвовать только до 35 лет. Планировалось 25 детей, но получилось больше. Нам приходилось отсеивать, потому что тут дети и много участников их бы утомили быстро», — рассказала руководитель «АртЦентра» ЦРМИ по Павлодарской области Асия Мукашева.

Родители всех участники конкурса получили грамоты, а также ценные призы от спонсоров: детские игрушки и бытовую технику. По словам организаторов, чемпионат станет традиционным, учитывая тот факт, что желающих принять участие было в избытке.