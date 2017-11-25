Василий Левит встретился с воспитанниками детского дома в Караганде

24 ноября в детском доме «Кулыншак» в рамках акции «Мы вместе» состоялась встреча трехкратного чемпиона Азии, серебряного призера олимпийских игр Василия Левита с воспитанниками учреждения.

Это уже вторая встреча, проводимая в рамках акции «Мы вместе!», организаторами которой выступает Координационный Совет молодежи областной АНК, сообщает Sports.kz.

— Акция носит название «Мы вместе!», это наша реальность, — делится руководитель комиссии по социальным проектам Координационного совета молодежи АНК Вида Грейчуте. — Сегодня мы строим новый Казахстан, модернизируем все отрасли, сознание общества, сплачиваем представителей различных национальностей, стараемся стереть те вымышленные границы, которые были между людьми. В наше время, к сожалению, в силу стереотипного мышления, многие из молодых людей боятся детских домов, боятся детей. Они считают, что здесь печаль, горе, уныние. И мы хотим доказать, что дети, воспитывающиеся в детских домах, такие же любознательные, открытые и жизнерадостные.

Встреча прошла в формате «без галстуков». Ребята, в силу своей любознательности, задавали вопросы. Так, собравшиеся узнали, что в бокс Василия привел отец, и что в детстве спортсмен мечтал стать милиционером. А самое трудное для него — это когда длительное время он не видит близких, не проводит время с друзьями.

Боксер объяснил ребятам, что жизнь многогранна, что нужно всегда извлекать урок из побед и поражений.

Несмотря на то, что спортсмен является тяжеловесом, с ребятами он вел себя легко и непринужденно. Василий шутками отвечал на вопросы детей, тем самым разрядил обстановку и одарил их позитивным настроением.

По традиции мастер кожаной перчатки сфотографировался с ребятами и подписал каждому фотокарточку на память.

В завершении серебряный призер олимпийских игр в Рио-де-Жанейро передал эстафету шоумену и актеру Ануару Нурпеисову.