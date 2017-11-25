Ректор КГМУ отчиталась перед общественностью Караганды

Впервые перед общественностью города отчиталась ректор Карагандинского медицинского университета.

Вуз переходит к академической независимости, а высшим управляющим органом университета стал Наблюдательный совет. В его состав вошли депутаты, бизнесмены и общественные деятели, передает «Хабар 24».

Создание Наблюдательного совета – первый шаг в переходе государственного университета к академической независимости. Теперь совет – высший управляющий орган вуза, который решает, куда расходовать средства, как менять структуру вуза и распределять стипендии.

Юлия Бадина, зам. председателя ГФП «Нұр Отан», член Наблюдательного совета:

— Наблюдательный совет призван наблюдать, помогать, корректировать, вносить предложения для развития университета. Мы очень активно рассматриваем все программы стратегического развития вуза.

Будущие медики ведут активную общественную жизнь. В вузе действует локальный комитет «Альянса студентов Казахстана», который проводит антикоррупционную политику и защищает права учащихся. За культурное развитие и здоровый образ жизни в университете отвечает студенческая республика «Самрук», за новости – «Клуб молодых журналистов».

Александр Урмашов, председатель Координационного совета молодежи АНК области:

— Сегодня наши этнокультурные объединения активно взаимодействуют по проведению мероприятий, по проведению благотворительных акций.

Среди медицинских университетов карагандинский вуз занимает первое место в стране по научно-исследовательской деятельности. По мнению специалистов, переход к академической независимости позволит вузу увеличить число международных партнеров и обеспечит участие карагандинских ученых в топовых мировых исследованиях.

Авторы: Марина Золотарева, Сайлау Игликов, Асет Асаинов.