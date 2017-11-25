Карагандинские педагоги активно включились в работу над проектами новых учебников для 3, 6 и 8 классов.
В регион приехали издатели, авторы пособий, методик и программ, сообщает «Хабар 24».
400 учителей области сели за парты, чтобы на подготовительной стадии внимательно вчитаться в каждое задание, а ученики в итоге получили качественные книги, методические пособия и программы. Некоторые шероховатости уже удалось выявить. К примеру, в программе по истории Казахстана изучение Российской империи обрывается XIX веком, тогда как известно, что сама империя просуществовала еще до 1917 года. На приведение всё в соответствие у разработчиков еще около полугода.
Такие конференции пройдут по всем регионам страны. По каждому предмету представлено минимум по 2 варианта учебников.
Cаят Омаров, зам. директора РНПЦ «Учебник» МОН РК:
— Конечно, есть предложения учителей, есть замечания. Но вы должны понять, что это проекты учебников. Эти учебники еще не внедрены. Цель этого семинара как раз обратная связь. Чем больше рекомендаций, чем больше хороших предложений, тем лучше.
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