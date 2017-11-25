Карагандинские педагоги проверяют проекты будущих учебников

Карагандинские педагоги активно включились в работу над проектами новых учебников для 3, 6 и 8 классов.

В регион приехали издатели, авторы пособий, методик и программ, сообщает «Хабар 24».

400 учителей области сели за парты, чтобы на подготовительной стадии внимательно вчитаться в каждое задание, а ученики в итоге получили качественные книги, методические пособия и программы. Некоторые шероховатости уже удалось выявить. К примеру, в программе по истории Казахстана изучение Российской империи обрывается XIX веком, тогда как известно, что сама империя просуществовала еще до 1917 года. На приведение всё в соответствие у разработчиков еще около полугода.

Такие конференции пройдут по всем регионам страны. По каждому предмету представлено минимум по 2 варианта учебников.

Cаят Омаров, зам. директора РНПЦ «Учебник» МОН РК: