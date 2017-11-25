Социальный эксперимент: жертвы бытового насилия (фото+видео)

«Это было ужасно. То чувство, когда никто не хочет помогать. У людей ноль реакции на нас. Как будто все жестокие и бесчувственные»

Сегодня, 25 ноября, был проведён социальный эксперимент в рамках акции «Сделай оранжевым свой мир – повлияй на происходящее», при участии ДВД Карагандинской области, МПС УВД г. Караганды, его отделы полиции, ОО «Мир Добра», а так же заинтересованных государственных органов, Отделов внутренней политики городов Сарани, Караганды, Общества Красного Полумесяца РК, общественности и СМИ.

Данная акция направлена на повышение правовой грамотности и информированности населения Карагандинской области.

Корреспондент NV.kz посетил данное мероприятие.

Мини-инсценировку с жертвами бытового насилия разыграли три раза. Было придумано две истории, принимало участие три девушки, которых предварительно загримировали.

Ольга, одна из девушек волонтёров, просила помощи у прохожих, рассказывая историю, где муж её избивает. У девушки был маленький ребёнок (кукла), на которого с подозрением смотрели прохожие, т.к. он не плакал, хоть был укутан в лёгкую пелёнку. Помогать первому волонтёру отказывались, лишь указывали сторону, в которой находится больница, некоторые и вовсе проходили мимо. Чуть позже ребёнка убрали и продолжили эксперимент.

— Многие никак не реагировали, им было всё равно. Кто-то мог заподозрить розыгрыш. Но, я думаю, что есть такие люди, которые могут помочь. У многих был ступор, они не знали ,что нужно делать и как поступать в подобных ситуациях.

Дана и Гульдана, так же являются волонтёрами данной акции, подходили к горожанам вместе, обращаясь за помощью. Девушек якобы избивает отчим, они стояли на коленях и умоляли людей разных возрастов им помочь, однако так же, как и в первом случае, люди либо были равнодушны, либо не хотели связываться с подобным. Одна женщина всё же откликнулась на помощь, проведя девушек немного ближе к отделу полиции, и ушла, оставив напуганных сестёр.

— Это было ужасно. То чувство, когда никто не хочет помогать. У людей ноль реакции на нас. Как будто все жестокие и бесчувственные. Ну, я думала, что хоть кто-то позвонит в скорую. Мы даже на колени встали перед бабушкой, но она нас наоборот оттолкнула. Сказала, что нам от неё нужно и что она вообще может сделать. И все на нас просто смотрели и бездействовали. Это очень обидно. Женщина, которая на нас обратила внимание, подсказала дорогу к полиции. Спасибо ей, что хотя бы подсказала дорогу. Мы не ожидали такого безразличия, — поделились девушки.

— На сегодняшний день многие не знают что делать в подобной ситуации ,просто говорят, чтобы обратились в полицию. Сами граждане как-то пассивно относятся. Мы хотим до них донести информацию. Мы раздавали буклеты, где написано, как нужно поступать, куда обращаться, в случае, если они стали очевидцами или свидетелями подобных ситуаций. Там были расписаны виды бытового насилия, какие меры применяются, какие следуют наказания. В рамках акции информировали население, показали пример, показали действия, которые необходимо выполнять. Думаю, в будущем, люди, которые встречались сегодня нам, не будут безразличны. По крайней мере, сориентируются, как быть и как поступить, — прокомментировала Даукенова Асем Изкеновна, Старший инспектор группы по защите женщин от насилия местной полицейской службы ДВД карагандинской области, майор полиции.

В ситуации с избиением женщины на глазах прохожих, если вы не можете или боитесь заступиться, то необходимо немедленно набрать «102» и описать происходящее. Если вы всё же можете, то необходимо изначально вызвать полицию, затем помогать жертве избиения.

— Мы будем благодарны такому прохожему, который помог уберечь женщину от увечий, — добавила Асем Изкеновна.

— Наша организация («Мир добра», — прим.) уже пятый год реализует проект «Обеспечение центром психологической адаптации» для людей, которые пострадали от бытового насилия. И вот этот эксперимент, который мы сегодня проводили, показывает отношение населения, к фактам насилия в сторону женщин и детей. Мы немного расстроены, что люди ещё не готовы оказать помощь. Даже не то, что не готово, а не знает, иной раз, куда позвонить. Имитация ран или побоев провоцирует на опускание рук. Люди более отзывчивы в Сарани и Актасе, а в Караганде мы столкнулись с тем, что люди указывают, где находится поликлиника и где находится отдел полиции, — дополнила Абрамова Татьяна Александровна, руководитель общественного объединения «Мир добра» .

Что необходимо знать людям:

Первый момент, это посочувствовать жертве. Узнать что случилось, в какой-то степени попытаться успокоить и обязательно вызвать скорую помощь или набрать номер «112», «102».

— Человек должен почувствовать сострадание и участие, ведь помощь состоит ещё и в психологическом аспекте. Просто поговорить, взять за руку, проявить элемент сочувствия. Люди должны быть более отзывчивыми и толерантными. На мой взгляд, эксперимент удался. Люди хоть как-то реагировали. Это уже второй эксперимент, первый был с ДТП. Надеемся, что после данных постановок, население будет понимать свою задачу. А мы, как гражданский сектор, будем будировать людей на хорошие и добрые дела, — прояснила Татьяна Александровна.



Но на одном постановочном эксперименте, на сегодня, акция не закончилась. В Карагандинском профессиональном техническом колледже (Проф. Лицей №9) провели агитацию с раздачей буклетов, а так же конкурс эссе, среди студентов.

КПТК активно проводит свою деятельность, направленную на помощь людям. Клуб волонтёров, который существует уже два года, успел провести три мероприятия, включая сегодняшнее. Сорок пять студентов, которые действительно заинтересованы в происходящем, уже успели организовать антиалкогольное мероприятие, поддержку ЗОЖ, оказали помощь детям детского дома.

Школа № 17 посёлка Актас и школа №6 города Сарань не смогли остаться в стороне и поддержали данную акцию. Ученикам раздали буклеты, ленты, а так же провели небольшой флэшмоб.

25 ноября отмечается Международный день защиты женщин от насилия. В этот день в 1961 году в Доминиканской Республике по приказу доминиканского правителя Рафаэля Трухильо были зверски убиты три сестры Мирабал, которые были политическими активистками. Генеральная Ассамблея ООН объявила 25 ноября Международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин и предложила правительствам, международным организациям и неправительственным организациям провести в этот день мероприятия, направленные на привлечение внимания общественности к этой проблеме.

Согласно статистике в Карагандинской области с начала года зарегистрировано 15104 обращений и заявлений о правонарушениях в отношении женщин, из них 11527 зарегистрировано в ЕРДР. На основании проведенного анализа 4864 потерпевших это женщины в возрасте от 30 до 49 лет, 2915 это женщины в возрасте свыше 49 лет и 2892 это женщины в возрасте от 18 до 29 лет.

Чаще всего совершают насилие в отношении женщин их знакомые, по статистике в 2217 случаях. В 992 случаях субъектами становятся мужья, в 853 случаях сожители.

С начала года было установлено 914 особых требований к поведению правонарушителей, в том числе установлен запрет на употребление алкогольных напитков и наркотических веществ в отношении 349 правонарушителей. Вынесено 6865 защитных предписаний в отношении в отношении лиц, совершивших правонарушения в быту. За нарушение защитного предписания к ответственности привлечено 405 правонарушителей.

С начала года в кризисные центры по телефону доверия обратились 1263 женщины, из которых 1042 непосредственно жертвы бытового насилия, 1836 женщин получили консультации квалифицированных юристов и психологов области, инспекторами подразделений по защите женщин от насилия в кризисные центры направлено более 150 женщин.