«Кукрыниксы» отыграли прощальный концерт в Караганде

Фоторепортаж

«Кукрыниксы» — российская рок-группа, основанная Алексеем Горшеневым около двадцати лет назад. Вчера группа дала концерт в нашем городе, в рамках прощального тура. К сожалению, группа больше не может продолжать существование. Но известно, что лидер «Кукрыниксов», Алексей Горшенев, планирует заняться сольным творчеством.

Концерт проходил в клубе «5 угол». На шоу пришло много людей, ведь «Кукрыниксы» любимы в нашем городе. Зрители тепло встретили музыкантов, размахивая огромным флагом с логотипом группы. Корреспондент НВ с удовольствием отмечает, что карагандинцы любят оторваться на подобных концертах.

На концерте прозвучали такие хиты, как: «По раскрашенной душе», «Звезда», «Хрустальный мир», «Черная невеста», «Колдовство» и другие. Приятным сюрпризом стало исполнение песни «Проклятый старый дом» из репертуара группы «Король и Шут». Как известно, лидер группы, Михаил Горшенев, погибший в 2013 году, приходился братом Алексею Горшеневу. Эта песня не просто кавер, это дань памяти легендарному «Горшку», королю российского панка.

Название группы «Кукрыниксы» происходит от трио советских карикатуристов: Куприянов, Крылов и Соколов. Музыкальный стиль группы, в целом укладывающийся в рок, менялся со временем. На первых альбомах группа играла панк-рок, на более поздних отошла от панка, демонстрируя некоторое влияние постпанка.