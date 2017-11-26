Пенсионные деньги казахстанцев начали инвестировать в иностранные банки

Пенсионные деньги начали инвестировать в иностранные банки в виде депозитов

Их доля в общем инвест-портфеле составила пять процентов. Ранее такой вид инструмента ЕНПФ не использовал, сообщает телеканал «Алматы».

«Народный» капитал, по данным фонда, приумножают также государственные ценные бумаги других стран. Их доля с начала года выросла до десяти процентов.

Всего, в 2017 году инвестиционный доход активов вырос на шесть процентов и превысил 457 миллиардов тенге. Кроме этого, как сообщили в ЕНПФ, в управление иностранным компаниям будет передано 400 миллионов тенге. Первый транш — 150 миллионов уже готов к перечислению.

— На сегодняшний день, да, доля государственных ценных бумаг иностранных государств — она выросла. Если на начало года эта доля составляла порядка пяти процентов, то сейчас это порядка десяти процентов. Также выросла, вернее на начало года ее вообще не было появились депозиты в иностранных банках. То есть сегодня их доля составляет порядка пяти процентов, — сказала председатель правления АО «ЕНПФ» Нурбуби Наурызбаева.

На первое ноября общая сумма пенсионных накоплений превысила 7 триллионов тенге. С начала года эта сумма увеличилась на 897 миллиардов. К этой цифре добавились и 388 миллионов тенге, которые были вложены в облигации бразильской компании. Позже организация была объявлена дефолтной. Ещё один вопрос о возврате 320 миллионов, вложенных в строительную компанию, пока открыт. По словам председателя правления ЕНПФ Нурбуби Наурызбаевой, сейчас фонд отправил запрос в правоохранительные органы с просьбой провести расследование в отношении деятельности компании.