Юные казахстанцы впервые выступили на «Детском Евровидении»

26 ноября в столице Грузии городе Тбилиси состоялся финал 15-го по счету конкурса песни «Детское Евровидение»

В этом году впервые в рамках конкурса выступили и представители нашей страны. Юные артисты продемонстрировали свое искусство на одной из трех площадок песенного конкурса — клуба EuroClub — и покорили сцену детского Евровидения, передает Tengrinews.kz.

Клуб, в котором в течение всего конкурса будут проходить мероприятия для гостей Тбилиси, порадует участников и поклонников Евровидения вечеринками разных стран — участниц конкурса, фан-встречами и выступлениями известных артистов. Казахстанский час, впервые включенный в программу мероприятия, проводится при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан совместно с 31 каналом.

Юные дарования Казахстана покорили сцену детского Евровидения. Выступление юных казахстанцев в рамках этого музыкального события станет первым шагом по реализации планов нашей страны по вступлению в крупнейшее объединение национальных вещательных организаций в мире — Европейский вещательный союз (англ. European Broadcasting Union, EBU).

В программе мероприятия приняли участие: Данэлия Тулешова — лауреат международных конкурсов, Музарт Курманали — лауреат республиканских конкурсов, Мухаммедали Жугунусов — лауреат международных конкурсов, Дания Ишанкулова — лауреат республиканских конкурсов, Алуа Серикханова — лауреат республиканских конкурсов, Мария Затварницкая и Мерхат Жылкыбаев — лауреаты международных конкурсов.

Юные казахстанские артисты в очередной раз продемонстрировали свой уникальный вокальный стиль, основанный на мастерстве и артистизме. Новое поколение страны представило искушенным зрителям конкурса «Детское Евровидение» казахстанские песни. Публика горячо приняла песню Главы нашего государства Нурсултана Назарбаева «Елім менің» в исполнении обладателя звонкого голоса — 12-летнего Музарта Курманали.

Представители Казахстана исполнили популярные хиты из репертуаров мировых исполнителей, народные песни, а также произведения казахстанских композиторов.