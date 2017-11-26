Даешь дороги!

Дорогу районного значения Новостройка — Старая Тузда, срочно нуждающуюся в ремонте, восстановят в следующем году. Правда, частично. Об этом стало известно во время схода с жителями Туздинского сельского округа Бухаржырауского района

По словам руководителя отдела ЖКХ, ПТ и АД Болата Дюсекеева, на полное восстановление 12 километров асфальтного покрытия проезжей части в бюджете три года не могли найти денег. Их не предвидится и в будущем году. Но учитывая то, что дорога находится в очень неудовлетворительном состоянии, средства на текущий ремонт все же выделят, передаёт inkaraganda.kz

— В следующем году предусмотрена частичная отсыпка аварийных участков, — отметил он. — На зимнее содержание выделены средства в сумме 300 тысяч тенге. Бесперебойный проезд по данной дороге будет на контроле отдела ЖКХ.

Что касается девяти километров участка автодороги районного значения, которая на подъезде к станции Солонички, то в этом году удалось привести в порядок треть проезжей части. Остальные работы перенесены на будущий год. На это из районного бюджета будет выделено 126 миллионов тенге.

Кроме того, как отметил Б. Дюсекеев, сейчас на автотрассе республиканского значения Бастау — Актау — Темиртау ведется капитальный ремонт. Там предусмотрены обустройство стоянок и установка павильонов ожидания. Остановка, расположенная ранее на перекрестке 1 Мая, согласно проекту перенесена на безопасное для пассажиров место.

Между тем жители села Тузды пожаловались на то, что им трудно добираться до своего населенного пункта. Водитель рейсового автобуса не соблюдает график движения и не заезжает к ним в село. На что Болат Дюсекеев пообещал, что впредь этого не должно быть, потому что с пассажироперевозчиком уже был разговор на эту тему. А если и дальше водитель будет игнорировать остановку в селе, то жителям надо фиксировать этот факт. Позднее будет составлен акт и применены штрафные санкции. За своевременность прибытия автотранспорта ответственность будет нести аким округа.

Также на сходе жители подняли вопрос своевременной очистки дорог от снега. В прошлом году с этим возникла путаница. Оказывается, за автотрассой районного значения закреплено одно из крестьянских хозяйств, с которым заключен договор на оказание этого вида услуг. По факту же расчисткой территории постоянно занимались другие. И с этим власти обещали разобраться.