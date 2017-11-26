Открытый подход

В Шахтинском регионе впервые начали добычу угля открытым способом

Добычу угля осуществляет ТОО «Ақ жарық көмір». К работе новая добывающая компания приступила в сентябре этого года. Основными потребителями ее продукции станут металлургические предприятия.

Как сообщил исполнительный директор Аскар Султанбеков, в настоящее время на карьере проводятся вскрышные работы — удаление горных пород, покрывающих полезные ископаемые, передаёт inkaraganda.kz

Кроме того, предприятие планирует до конца года реализовать инвестиционный проект «Добыча каменного угля по пласту Д6 выше вентиляционного горизонта на участке шахты им. В.И.Ленина в Карагандинской области». Социальным эффектом этого проекта станет создание 70 новых рабочих мест.

Первая партия угля уже добыта. Она будет направлена на экспертизу в Новокузнецк для определения свойств полезного ископаемого этого месторождения. И только после того, как российские специалисты определят энергоемкость, зольность и прочие параметры, ТОО «Ақ жарық көмір» сможет приступить к бесперебойной добыче угля на ближайшие 10 лет.