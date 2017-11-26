Собчак: Недалеко от казахстанской границы «происходит второй Чернобыль»

«Я не исключаю, что мы столкнулись со вторым Чернобылем. Тогда тоже все долго молчали, делая вид, что ничего не произошло. Наши чиновники всегда предпочитают молчать», — сказал эксперт

Ксения Собчак, выдвинувшая свою кандидатуру на пост президента России, заявила в эфире канала «Россия 1», что в Челябинске (город, расположенный примерно в 150 километрах от границы с Казахстаном — прим.) происходит «рутениевая катастрофа», сравнимая с Чернобылем, передаёт tengrinews.kz

«Мы узнаем из западных СМИ, что выброс радиоактивного вещества происходит в Челябинске, спустя два месяца после катастрофы. Это происходит второй Чернобыль прямо сейчас», — сказала она в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Ранее, говоря о выбросе рутения на Урале, сопредседатель Союза экологических организаций Москвы Андрей Фролов заявил «URA.RU», что характер произошедшей аварии позволяет предполагать, что «очистить» пострадавшие территории уже никогда не удастся.

По его словам, сейчас необходимо проводить детальный анализ — что именно произошло, о каком масштабе бедствия идет речь.

«Я не исключаю, что мы столкнулись со вторым Чернобылем. Тогда тоже все долго молчали, делая вид, что ничего не произошло. Наши чиновники всегда предпочитают молчать», — сказал эксперт.

Напомним, в начале ноября европейские СМИ забили тревогу, сообщив, что в атмосфере большинства европейских стран обнаружили высокий уровень радиоактивного вещества рутений-106. При этом западные специалисты заявили, что радиоактивное облако пришло с территории либо России, либо Казахстана.

Спустя десять дней «Росгидромет» признал, что в конце сентября — начале октября произошло «экстремальное» радиационное загрязнение рутением-106 на юге Урала. По утверждению службы, с 26 сентября по 1 октября радиационное загрязнение в селе Аргаяш (Челябинская область), которое находится неподалеку от завода по производству компонентов ядерного оружия «Маяк», превышало норму в 986 раз. При этом в ведомстве уверяют, что допущенные превышения не опасны для здоровья.

В «Казгидромете» тогда же сообщили, что на территории Казахстана радиационный фон не превышал допустимый уровень.