Больше всего от голодомора в 30-е годы ХХ века пострадал Казахстан, относительный уровень потерь составляет 22,4 процента, Украина на втором месте — 13,3 процента. Далее Россия (3,2 процента) и Беларусь (1,3 процента).
Такие цифры приводит Институт демографии НАН Украины, передает УНИАН.
Число погибших людей в Украине во время голодомора в 1930-х годах демографы оценили в 3,9 миллиона человек.
Потери казахов от голода 1932-1933 годов, как сообщалось в СМИ, составили 4 миллиона 68 тысяч человек. Украинские ученые высчитали потери от голода, вычтя ожидаемое число смертей из общего — избыток и оказался количеством жертв голодомора
. Учитывались и косвенные признаки. Сверхсмертность населения СССР в 1932-1934 годах достигла, по подсчетам ученых, 8,7 миллиона человек.
«На основании тщательного критического анализа демостатистической архивной информации мы провели так называемую демографическую реконструкцию, то есть воспроизведение демографической динамики Украины, основных параметров ее демографических показателей между переписями 1926 и 1939 годов, и на этой основе составили оценку потерь», — заявила главный научный сотрудник Института демографии и социальных исследований НАН Украины Наталья Левчук на пресс-конференции «Потери населения Украины в результате Голодомора 1932-1933 годов».
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