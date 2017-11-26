Казахстан признали наиболее пострадавшим от голодомора

Больше всего от голодомора в 30-е годы ХХ века пострадал Казахстан, относительный уровень потерь составляет 22,4 процента, Украина на втором месте — 13,3 процента. Далее Россия (3,2 процента) и Беларусь (1,3 процента).

Такие цифры приводит Институт демографии НАН Украины, передает УНИАН.

Число погибших людей в Украине во время голодомора в 1930-х годах демографы оценили в 3,9 миллиона человек.

Потери казахов от голода 1932-1933 годов, как сообщалось в СМИ, составили 4 миллиона 68 тысяч человек. Украинские ученые высчитали потери от голода, вычтя ожидаемое число смертей из общего — избыток и оказался количеством жертв голодомора

. Учитывались и косвенные признаки. Сверхсмертность населения СССР в 1932-1934 годах достигла, по подсчетам ученых, 8,7 миллиона человек.