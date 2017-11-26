Бозумбаев объяснил, почему в нефтяной стране не хватает бензина

Министр также рассказал, когда в стране будет профицит по бензину

Глава министерства энергетики РК в обширном интервью Рахиму Ошакбаеву ответил на вопрос, почему в нефтяной стране периодически не хватает бензина, передает Zakon.kz

«Это те вопросы, которые очень часто нам задают жители страны, потребители нефтепродуктов. И онлайн задают, и письма пишут. В целом, нужно здесь говорить о балансе производства нефтепродуктов в Казахстане. У нас есть такая историческая проблема — 70% бензина мы производим сами, 30% завозим извне. От 10 до 15% дизельного топлива также мы вынуждены импортировать, потому что внутреннего производства у нас, на самом деле, не хватает», — сказал Канат Бозумбаев.

По его словам, в наследство от КазССР Казахстан получил три крупных НПЗ.

«До 2012-2013 годов они в полном объеме удовлетворяли спрос на ГСМ в нашей стране, в первую очередь на бензин и дизельное топливо. Потом выросло потребление и заводы перестали покрывать ту потребность, которая есть», — сообщил министр.

Как отметил министр, в 2013 году было принято решение о строительстве четвертого НПЗ или же модернизации трех существующих. Он также сообщил, что на сегодняшний день в стране имеются 36 НПЗ, в числе которых имеются и мини-НПЗ.

«Часто такое мнение слышим: «вот надо загрузить эти мини-НПЗ и все будет в «шоколаде». Я вам скажу, что это не так, потому что, к сожалению, структура продукции от мини-НПЗ примитивна, в основном темные нефтепродукты. Только два мини-НПЗ удовлетворяют требования по светлым нефтепродуктам — бензина и дизельного топлива. Остальные все выпускают мазут и темные виды нефтепродуктов, которые затем как полуфабрикат экспортируют в другие страны», — проинформировал министр.

Бозумбаев отметил, что строительство четвертого НПЗ является безусловным решение вопроса. Программа модернизации НПЗ, принятая в 2013 году, затянулась, однако она заканчивается. К концу нынешнего года Павлодарский и Атырауский НПЗ должны закончить работы по модернизации.

«Если «Казмунайгаз» нас не подведет и выполнит свои обещания и обязательства, то Павлодарский НПЗ в декабре должен начать линейку продукции обновленную дать. Атырауский НПЗ во второй половине декабря тоже дать полностью обновленную линейку. Тогда мы можем считать, что модернизация на этих двух НПЗ завершена. Мощность и глубина переработки на этих нефтеперерабатывающих заводах будут увеличены и улучшены», — подчеркнул Бозумбаев.

По его словам, во втором полугодии 2018 года при условии, если «Казмунайгаз» наконец завершит все этапы модернизации трех НПЗ, в стране будет профицит по бензину.