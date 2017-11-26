Министр также рассказал, когда в стране будет профицит по бензину
«Это те вопросы, которые очень часто нам задают жители страны, потребители нефтепродуктов. И онлайн задают, и письма пишут. В целом, нужно здесь говорить о балансе производства нефтепродуктов в Казахстане. У нас есть такая историческая проблема — 70% бензина мы производим сами, 30% завозим извне. От 10 до 15% дизельного топлива также мы вынуждены импортировать, потому что внутреннего производства у нас, на самом деле, не хватает», — сказал Канат Бозумбаев.
«Часто такое мнение слышим: «вот надо загрузить эти мини-НПЗ и все будет в «шоколаде». Я вам скажу, что это не так, потому что, к сожалению, структура продукции от мини-НПЗ примитивна, в основном темные нефтепродукты. Только два мини-НПЗ удовлетворяют требования по светлым нефтепродуктам — бензина и дизельного топлива. Остальные все выпускают мазут и темные виды нефтепродуктов, которые затем как полуфабрикат экспортируют в другие страны», — проинформировал министр.
«Если «Казмунайгаз» нас не подведет и выполнит свои обещания и обязательства, то Павлодарский НПЗ в декабре должен начать линейку продукции обновленную дать. Атырауский НПЗ во второй половине декабря тоже дать полностью обновленную линейку. Тогда мы можем считать, что модернизация на этих двух НПЗ завершена. Мощность и глубина переработки на этих нефтеперерабатывающих заводах будут увеличены и улучшены», — подчеркнул Бозумбаев.
«Мы на 100% закроем потребность в АИ-92, АИ-95. По АИ-98 — мы будем производить его, но не в таком большом количестве. Разница между 95-м и 98-м не такая большая. По нему спрос не такой большой, сможем закрывать. По дизельному топливу — мы будем производить и летнее, и межсезонное, и зимнее дизтопливо. Тоже с профицитом, и у нас 100% будет закрыта наша потребность за счет наших собственных ресурсов», — заключил министр.
Всего на сайте опубликовано 38681 материалов.
Посетители оставили 220387 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.