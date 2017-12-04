Беспредел на 93й и 38й школе

Каждый день отвезти в школe 93 и забрать детей выливается в сплошной кошмар.

1. заезд со стороны ул.Ерубаева, этот зигзаг и так нелегко проехать, а тут еще эти идиоты, что оставляют свои авто именно на этом самом повороте зигзаге.

2. возле гимназии 93, дауны водители устраивают пробку, так 90% этих идиотов хотят прямо на территорию школы заехать, все подъезжают к калитке, вот мне интересно вы в туалет тоже на своих авто ездите?, ходить полезно!, не тупите!

3. В общем водители — родители интелектом не особо одарённые, кто так поступает.

4. в самой гимназии 93, эти горе родители, которые заходят в вестибюль щколы и громко точат свои языки, как на базаре, есть пару мам ХАБАЛОК. очевидно в жизни больше нечем заняться, кроме как трындеть, да и эти самые курицы хабалки загораживают выход ученикам из школы.

5. власти города не обращают на все эти пробки и бардак на подъезд к школе никакого внимания.

До каких пор это все будет продолжатся.

Люди не тупите!

От: Азамат