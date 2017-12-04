Каждый день отвезти в школe 93 и забрать детей выливается в сплошной кошмар.
1. заезд со стороны ул.Ерубаева, этот зигзаг и так нелегко проехать, а тут еще эти идиоты, что оставляют свои авто именно на этом самом повороте зигзаге.
2. возле гимназии 93, дауны водители устраивают пробку, так 90% этих идиотов хотят прямо на территорию школы заехать, все подъезжают к калитке, вот мне интересно вы в туалет тоже на своих авто ездите?, ходить полезно!, не тупите!
3. В общем водители — родители интелектом не особо одарённые, кто так поступает.
4. в самой гимназии 93, эти горе родители, которые заходят в вестибюль щколы и громко точат свои языки, как на базаре, есть пару мам ХАБАЛОК. очевидно в жизни больше нечем заняться, кроме как трындеть, да и эти самые курицы хабалки загораживают выход ученикам из школы.
5. власти города не обращают на все эти пробки и бардак на подъезд к школе никакого внимания.
До каких пор это все будет продолжатся.
Люди не тупите!
От: Азамат
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В среднем по 6 комментариев на материал.
Не пробовали детей на автобусе отправлять? Или корона слетит?
Шашков Тимур
04 декабря, 2017 в 12:40
Крик души Азамата
Юлия
04 декабря, 2017 в 12:45
Интересно написано. А сам не такой?
Беспредел
04 декабря, 2017 в 12:47
А у него КОРОНА.
Так что он крутой — а все остальные «идиоты», «дауны водители», «тупые», «ХАБАЛКИ», «интеллектом не особо одаренные», «ходить полезно» и «курицы».
Шашков Тимур
04 декабря, 2017 в 15:12
Чем думали тем местом и делали эти проезды, проектировщики великие.
Руслан
04 декабря, 2017 в 13:29
Чушь не городи. 50 лет назад, когда это строилось, наши граждане за хлебом в булочную на машинах не ездили и отпрысков в школу не возили. С таким же успехом можно предъявить претензии строителям египетских пирамид за отсутствие эскалаторов и лифтов внутри них.
Александр
04 декабря, 2017 в 14:11
Еще 20 лет назад, когда закончил эту школу (93), в не самые хлебные времена, туда по утрам вереница машин выстраивалась. Могу представить что сейчас творится, а дядя Азамат явно на зеркало пеняет. Знания эта гимназия хорошие дает, но контингент который там учится… отпрыски таких вот Азаматов и им подобных это нечто… по посту легко представить: «я пуп земли а вокруг тупари и хабалки». У отпрысков это очень сильно проявлено. Это гимназия «самородков» не для моих детей однозначно.
Александр
04 декабря, 2017 в 13:46
Жолдас Азамат,прежде чем клеить ярлыки,вам необходимо ооочень внимательно посмотреть в зеркало. И тогда все станет на свои места.
!!!
04 декабря, 2017 в 13:56
Еще одно чудачье купило себе повозку и возомнило себя самым важным! Места возле школы, видите ли, чудаку не хватает! Зря что ли чудло купило себе повозку, если все вокруг ему мешают?
Ушлепок
04 декабря, 2017 в 14:32
Блин, а я в 3-ем классе ходил в 40-градусные морозы в школу №95 на Магнитогорскую из 13-го микрорайона.И не было у меня, как и у почтальона Печкина, даже велосипеда…
Михалыч
04 декабря, 2017 в 14:41
Полностью поддерживаю Азамата, а вы кто тут его чернит просто не были в этом районе, я там живу, и каждый день проезжаю там, люди вы реально идиоты???? Вам что сложно поставить машину чуть дальше входа и пройтись пешком???? Такое ощущение что в эти две гимназии ездют одни быдланы,встанет у ворот какой-нибудь быдлан и стоит с важным видом и таких штук 20 каждый из себя важного строит а ты как хочешь так и едь, сигналишь а он на тебя смотрит как на пустое место, насквозь прям. Быдлота кон…ая. табло кому -нибудь я скоро начищу…. И не надо тут слюной брюзжать что купил повозку и сам такой же, да у меня есть машина но я сто раз подумаю когда паркуюсь не мешает ли мое авто другим машинам и пешеходам и уж потом паркуюсь. А всему быдлу которое читает(хотя они вряд ли что-то вообще читают)огромный привет и знайте что есть человек который однажды не выдержит и даст в табло…
Anvar
05 декабря, 2017 в 10:22
Азамат, перелогинься!
Никто кроме тебя здесь остальных не поливает — так что твой стиль не спрячешь.
Шашков Тимур
05 декабря, 2017 в 10:55
А вам на душе спокойнее будет если я тоже Азаматом назовусь, ну да сложно уже когда двое говорят о таких как вы, вы видимо один из этих паркующихся возле ворот, а если нет то вы утром туда к 8 съездите и в 18.00, без матов там точно не проехать.
Anvar
05 декабря, 2017 в 12:21
Чем больше ты тут «герой» тем сильнее понятно, что никому ты никуда не дашь, боишься ты смотрящих сквозь тебя, за свое табло трясешься, которое явно не стальное. Все на что способен это тут всем в табло раздавать Да и стиль письма у тебя как раз такой как у тех кого ты описываешь, забавно очень читать как ты на зеркало бросаешься
Александр
05 декабря, 2017 в 11:20
Я вам не Тыкал, вы мне ни брат ни сват ни друг, Тыкайте своему окружению…
Anvar
05 декабря, 2017 в 12:23
А-а.. мы такие нежные… К нам только на «вы» — а мы вас всех будем
—
«Такое ощущение что в эти две гимназии ездют одни быдланы,встанет у ворот какой-нибудь быдлан и стоит с важным видом и таких штук 20 каждый из себя важного строит а ты как хочешь так и едь, сигналишь а он на тебя смотрит как на пустое место, насквозь прям. Быдлота кон…ая. табло кому -нибудь я скоро начищу….»
Шашков Тимур
08 декабря, 2017 в 16:36
Мы не нежные, мы воспитанные, и нас в отличии от некоторых учили к незнакомым людям на ВЫ обращаться. Тыкать незнакомым людям это быдланство к коим я Вас и отношу.
Anvar
11 декабря, 2017 в 10:03
Скромно заметим, что Тыкать и обзывать всех «быдлом» начал именно Азамат, а вы его поддержали.
Неправы — имейте мужество извиниться!
Шашков Тимур
16 декабря, 2017 в 21:47
И героизм я тут свой никому показывать не собираюсь просто так же накипело как у Азамата, поэтому и высказал свою точку зрения!
Anvar
05 декабря, 2017 в 12:24
95% тех кто приезжает на машинах — родители учеников ТИПА прописанных и проживающих в микрорайоне относящемуся в гимназии.
Вообще то в этих гимназиях ДОЛЖНЫ учиться только дети, которые по прописке и проживанию относятся к микрорайону относящемуся к этим гимназиям.
Соответственно эти дети и ходят пешком.
Видимо «Азамат» живет в другой части города, не относящегося к гимназиям. И каким то удивительным образом видимо ПРОПИСАН в этом микрорайоне (иначе в гимназию не попасть).
Гость
09 декабря, 2017 в 20:58
Я тоже там живу.
Но человека, который себя считает белой костью — а всех остальных через газету поливает г… — считать правым не стану никогда.
И потом — еще 10 лет назад все ученики ездили к школам на автобусах и ходили пешком — и никого это не напрягало.
Может хватит возить прЫнцев и прЫнцесс? Ноги не отвалятся — 300 метров от остановки пройти!
Шашков Тимур
05 декабря, 2017 в 10:54
Какие еще прынцы и прынцессы? У быдлоганов и чудачья может вырасти только такая же быдлота и такое же чудачье, а то еще и похлеще!
Ушлепок
05 декабря, 2017 в 11:05
Ну они-то себя мнят именно что прЫнцами и прЫнцессами.
Шашков Тимур
16 декабря, 2017 в 21:48
Пешком ходил все 11 классов.несломался.и в перчатках контрольные писали т.к. небыло тепла.нежные какие то стали дети
GRAD
05 декабря, 2017 в 12:31
Вот кто гадости тут написал, вы реально не знаете о чем он говорит! А ведь всё очень и очень серьезно! Школы расположены так, что к ним всего две дороги, одна с Нуркена одна с Ерубаева. И ВСЁ! Понимаете, всё! Каждое утро там коллапс, меня возят туда в реабилитационный центр Гиппократ, до него невозможно доехать! Машины раскорячены как попало, какой нибудть умник, бросает машину на дороге и уходит с ребенком в школу. Всё, пока он не вернется ни пройти ни проехать! Всё заблокировано. А теперь представьте, что что то произошло и нужно проехать скорой или пожарным…. Ээто не просто две мамашки стоят в дверях и уже час мешают проходу, эти мамашки бросили на дороге свои машины! И не факт, что они правильно припаркованы! Те кто считает, что автор оскорбляет их, вы поймете, это он их ласково покритиковал. Там же дело не только в парковке, это здоровье и безопасность и школьников и жителей, которые тоже мучаются. Им на работу нужно, а тут джип с матисом рамсы устроили. И все ждут… Это когда асфальт проблема, а сейчас бои за колею начнутся. Просто разочек на экскурсию пройдитесь и посмотрите! Ехать не советую, это вам ге рынок в воскресенье, этт Школа!
Нина
05 декабря, 2017 в 13:12
Ну так проблему надо описывать человеческим культурным языком, а когда один быдланским языком обвиняет других в быдланстве, то сама описываемая проблема уходит на задний план.
Александр
05 декабря, 2017 в 14:32
Маленькие дети должны ходить в школу рядом с домом, чтобы сами могли дойти со школы. Раньше дети это делали сами. Большие же в состоянии доехать и на общественном транспорте.
гость
05 декабря, 2017 в 16:00
это проблема всех школ.Посмотрите,что творится в час пик у Костенко,13！Сама улочка узкая,пешеходу в это время не пройти:привезли ИХ сиятельств！В прошлые годы аллея засеивалась газонной травой,цветочками,но это все варварски вытоптано！По сути,вся Михайловка приезжает в эти гимназии,т.к.там 6 и 83！
сторонний наблюдатель
06 декабря, 2017 в 00:00
А ведь он прав, к сожалению у нас культура ниже плинтуса, и водители и родители, мало кто думает о других, громко разговаривают и по телефону и плюют, машины и правда на 93й кто как хочет так и бросает и едут прямо в калитку школы, создают пробки, сама гимназия отличная, на счет хабалок, так было и будет, быдло не искоренить. и кстати их реально много.
Каждый должен понимать, что живет в социуме, а не в степи, сам все это вижу каждый день.
Борис
07 декабря, 2017 в 21:38
Кто живет в этом районе, согласится. Невозможно перейти там утром дорогу, машины стоят, машины едут. Чуть ли не под колеса приходится бросаться. Естественно, там переходов нет.Нынче дети пешком в школу не ходят…
Дама
08 декабря, 2017 в 15:05
С чем согласиться? С тем, что у автора письма все вокруг (не буду повторять кто — прочтите) — а он один умный?
Шашков Тимур
08 декабря, 2017 в 15:17
Вы правы! Я как-то к комментариям больше написала и про ситуацию около школы.😊
Дама
08 декабря, 2017 в 16:20
Как я и говорил — сам рядом живу. Да, ситуация тяжелая. Но это же не значит, что автор прав. Потому что у него все вокруг ….. — а сам он молодец и Д»Артаньян.
Шашков Тимур
08 декабря, 2017 в 16:34
Дурной пример заразителен, стань сам лучше может и сосед измениться!
Голандец
09 декабря, 2017 в 14:15
Самое интересное, все дети по прописке должны жить рядом и соответственно пешком ходить до этих гимназий =) а их привозят с разных концов города, сами создали проблему и жалуетесь, ходите в школы рядом с домом и будет вам счастье!
p.s.Жалко жителей данного районе, т.к. утром и вечером там действительно жесть
Лизаветта
12 декабря, 2017 в 11:21
11 лет ездил в школу через полгорода, и ничего. На машинах, кстати, у нас единицы своих дитяток привозили.
rrb
12 декабря, 2017 в 11:33