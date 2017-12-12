Сколько на самом деле зарабатывают шахтеры?

Горняки в ответ на заявления министра труда прислали свои квитанции о зарплате.

«Сегодня самая минимальная работа в ремонтно-пусковых участках составляет 208 тысяч тенге, а в шахтах, где идет добыча — 326 тысяч тенге. Сейчас это основной вопрос», — сказала министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова в кулуарах правительства.

Но так ли это? НВшники никому на слово не верят, даже высокопоставленным чиновникам. Поэтому мы попросили шахтеров, с которыми поддерживаем связь, прислать нам свои квитанции о зарплате. И вот, что мы увидели.

В квитанциях по зарплате указаны суммы денег, которые шахтеры получают, что называется, на руки. Самая маленькая зарплата составляет 126 388 тенге, самая крупная — 218 180 тенге. По присланным в редакцию квитанциям, NV.kz определил среднюю зарплату шахтера нашего региона путем нахождения среднего арифметического чисел.

Итого, 167 742 тг — средняя ежемесячная зарплата шахтера, получаемого ими на руки.

208 000 тг — минимальная зарплата шахтера, согласно словам Тамары Дуйсеновой. Несостыковочка.

Напоминаем, что 11 декабря, сразу на нескольких шахтах «АрселорМиттал Темиртау» разгорелся трудовой спор. Шахтёры потребовали увеличения зарплат на 100% и отказались подниматься на поверхность. Трудовой конфликт всё не утихает. С хронологией событий вы можете ознакомиться здесь.