Горняки в ответ на заявления министра труда прислали свои квитанции о зарплате.
«Сегодня самая минимальная работа в ремонтно-пусковых участках составляет 208 тысяч тенге, а в шахтах, где идет добыча — 326 тысяч тенге. Сейчас это основной вопрос», — сказала министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова в кулуарах правительства.
Но так ли это? НВшники никому на слово не верят, даже высокопоставленным чиновникам. Поэтому мы попросили шахтеров, с которыми поддерживаем связь, прислать нам свои квитанции о зарплате. И вот, что мы увидели.
В квитанциях по зарплате указаны суммы денег, которые шахтеры получают, что называется, на руки. Самая маленькая зарплата составляет 126 388 тенге, самая крупная — 218 180 тенге. По присланным в редакцию квитанциям, NV.kz определил среднюю зарплату шахтера нашего региона путем нахождения среднего арифметического чисел.
Итого, 167 742 тг — средняя ежемесячная зарплата шахтера, получаемого ими на руки.
208 000 тг — минимальная зарплата шахтера, согласно словам Тамары Дуйсеновой.
Несостыковочка.
Напоминаем, что 11 декабря, сразу на нескольких шахтах «АрселорМиттал Темиртау» разгорелся трудовой спор. Шахтёры потребовали увеличения зарплат на 100% и отказались подниматься на поверхность. Трудовой конфликт всё не утихает. С хронологией событий вы можете ознакомиться здесь.
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Зарплату начальства посчитайте в своем среднеарифметическом, они ведь тоже «шахтеры». Как раз выйдете на то, что говорит министр. Правдивые цифры? — нет, Удобные для власти? — да. Сперва они считают статистику, как им удобно, а потом от нее повышают вам тарифы и себе зарплаты. Идеальная страна, не даром люди валят толпами…
guest
12 декабря, 2017 в 20:31
Люди то и не нужны государству (((
Олег
12 декабря, 2017 в 21:14
«Государство есть особая достаточно устойчивая политическая единица, представляющая отделённую от населения организацию власти и администрирования и претендующая на верховное право управлять (требовать выполнения действий) определёнными территорией и населением вне зависимости от согласия последнего; имеющая силы и средства для осуществления своих претензий».
—-
«Государство есть машина для угнетения одного класса другим, машина, чтобы держать в повиновении одному классу прочие подчиненные классы». «Государство — аппарат насилия в руках господствующего класса».
KO
12 декабря, 2017 в 21:41
Ну почему же не нужны. Налоги же надо с кого то собирать себе на безбедную жизнь.
guest
12 декабря, 2017 в 21:56
Да… У власти свой «мирок»,у народа-свой. Два мира, два образа жизни…
Электорат
12 декабря, 2017 в 21:17
УПС! Вот всем желающим калькулятор налогов на зарплату.
http://findhow.org/811-kalkulyator-dlya-rascheta-nalogov-po-zarabotnoy-plate-v-kazahstane.html
Любой может убедиться, что правы оба. Дуйсенова говорит о 208 тыс — шахтеры о 167 тыс.
Только Дуйсенова называет «грязными», ДО вычета налогов — а шахтеры сумму «чистыми». Разница меньше 3-х тыс тенге. То есть точность +-2%
KO
12 декабря, 2017 в 21:19
Только у нее 208к это минимум, а тут, судя по платежкам, минимум в районе 153к(126 на руки). Тоесть на четверть заявленной суммы министр промахнулась. В свою пользу естественно.
guest
12 декабря, 2017 в 21:52
А вы сомневались?
Я просто хотел показать, КАК делается статистика у нас по зарплатам….
И вроде и правда — и начальство не обманывает… Ну попутало «минимальную» и «максимальную»… А вы бы не попутали — будучи начальником? Забот-то ого-го!
KO
12 декабря, 2017 в 21:58
В платёжки гляньте внимательней. У кого 126 тыс — отработал за месяц 90 часов вместо 126 в месяце. У кого 120 тыс — брал аванс 30 тыс в течение месяца.
конь
13 декабря, 2017 в 01:02
НВ, конечно, молодцы. Но своими математическими вычислениями они вводят людей в заблуждение. 167 742 — это не средняя зарплата, получаемая шахтерами на руки, а зарплата к начислению. В опубликованных НВ квитках ЗП на руки: 110756, 150560, 143583, 176983, 126433, 118298, 115547, 134047. Делим на 8, получаем 134 526 тенге на руки (вместе с авансом).
Татьяна
13 декабря, 2017 в 09:40
Небось опять «Аблязов виноват» будет
я
12 декабря, 2017 в 22:47
Путёвок на отдых не дождёшься от профсоюза, в открвтую говорят пишите заявление на получение путёвки, но всё равно ничего не получите. Профсоюзные деятели на крутых тачках катаются, сыночков и дочек своих спонсируют, заграницу отдыхать летают. А шахтёрам какую-то сраную путёв ку в Каркаралинск не могут дать. Сами же и в Каркаралинск ещё и для родственников берут путёвки. Позорище, никак начальство и профсоюзники бабла не нажрутся!!!
Зима
12 декабря, 2017 в 22:59
Не пойму тогда логики насчёт вызова Миттала. По вашим словам получается, что проблема на поверхности — а вы призываете инфернальных сущностей, вместо того, чтобы заняться делом. Ну так и призовите профсоюзников к ответу. Тем более им никуда ехать не надо — вот они..
конь
13 декабря, 2017 в 00:59
Профсоюзники то, профсоюзники се… А как они стали профсоюзниками? Вы же их и выбрали! Так к кому претензии? К зеркалу?
Иностранец
13 декабря, 2017 в 11:09
А полиция у нас в 45 лет тоже по ануитету выходит на пенсию. Им значит можно в 45 лет выйти на пенсию, а шахтёру надо до 50 лет накопить на свою старость, а потом идти на пенсию. Где справедливость?
Зима
12 декабря, 2017 в 23:01
В 45 в правоохранительных органах не выход на пенсию, а предельный возраст пребывания на службе. И если сотрудник не имеет необходимой выслуги, увольняясь он не получает ничего.
Иностранец
13 декабря, 2017 в 01:16
Ну вот и сделали бы выслугу лет для шахтёров. Так нет же. Вы видели следователя 60 летнего или по улицам ходящего патрульного-нет конечно. Потомучтоиу них у всех выслуга. А шахтёры есть в этом возрасте. При всём при этом у господ полицейских пенсия побольше чем у шахтёров!!!
Зима
13 декабря, 2017 в 10:33
до 63!!!!!!!!!
(!
13 декабря, 2017 в 05:01
Если бы только полиция… там ещё ряд опаснейших профессий… прокуроры, КНБшники и т.п. работают на износ
Канат
13 декабря, 2017 в 08:46
Спасибо редакции.
Предоставляете возможность альтернативным комментариям .
Коротко: нельзя сравнить заработки наших кормильцев,горняков- карагандинцев рискующих жизнью под землей и ….. залетными футболистами Шахтера?
Предлагаю это сделать от всех горняков,жителей Караганды….
Долой место сборной Казахстана по футболу из Европы (это спец. операция США, с целью оторвать Казахстан от России).
Нет настоящего футбола в Казахстане. Мы должны играть в азиатской лиге….а не быть мальчиками для битья в Европе, куда усиленно, как и Украину, запихавает США….
Марат Байсбеков
Мансур
13 декабря, 2017 в 00:53
Да Зима и помереть от профзаболеваний. Профсоюз…Вы узнайте кто там начальник и все сразу поймете.
Свои люди
13 декабря, 2017 в 07:17
вОТ срасибо хараШО
12,12,2017 19:19
Как только появляется резонансный материал,
так сразу вылазит флудер с пространными тестами,
захламляя форум. *****
вОТ срасибо хараШО,палажите на камод.***
И то правда,рази можно нашу реальность сравнивать с древним Египетом???(СМ примечание) Да еще и ,оказывается ,что нынешняя забаствока –
точнее причины ее возникновения
-один в один и в 21 веке в Казахстане…Т.е.
1)
воруют материалы,
2)
воруют деньги у рабочих
,3
врут-как фараону,так и рабочим,
4)
обещания НЕ выполняют-нужно продолжать забастовку-до победного конца,
5
)сидячая забастовка-до сих пор продолжается,
6)
захват помещений,
7)
не соглашаться на промежуточные выполнения требований-только на все 100%,
и далее по списку-читайте про фараонов-там все есть.
Как говорили студенты в 1968 году в Париже
во время студ
енческого восстания:
«БУДЬТЕ РЕАЛИТСаМИ-
требуйте невозможного»
и тогда получите максимум сегодня.
)))))))))))))))))
(СМ примечание)Первая забастовка в истории: Древний Египет, 1166 г. до н.э. (фрагмент) http://ru.convdocs.org/docs/index-85809.html
нынешняя забастовка–в 21 веке в Казахстане и ДРЕВНЕМ ЕГИПЕТЕ=
13 декабря, 2017 в 10:09
Зачем нам такой министр труда который не имеет свое мнение и слово в защиту народа Казахстана. Бездарный министр дома сиди!
Арман
14 декабря, 2017 в 15:05
Город-герой Майкудук.
Стихотворение Виктора Баранова(фр-т)
Зимой здесь морозы за тридцать,
А летом — за тридцать жара,
И дым от завода клубится,
И дуют степные ветра.
…Поднимем же выше стаканы
За тех, кто не выдержал мук,
Кто голыми строил руками
Наш город-герой Майкудук.
ТЯЖЕЛАЯ НАША РАБОТА,
ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА рубля.
Соленою кровью и потом
Стране мы давали угля.
А после развала Союза
Примите шахтерский привет,
У НАС ЦЕЛЫХ ДВА ПРОФСОЮЗА,
А ДЕНЕГ КАК НЕТ,ТАК И НЕТ.
Но гордость шахтерская, знаю,
Не может рассыпаться в прах,
Пока еще встретишь в трамвае
Мальчишку с пыльцой на глазах.
У НАС ЦЕЛЫХ ДВА ПРОФСОЮЗА,А ДЕНЕГ КАК НЕТ,ТАК И НЕТ.
15 декабря, 2017 в 22:01