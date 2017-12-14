Если более 600 оставшихся под землей шахтеров поднимутся на поверхность, «АрселорМиттал Темиртау» гарантирует, что никто из горняков не будет наказан.
Гендиректор «АрселорМиттал Темиртау» заявил, что компания готова незамедлительно приступить к переговорам с инициативной группой горняков, если все шахтеры поднимутся на поверхность. Об этом сообщается на сайте акимата Карагандинской области.
13 декабря 20.30 на шахте «Тентекская» под председательством акима Карагандинской области Ерлана Кошанова состоялась встреча членов инициативных групп с руководством АО «АрселорМиттал СНГ» в лице Парамжита Калона. Во встрече также приняли участие первый заместитель министра инвестиций и развития РК Алик Айдарбаев, заместитель председателя Комитета по труду Министерства труда РК Толеген Оспанкулов и прокурор Карагандинской области Марат Сексембаев.
Аким области сообщил, что более 600 шахтёров, отказавшихся покидать свои рабочие места, остаются под землёй. Ерлан Кошанов особо отметил, что с целью решения трудового спора состоялся телефонный разговор между премьер-министром РК Бакытжаном Сагинтаевым и главным акционером ArcelorMittal Лакшми Митталом. После собственником компании были даны распоряжения генеральному директору предприятия Парамжиту Калону.
В ходе встречи с членами инициативных групп руководитель АО «АрселорМиттал Темиртау» высказал мнение о том, что сотрудникам и руководству компании нужен был диалог перед принятием крайних мер.
«Собравшимся Парамжит Калон озвучил условия компании: АО «АрселорМиттал Темиртау» готово незамедлительно приступить к переговорам с представителями горняков, но при условии, что все шахтёры поднимутся на поверхность в ближайшее время. При выполнении этого условия работодатель гарантирует отсутствие каких-либо наказаний», — говорится в сообщении.
Прокурор Карагандинской области Марат Сексембаев дал правовую оценку происходящим событиям. Инициативные группы после этой встречи отправились на шахты, где проведут переговоры с шахтёрами, остающимися под землёй.
Пресс-служба акима Карагандинской области
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«… прокурор … Марат Сексембаев дал правовую оценку происходящим событиям». И какова его оценка? Что он сказал, учитывая незаконность акции? Впрочем понятно одно, Миттал переговорил с премьером. Власть и работодатель выработали линию поведения и теперь с горняками будут говорить. На каком тоне будет разговор — посмотрим…
Иностранец
14 декабря, 2017 в 10:57
А что им мешает сейчас вести переговоры с представителями шахтеров пока шахтеры под землей? Это что принцип Калона или же шахтеров пытаются вытащить из шахт а потом обмануть? Ребята шахтеры не поддавайтесь на это держитесь, стойте на своем мужики!
Lk
14 декабря, 2017 в 11:22
Если они будут на поверхности, то самого сильного аргумента у них уже не будет и все потихоньку можно будет спустить на тормозах. Это с одной стороны, со стороны работодателя. С другой чиновникам нужно жуть как до 16 всех поднять, отчитаться перед лидером нации. Тут их интересы очень сильно совпали.
КО
14 декабря, 2017 в 11:59
Слушай, самозванец на букву М.
Что тебе мешает завести СОБСТВЕННЫЙ ник — и писать под ним, а не воровать мой?
KO
14 декабря, 2017 в 13:30
Да, пост твой одобряю — думаю точно так же.
KO
14 декабря, 2017 в 13:32
Мужики,держитесь!!!выезжать на гора — сдать свои позиции.
GRAD
14 декабря, 2017 в 12:20
Где подбородный ремень на каске у начальника слева? Уволить к чёртовой бабушке его за нарушение тб
Шахтёр
14 декабря, 2017 в 12:54
Ты ряху то его видел? там наростка ремешка нужна.
GRAD
14 декабря, 2017 в 15:58
А где сидят мужики?ЦПП?гараж.зарядная?врядли в лаве и забоях.хотя…
GRAD
14 декабря, 2017 в 16:00
Следим внимательно. На Казахмысе всё за день разрулили, а тут походу не собираются идти на уступки. Пенсионный возраст точно оставят. Это ж громадные суммы. 13 лет не шутки.
Да уш!!!
14 декабря, 2017 в 17:05
Данное, ультимативное по сути, обращение к протестующим говорит о том, что компания не адекватно оценивает происходящее, а значит не готова положительно разрешить созданный по собственной вине конфликт.
Правительство РК и его силовые органы, также очень поверхностно понимают происходящее и возможные последствия данной социальной катастрофы, хотя масса требований (пенсии, регресные выплаты) относятся только к его компетенции. .
В случае, если Президент страны, незамедлительно не вмешается, а он обязан в силу очевидных размеров социального потрясения, данный конфликт грозит перейти в социальную катастрофу.
IG
14 декабря, 2017 в 18:04
Если президент вмешается мы получим второй жанаозен
Шахтёр
14 декабря, 2017 в 23:42
Зачем Вы приводите худшие прогнозы? Кого Вы хотите напугать?
Тех кто и так боится -пугать нет смысла.
А кто не боится-тем более.
!)
15 декабря, 2017 в 22:49