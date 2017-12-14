Гендиректор «АМТ»: готовы к переговорам, если шахтеры поднимутся

Если более 600 оставшихся под землей шахтеров поднимутся на поверхность, «АрселорМиттал Темиртау» гарантирует, что никто из горняков не будет наказан.

Гендиректор «АрселорМиттал Темиртау» заявил, что компания готова незамедлительно приступить к переговорам с инициативной группой горняков, если все шахтеры поднимутся на поверхность. Об этом сообщается на сайте акимата Карагандинской области.

13 декабря 20.30 на шахте «Тентекская» под председательством акима Карагандинской области Ерлана Кошанова состоялась встреча членов инициативных групп с руководством АО «АрселорМиттал СНГ» в лице Парамжита Калона. Во встрече также приняли участие первый заместитель министра инвестиций и развития РК Алик Айдарбаев, заместитель председателя Комитета по труду Министерства труда РК Толеген Оспанкулов и прокурор Карагандинской области Марат Сексембаев.

Аким области сообщил, что более 600 шахтёров, отказавшихся покидать свои рабочие места, остаются под землёй. Ерлан Кошанов особо отметил, что с целью решения трудового спора состоялся телефонный разговор между премьер-министром РК Бакытжаном Сагинтаевым и главным акционером ArcelorMittal Лакшми Митталом. После собственником компании были даны распоряжения генеральному директору предприятия Парамжиту Калону.

В ходе встречи с членами инициативных групп руководитель АО «АрселорМиттал Темиртау» высказал мнение о том, что сотрудникам и руководству компании нужен был диалог перед принятием крайних мер.

«Собравшимся Парамжит Калон озвучил условия компании: АО «АрселорМиттал Темиртау» готово незамедлительно приступить к переговорам с представителями горняков, но при условии, что все шахтёры поднимутся на поверхность в ближайшее время. При выполнении этого условия работодатель гарантирует отсутствие каких-либо наказаний», — говорится в сообщении.

Прокурор Карагандинской области Марат Сексембаев дал правовую оценку происходящим событиям. Инициативные группы после этой встречи отправились на шахты, где проведут переговоры с шахтёрами, остающимися под землёй.

Пресс-служба акима Карагандинской области