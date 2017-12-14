Для привлечения к уголовной и административной ответственности руководителя ОО «Шахтёрская семья»
В сети появилась информация, что председатель профсоюза угольщиков «Коргау» Марат Миргоязов, обратился в прокуратуру с требованием о привлечении к уголовной и административной ответственности руководителя ОО «Шахтёрская семья» Наталью Томилову. Также в жалобе к прокурору г.Шахтинска, фигурировали граждане Сенявский Д.В. и Кожакбаев Х.Д. В обращении в прокуратуру говорится, что данные граждане составили фиктивный протокол собрания шахтеров шахты «Казахстанская», якобы получить согласие горняков, остающихся под землей.
Корреспонденту NV.kz, заместитель председателя профсоюза угольщиков, представитель профсоюза угольщиков «Коргау» подтвердил обращение руководства в прокуратуру на вышеописанных лиц.
«Ситуация не простая и ее надо решать конструктивно. Что делает Томилова? Она не говорит никаких способов решения проблемы. А главное с кем это решать. Мы хотим, чтобы дали правовую оценку ее действий», — прокомментировал заместитель председателя профсоюза «Коргау».
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Миргоязов рупор миттела,шахтеры гоните его в шею.
Бой
14 декабря, 2017 в 12:37
А где второй профсоюз угольщиков?!забыл название,альтернативно который предлогал вступить вместо Коргау.
Работяги предоставлены сами себе-факт.а профкомы-кормушки,чем они заняты?!перекладыванием бумажек и печатью газетки «Коргау» ?Миргояз то когда к работягам спустился хоть раз в шахту?!поговорить о жили-были.вату катает тоже.
GRAD
14 декабря, 2017 в 13:09
Руководитель профсоюза работников, формально незаконно устроивших забастовку и парализовавших работу горных предприятий просит дать правовую оценку и привлечь к ответственности руководителя другого профсоюза, забравших у него голоса этих рабочих? Я правильно понял? Так и не озвучили, какую правовую оценку дал прокурор области происходящим событиям и действиям самого Миргоязова?
Иностранец
14 декабря, 2017 в 13:27
Вы так часто акцентируете внимание на незаконности проведения данной забастовки, что я понять не могу, ЧЕГО вы добиваетесь? Чтобы у шахтеров проблемы возникли в связи с этим? Чтобы были санкции к ним в итоге применены? Что не пост Ваш, то про незаконность этой забастовки. Вы иностранец нынче? Ну так сидите у себя тогда и не подливайте масла в огонь! Сами уж тут разберемся, кто здесь, кто местный.
Саманта Смит
14 декабря, 2017 в 14:55
Те, кого вы помянули (не к ночи будь сказано!) о незаконности и так знают — секрета он не открыл.
KO
14 декабря, 2017 в 16:49
Вы, что серьезно считаете, что администрация АМТ и прокуратура не знает о незаконности акции? И с такой святой простотой вы хотите чего то добиться? Надеюсь, искренне надеюсь, сто вы так шутите.
Иностранец
15 декабря, 2017 в 00:10
А шахтеры за него не голосовали если что …
Свои люди
14 декабря, 2017 в 13:30
За кого «него»?!
GRAD
14 декабря, 2017 в 15:44
А как получить информацию непосредственно от шахтеров шахты «Казахстанская»?
Алекс 58
14 декабря, 2017 в 13:58
Сьездить туда.
!)
14 декабря, 2017 в 16:18
Ужас!
Какой безграмотный текст!
Поразительно! И это ПРЕДСЕДАТЕЛЬ профсоюза?!
Ужас.
Хрупкий орех
14 декабря, 2017 в 14:02
Какой председатель такой профсоюз
Канат
15 декабря, 2017 в 08:15
А тем временем руководство «АМТ» обратилось с исковыми заявлениями о признании забастовки незаконной в 4 суда. Об этом НВ молчит.
Иностранец
14 декабря, 2017 в 14:12
Иностранец несостоявшийся,работать думаешь устраиватся ?
Трутень,на одну статью десять комментов,достал уже умник.
КО
14 декабря, 2017 в 16:08
Чья б корова мычала!!!
Беспредел
14 декабря, 2017 в 16:49
Да и у КО не меньше.
KO
14 декабря, 2017 в 16:50
Работать можно не только кувалдой! Вам, возможно, трудно понять, но доход мне приносит не кувалда, а управление моими активами.
Иностранец
15 декабря, 2017 в 00:12
на самом деле много вопросов к этому деятелю, Миргаязову. При нем насколько я понимаю шахтерская жизнь только ухудшалась.
возьмите к примеру казмыс там такой же профсоюз, на полном обеспечении работодателя.
Ospan
14 декабря, 2017 в 15:33
Данная забастовка -это результат бездумных действий и покорного их терпения населения страны, ее правительства, парламента, всех ветвей власти и всей общественности.
В силу огромных интересов «заинтересованных» (в ресурсах и должностях) сторон, протест рабочих пытаются устранить любыми (топорными) способами.
Данное заявление «председателя профсоюза» -один из способов это сделать.
Но думаю это не только не решит, а усугубит развязку данной проблемы.
Напомню, что были времена, когда правительство (СССР, Терешенко) приезжали и решали проблему, что говорит о очевидном бессилии или того хуже нашего правительства.
Аморально так не уважать свой народ.
Шумкин Павел Александрович
14 декабря, 2017 в 15:38
Какие времена? При чем здесь уважение? СССР тоже давно нет. Вы как динозавр. Ситуация поменялась и в макро и в микроэкономике. И в политике. Какой кризис с деньгами? Шахтеры получают согласно трудовым контрактам. Вы живете какими то эфимерными категориями и потому ваш путь и путь идущих за вами обречен. На смену эпохе стучания касками пришла эпоха юридических сделок, понимания ситуации и четкого плана.
Иностранец
15 декабря, 2017 в 00:21
Если Вы не поняли мою мысль, Вам резонно уточнить -с удовольствием проясню.
Если Вы все поняли, то откуда у Вас даже риторический скепсис?
Возможно у нас с Вами разное понимание и видение того, что происходит, меня это не тяготит -с удовольствием послушаю любое иное мнение.
Вот Вы сказали что «шахтеры получают согласно трудовым контрактов»..
Это не так, сообщаю Вам-никаких контрактов у шахтеров никогда не было (кроме старшего управленческого персонала и то не так давно).
И никаких «юридических сделок» с ними нет-они набраны в эту цитадель (АМСТ)в правовом смысле совершенно бесправно.
Про «эпоху стучания касками» -это Вы здорово сказали, но не убедительно.
В свое время ( возможно Вы молоды и не захватили этого времени) очень много разговоров было про наступление новой эпохи «рынка и демократии».
Но,на мой взгляд, ничего этого нет и в помине.
А еще, мне кажется, Вы зря употребляете оценочно-уничижительные эпитеты типа «динозавр».
Это агресивно-большевисткий способ ведение беседы не есть выяснение чего то важного для сторон, а формат войны.
А почему и за что Вы воюете, например, со мной?
ШП
15 декабря, 2017 в 22:36
Пусть мужики сидят и не вылазят с шахты,пока конкретики не будет в их пользу.
Если все бы так законно ворошили,взрывы Абайской,Ленина,Шахтинской шахт…вспомнили о законе…тогда работодатель плевать хотел на эти законы,как и всегда и сейчас.быдлом для них были и останемся если не дать понять что это ни так.на матах ходят кроют,все халеные,с департамента приедут и важные,им и шампунь и мыло «Камэй» в бане и бильярд,после накрытая «поляна» в столовой.а работяг чихвостят ходят на чем свет стоит…Танат Тулебаич нормальный вроде,ИТР только спрашивает по полной
GRAD
14 декабря, 2017 в 15:40
Я не понял! Это профсоюз, или мочалка?
Беспредел
14 декабря, 2017 в 16:52
Если позволите выскажу ответ на Ваши ожидания и сомнения.
Профсоюзов у нас в стране никогда не было. Были такие советские конторы по раздаче подарков и вытиранию похоронных слез, встроенные вместе с парторгами в организмы предприятий.
Когда времена поменялись и буйные аппетиты собственников государство стала поощрять, профсоюзы родится не успели, а успевшие передавили.
И потому у рабочих ничего не осталось кроме жалобного желания, чтобы их кто то защитил от беспредела начальников.
И они выталкивают из своей среды самых не нужных, хитрых или лохов, которые должны встречаться с начальниками.
Эти, вытолкнутые, и оставленные перед пастью хозяев быстро понимают в чьих они руках и кто у них главный и служат настоящему хозяину.
А доверчивым хитрецам рабочим говорят о своих трудностях и опасностях и предлагают «встать на мое место».
Никто, конечно, не хочет.
И все вот так живут..Как та жена, ругающая своего мужика на всех углах, но живущая с ним по привычке.
А когда наступает кризис с деньгами, то все решается массовым взрывом негодования (шахта Ленина 2006 год, гибель 41 человека), после удовлетворения частично которого все расходятся по своим местам: шахтеры под землю, профсоюзы в кабинет.
То есть шахтеры не требуют права на свободу профсоюза, митингов, забастовок, свободу информации-они требуют пока лишь только деньги.
Но такое потребительство не может длится долго и не будет.
Лохи уже кончились, а хитрые обманут.
!)
14 декабря, 2017 в 19:57
Пчёлы против мёда. Профсоюз против рабочих. Это так называется.
Да уш!!!
14 декабря, 2017 в 16:53
Вот тибе и кипитализм=
а конкуренцию сдругими профсоюзами не выдерживают=
УХОДИ ИЗ НАШЕЙ ПЕСОЧНИЦЫ-
самим тут мало. Эт наша полянка-и мы будем ее окучивать
Да и дядиньки хозяева сильно заругались…
УХОДИ ИЗ НАШЕЙ ПЕСОЧНИЦЫ-самим тут мало=Эт наша полянка...
14 декабря, 2017 в 17:46
Казбек Бейсебаев https://www.facebook.com/profile.php?id=100016011008537
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В поддержку шахтеров под Джамбула
Шахтеры, братья мои!
Шахтеры, гордость моя!
Мне сегодня из забоев Карагандинской степи
Четко слышны ваши стальные шаги.
Не затем я на свете живу
Не затем на просторах Фэйсбука пишу
Чтобы арселломиталловский иноземный отряд
Обманывал шахтеров подряд
Шахтер сегодня сильней и грозней
Чем когда-то из прежних годов
Не отрежут его от корней
Не расколят его сплоченных рядов
Предстоят большие бои,
Но не будет нам всем жития
Если будут сидеть в тиши
Если будут молчать другие и я….
Пусть подмогой будут друзья
Наши слова с утра до ночи
Шахтеры, братья мои,
Шахтеры гордость моя!
Но не будет нам всем жития Если будут сидеть все в тиши
14 декабря, 2017 в 20:05