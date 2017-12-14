Руководство профсоюза «Коргау» обратилось в прокуратуру

Для привлечения к уголовной и административной ответственности руководителя ОО «Шахтёрская семья»

В сети появилась информация, что председатель профсоюза угольщиков «Коргау» Марат Миргоязов, обратился в прокуратуру с требованием о привлечении к уголовной и административной ответственности руководителя ОО «Шахтёрская семья» Наталью Томилову. Также в жалобе к прокурору г.Шахтинска, фигурировали граждане Сенявский Д.В. и Кожакбаев Х.Д. В обращении в прокуратуру говорится, что данные граждане составили фиктивный протокол собрания шахтеров шахты «Казахстанская», якобы получить согласие горняков, остающихся под землей.

Корреспонденту NV.kz, заместитель председателя профсоюза угольщиков, представитель профсоюза угольщиков «Коргау» подтвердил обращение руководства в прокуратуру на вышеописанных лиц.

«Ситуация не простая и ее надо решать конструктивно. Что делает Томилова? Она не говорит никаких способов решения проблемы. А главное с кем это решать. Мы хотим, чтобы дали правовую оценку ее действий», — прокомментировал заместитель председателя профсоюза «Коргау».