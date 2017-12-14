Приостановить забастовку горняков обязал суд

Городской суд Шахтинска огласил своё решение

«Согласно пункту 4 статьи 176 Трудового кодекса РК, в случае создания непосредственной угрозы жизни и здоровью людей, прокурор или суд до принятия соответствующего решения вправе приостановить забастовку», — оглашено судьёй Данияром Максутовым.

Обеспечение исполнения данного определения возложено на прокурора г. Шахтинск, передаёт NV.kz

Суд, который проходил 14 декабря, приостановил забастовку, но не признал её незаконной. Иск компании о признании забастовки незаконной перенесено на другой день.