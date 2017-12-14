Городской суд Шахтинска огласил своё решение
«Согласно пункту 4 статьи 176 Трудового кодекса РК, в случае создания непосредственной угрозы жизни и здоровью людей, прокурор или суд до принятия соответствующего решения вправе приостановить забастовку», — оглашено судьёй Данияром Максутовым.
Обеспечение исполнения данного определения возложено на прокурора г. Шахтинск, передаёт NV.kz
Суд, который проходил 14 декабря, приостановил забастовку, но не признал её незаконной. Иск компании о признании забастовки незаконной перенесено на другой день.
«Суд определил: ходатайство АО «АрселорМиттал Темиртау» о приостановлении забастовки на шахтах «Казахстанская», «Шахтинская» имени Ленина и «Тентекская» удовлетворить. Обязать работников шахт выйти на поверхность и приостановить забастовочные действия. Определение подлежит немедленному исполнению»
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Лидера профсоюза угольщиков вызвали в суд по иску «АрселорМиттал Темиртау»
Декабрь 14, 2017 Елена ВЕБЕР https://rus.azattyq.org/comments/a28918027p1.html
•АБЛАЖАЛСЯ ПРОФСОЮЗ 14,12,2017 18:58
Текст песни Все хорошо, прекрасная маркиза
от исполнителя Леонид Утесов
(новая версия про ШАХТИНСК).
Алло, алло? какие вести? « Арселлор МиттАЛ
Давно я дома не быВАл
Пятнадцать дней, как я в отъезде
Ну как идут у нас дела?
Всё хорошо, прекраснЫЙ НАШ КОЛОН
Дела идут и жизнь легка
Ни одного, печального сюрприза
За исключеньем пустяка
Так ерунда, пустое дело-
ТУТ ЗАБАСТОВКА НАДОЕЛА
А в остальном, прекраснЫЙ НАШ КОЛОН
Всё хорошо, всё хорошо
Алло, алло?, ужасный случай
КТО ЗАБАСТОВКУ ТУТ «ОКУЧИЛ»?
Скажите мне, мой верный кучер
Как ЭТО ВСЕ ПРОИЗОШЛО??
Всё хорошо, прекраснЫЙ НАШ КОЛОН
Всё хорошо. как никогда
К чему скорбеть от ЭТОГО сюрприза
Ведь это право ерунда
ЧЕТЫРЕ ШАХТЫ ВОЗМУТИЛИСЬ-
НУ ТИПА ИМ НЕ ДОПЛАТИЛИ.
А в остальном, прекраснЫЙ НАШ КОЛОН
Всё хорошо, всё хорошо
Алло, алло?КОЛОН- мутится разум
Какой неслыханный удар
Скажите мне( Лакшми) всю правду разом
Когда ЖЕ НАЧАЛСЯ СЕЙ СТРАЙК(удар) ?
Всё хорошо, прекраснЫЙ НАШ Лакшми ……..
И хороши у нас дела
Но вам судьба, как видно из каприза
Ещё сюрприз преподнесла
В ШАХТАХ ПРОДОЛЖаЛАСЬ ЗАБАСТОВКА-
И В ДОБЫЧЕ УГЛЯ -ОСТАНОВКА.
А в остальном, прекраснЫЙ НАШ Лакшми …..
Всё хорошо, всё хорошо
Всё хорошо, прекраснЫЙ НАШ Лакшми ………..
И хороши у нас дела
ОДИН, НО МАЛЕНЬКИЙ КОНФУЗ-
ВОТ АБЛАЖАЛСЯ ПРОФСОЮЗ.
ОДИН, НО НОВЕНЬКИЙ СЮРПРИЗ-
ПОЯВИЛСЯ НЕКТО ИЗ.. ( «ШАХТЕРСКАЯ СЕМЬЯ»)
А в остальном, прекраснЫЙ НАШ Лакшми ………..
Всё хорошо, всё хорошо
Всё хорошо, прекраснЫЙ НАШ Лакшми ………..
И хороши у нас дела
ДА, БЫЛ ЕЩЕ ЗВОНОК
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ПЫТАЛСЯ ДАТЬ УРОК
А в остальном, прекраснЫЙ НАШ Лакшми ………..
Всё хорошо, всё хорошо
Всё хорошо, прекраснЫЙ НАШ Лакшми ………..
И хороши у нас дела
ЕЩЕ АКИМ ТУТ ПРИЕЗЖАЛ-
ОН НА ШАХТЕРОВ «НАЕЗЖАЛ»
НО МНОГО ОН НЕ ОБЕЩАЛ.
А в остальном, прекраснЫЙ НАШ Лакшми … ……..
Всё хорошо, всё хорошо
Всё хорошо, прекраснЫЙ НАШ Лакшми ……..
И хороши у нас дела
ЗАБАСТОВАВШИХ УЖ СОВСЕМ-
ЧИСЛО ИХ СТАЛ ПОЧТИ СЕМЬ(700).
А в остальном, прекраснЫЙ НАШ Лакшми ………..
Всё хорошо, всё хорошо
Всё хорошо, прекраснЫЙ НАШ Лакшми ………..
И хороши у нас дела
И ЧТОБЫ НАМ (АМТ) ТУТ БЫЛО ОТШЕНЬ ГУТ-
ПОДАДИМ НА местных В СУД.
А в остальном, прекраснЫЙ НАШ Лакшми ………..
Всё хорошо, всё хорошо.
PS/
ну тут такое дело, Лакшми,
ты палку сильно-то не гни…
НУ, ты же по любому нам не братка-
В Караганде быват обратка.
И ЧТОБЫ НАМ (АМТ)ТУТ БЫЛО ОТШЕНЬ ГУТ-ПОДАДИМ НА местных В СУД
14 декабря, 2017 в 22:00
А то что?!
GRAD
14 декабря, 2017 в 22:53
В абсурдно-циничном, скороспелом, однобоком, а значит не справедливом (и значит не законном) «постановлении суда» сказано, что опасно, вредно и ущербно для хозяина находится под землей его рабочим без его ведома.
То есть, работать там за гроши и умирать -это законно и правильно.
А бастовать там против этого абсурда -нет.
Нет слов чтобы точно оценить наших предпринимателей, суды и другие органы.
!!!
14 декабря, 2017 в 22:56
Правильно сказано, кроме того, что наши предприниматели были на стороне шахтеров.
Татьяна
15 декабря, 2017 в 09:01
Есть… «Изделие №2»
Какое уважение может быть к этому органу (судом увы его давно назвать не могу)?
Канат
15 декабря, 2017 в 09:07
Я всю свою сознательную жиСТЬ жалел что у меня нет брата…А тут вдруг нежданно негаданно ТЫ появился,брат-близнец!!! Енто-ж так здорово! Я с гордостью и слезами на глазах читал твой камент братка.Ведь вместе МЫ сила,правда братка?
!!!
15 декабря, 2017 в 09:31
Суд постановил приостановить забастовку. Такое может быть только у нас.
Да уш!!!
14 декабря, 2017 в 23:00
Нет, не только у нас.
Я же вам писал — гуглите «Забастовка английских шахтеров». ВЕСЬ сценарий обкатан был именно тогда — и сейчас фрагменты того сценария повторяются побуквенно!
KO
15 декабря, 2017 в 03:36
Просто замечательно
От души и оперативно
Осталось только незаконные увольнения мгновенно отменять
Вот и новый верховный судья
Толи ещё будет
ГРАЖДАНИН
14 декабря, 2017 в 23:10
Вот объясните мне люди. Как может быть забастовка законной? Какие справки нужно принести, чтобы была законной забастовка?
Если мы так любим равняться на Европу, особенно по тарифам и продуктам, то почему не кричим сейчас с высоких трибун о зарплатах шахтёров в Германии и Англии?
Это не я
14 декабря, 2017 в 23:13
Сначала создаем невыносимые условия для шахтеров руками АМТ,
а потом с помощью прокуратуры за это же
и прекращаем забастовку.
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«Согласно пункту 4 статьи 176 Трудового кодекса РК, в случае создания непосредственной угрозы жизни и здоровью людей, прокурор или суд до принятия соответствующего решения вправе приостановить забастовку», — оглашено судьёй Данияром Максутовым.
Общество #забастовка https://vlast.kz/obsshestvo/26114-sahter-aleksandr-vesna-v-sahte-nebezopasno-no-tam-my-zasiseny-ot-vlastej.html?utm_source=daily_email&utm_medium=title
Шахтер Александр Весна:
«В шахте небезопасно,
но там мы защищены от властей» (фр-т)
Шахтер, находившийся трое суток под землей, объясняет причины забастовки
…В первый день под стволом температура достигала плюс 18 градусов,
второй день – уже ниже,
и вчера она доходила до плюс шести.
Мы так предполагаем,
что нас хотели выкурить, выгнать.
Нам кажется, что потушили калориферы.
Это система отопления, к
оторая подает теплый воздух в шахту.
Я правильно понимаю,
если бы он работал стабильно,
то температура была бы гораздо выше?
Могла бы быть, да. Но температура понижалась,
мы стали просить со вспомогательных участков, других шахт фуфайки,
ватники, даже валенки.
Я лично на третий день сидел в фуфайке,
в валенках и ватнике.
Потому что невозможно было
. Это нам сверху передавали, наши же участки передавали, помогали другие шахты – Саранская, Ленина, Кузембаева, Костенко.
Доставляли еду, пропитание.
Насчет этого все дружно было,
все вовремя – чай, все было.
Мы так предполагаем,что нас хотели выкурить,выгнать.Александр Весна
14 декабря, 2017 в 23:19
Как в суд, так забастовка… как в сми так «трудовой спор»
Двуликая, никчемная, трусливая власть!!
And
14 декабря, 2017 в 23:37
А может ли суд приостановить забастовку если данная забастовка не признана незаконной?
Машинист
14 декабря, 2017 в 23:59
Конечно, в силу ряда причин. Типа угроза жизни и здоровья бастующих и т.д. Власть и работодатель защищены правоохранительной системой. А шахтеры юридически правонарушители. И самое для них страшное — правонарушители без единого центра координирования, понимания ситуации, плана, юридической поддержки и общепризнанных уважаемых лидеров. Понятно, что профсоюзные лидеры, судя по жалобе Миргоязова, несостоятельны и безграмотны.
Иностранец
15 декабря, 2017 в 00:37
Забастовка — крайняя мера защиты своих прав, требующая серьезной подготовки и определенных формальных процедур. А главное четкого понимания ситуации и детального плана. Шахтеры решили, что они сила, стук их касок может испугать работодателя и власть. Плюс казахмысовцы молотом масло в огонь. А главное — нельзя исключать и банальную провокацию работодателя для сворачивания части социальных обязательств (об этом никто не подумал, а зря). В 89-м шахтеров испугались, не пото му, что они такие сильные и решительные, а потому, что власть была еще слабая и пугливая. Без поддержки и понимания ситуации. Сейчас ситуация другая. Шахтеры не имеют влияния ни на политику ни на экономику. На рынке отмечается.избыток угля, митталовские склады в Кемерово затаварены, рядом Китай с дешевым углем. Власть сильная, закаленная Жанаозенем. Шахтеры трое суток под землей, а с ними серьезно даже не говорят. Шахтеры видимо сами такого не ожидали. Не они ставят условия, а им о выезде на гора. Суд по иску АМТ принял решение о приостановке забастовки. Завтра примет решение о признании ее незаконной. И можно будет и принудительно шахтеров вытащить и даже взыскать с активистов ущерб от простоя шахт. Одна надежда на Самого. Что появится как всегда в белых одеждах и разрулит ситуацию.
Иностранец
15 декабря, 2017 в 00:01
Ну как же без иностранного суфлёра…
Семён Денисович
15 декабря, 2017 в 07:18
Ну что ж, спускайте в шахты нац гвардию, прекращать забастовку, вот смеху то будет.
SolyariS
15 декабря, 2017 в 00:53
Шахтеры на своей территории их там схавают
в лабиринтах, темноте и пыли.. у нацгвардии нет шансов)
awd
15 декабря, 2017 в 01:42
Судя по тому, что пишут — под землю собираются спуститься санитары. А спустятся — сделают каждому укол.
конь
15 декабря, 2017 в 05:59
Забастовка окончена. Шахтёры выехали на гора. Переговоры продолжаются. Компания настаивает на 30 процентах.
Сергей
15 декабря, 2017 в 04:35
Да ну ее такую независимость….
box
15 декабря, 2017 в 08:59
Это начало, первые ростки больших забастовок , уверен следом Запад Казахстана, там и Восток … люди уже на пределе, мы на пороге грандиозного шухера!
кд
15 декабря, 2017 в 09:10
Аблязов не дремлет…
!!!
15 декабря, 2017 в 22:35