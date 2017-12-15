Завершилась забастовка на шахтах АО «АрселорМиттал Темиртау».
Первыми на поверхность начали подниматься шахтёры шахты «Казахстанская» после встречи с акимом Карагандинской области Ерланом Кошановым и исполнительным директором АО «АрселорМиттал Темиртау» Вадимом Басиным. Следом поднялись горняки шахт «Шахтинской», «Тентекской», им. Ленина. К 01.00 все шахтёры (около 420 человек) были на-гора.
Шахтёрам были озвучены условия, предложенные работодателем: 30 % повышение заработной платы всем подземным работникам. Размер повышения заработной платы для наземных работников угольных предприятий определит Согласительная комиссия в ходе последующих переговоров. Всем работникам Угольного департамента компании будет выплачена единовременная выплата премии в размере оклада.
Помимо этого, работодателем предложено объявить 15 декабря выходным днём и приступить к работе с 16 декабря.
Среди горняков было распространено письмо за подписью прокурора города Шахтинска. В письме даётся гарантия освобождения от уголовного преследования шахтёров за участие в этой забастовке. Кроме того, орган прокуратуры выразил готовность при необходимости оказать правовую поддержку в этом вопросе.
Переговоры с работодателем горняки будут продолжать в рамках Согласительной комиссии, в которую вошли члены инициативных групп, представители профсоюзных комитетов, прокуратуры, директора шахт, а также руководство области и компании АМТ.
Пресс служба акимата Карагандинской области
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А пафосу то сколько было! Мы шахтеры, будем стоять до конца… Впрочем в их положении, это самое лучшее решение. Понятно, что шахтеры теперь — не сила, они даже между собой договориться не могут, а уголь совсем не дефицит. И Миттал приезжать даже не собирался. А их избранники — только «на связи». Непонятна правовая позиция прокурора — гарантировать правонарушителям не привлечение к ответственности — не его компетенция, но тут власти пожертвовали видимостью закона ради благополучного исхода и праздника.
Иностранец
15 декабря, 2017 в 10:13
Да отстань ты уже умник.
Семён Денисович
15 декабря, 2017 в 10:31
Денисыч, ты уже дома? А как же стоять до победного? Радуешься, что сегодня индус дал тебе выходной?
мнение
15 декабря, 2017 в 10:42
Да вот тоже БЕСИТ он! Как в мультфильме «Маугли» один типок там был мелкий возле Шерхана ))))
Саманта Смит
15 декабря, 2017 в 11:45
Да ладно? А то, что связи между шахтами не было, полное отсутствие информации, этот факт примите к сведению!
Ирина Александровна
15 декабря, 2017 в 10:43
«А пафосу то сколько было! Мы шахтеры, будем стоять до конца… «. Сколько нужно, столько и стояли! Вы правда, наивный, думаете они расчитывали на 100% повышение окладов? Умничать ГОРАЗДЫ перед мониторами и осуждать и стебаться, идите в забой, посидите там при 8 градусах несколько дней безвылазно… Шахтеры-МУЖИКИ! Уважаю в любом случае за поступок!!! У самой муж-шахтер.
Саманта Смит
15 декабря, 2017 в 11:49
Википедия —
«Мужик — мужчина-простолюдин, человек низшего сословия; у Даля также крестьянин, поселянин, пахарь, земледел, хлебопашец, тягловой».
Я б сказал, что шахтёры — дворяне.
конь
15 декабря, 2017 в 13:31
Ну пусть шахтеры мне сами скажут, что оскорбились, что их МУЖИКАМИ назвала! )))) Во, времена настали!
Саманта Смит
15 декабря, 2017 в 15:14
Почему бы не оплачивать зарплату шахтерам в валюте, так как у хозяина доход в долларах. Если в ноябре 2014 года средняя зарплата в лаве была 250000 тенге ( 1388 долларов),а в ноябре 2017 составила 326000 тенге (973 доллара). Разница в 415 долларов или 139025 тенге. Вот вам из за чего происходит конфликт. Что касается пенсионного возраста, если провести не зависимую медицинскую комиссию , то окажется кто отработал в шахте 20-40 лет имеют не одно профзаболевание связанные с тяжелыми физическими условиями труда и опасными для здоровья условия труда в шахте.
maken
15 декабря, 2017 в 13:32
Да испугались шахтёры страшного решения суда.
Это не я
15 декабря, 2017 в 11:42
А если и испугались, то что? У нас нынче был бы человек, статья найдется!!! А Вы смелый такой перед экраном монитора! ЛЮБОЙ ИЗ НАС уже пукнуть боится!
Саманта Смит
15 декабря, 2017 в 12:30
Наши власти умеют уговорить, в этом им нет равных
Прохожий
15 декабря, 2017 в 12:10
Почитайте, что творила с шахтерами Тэтчер. Наши просто белые и пушистые котятки.
KO
15 декабря, 2017 в 12:35
Как минимум данная ситуация показала еще раз всем положение вещей в преддверии ПРАЗДНИКА. Шахтерам, их женам, их детям, их друзьям и сторонним наблюдателям. ВСЕХ с НАСТУПАЮЩИМ ПРАЗДНИКОМ!!! )
Саманта Смит
15 декабря, 2017 в 12:51
Данная ситуация показала.. А что она показала? Что шахтеры заботятся только о себе. Причем не в смысле «о себе — шахтерах», а каждый — лично о себе. Что они безграмотны в правовом отношении, включая профсоюзы. Что они разобщены, лишены лидеров и не способны даже создать координационный центр. И еще они боятся власть, как бы не стучали себя в грудь. Короче — взрослые дети. Думаю, Миттал сам бы отдал эти 30%, что бы убедиться, что шахтеры наивны, пугливы и исчерпали свои силы в забастовках. Тем более вопрос поднятия з/платы назревал давно и после действий казахмысовцев, Миттал, как человек умный не мог не предвидеть такой сценарий. Провел разведку боем. Так, что еще вопрос чья это победа. Я полагаю охоту бастовать он отбил на долгое время. А еще ситуация показала, что жители, не работающие на шахтах, забастовку шахтеров не поддерживают и даже осуждают… А то, что я вас «бешу», приношу Вам глубочайшие извинения.
Иностранец
15 декабря, 2017 в 14:26
«Что шахтеры заботятся только о себе. Причем не в смысле «о себе — шахтерах», а каждый — лично о себе. «. А с какой стати они должны обо всех вдруг заботиться? Да, лично о себе! А Вы, любезный, НЕ ТАКОЙ? В чём Ваша забота о других тогда проявляется? Поумничать тут?
» что шахтеры наивны, пугливы и исчерпали свои силы в забастовках. » — Соглашусь, что сейчас времена когда ВСЕ БОЯТСЯ!
«Я полагаю охоту бастовать он отбил на долгое время. » — Согласна.
«А еще ситуация показала, что жители, не работающие на шахтах, забастовку шахтеров не поддерживают и даже осуждают… » — это видимо ВЫ так сами решили за всех судя по Вашим комментариям, что если Вы не поддерживаете, то с Вами солидарны все жители, не работающие на шахтах????
И да, Вы меня БЕСИТЕ!
Саманта Смит
15 декабря, 2017 в 14:58
К сожалению, я согласна с иностранцем ,много кто не поддерживает шахтеров. Я паслась в инстаграмме на всех страничках, которые могла найти, читала все комменты. Даже переругалась с одним. Очень многие за шахтеров и многие против.
Олеся
15 декабря, 2017 в 17:55
Ежели Вас все так бесит так и подписывайтесь тогда сударыня- Саманта Бешеная
Чукча
16 декабря, 2017 в 05:58
Оказание помощи шахтерам владельцами кафе и аптек, говорит о том, что жители, не работающие на шахтах, шахтеров поддерживали. И те жители, которые вещи теплые им передавали — поддержали. Те, кто не поддержал — посочувствовал. Осуждаете только Вы и Кривошеев.
Татьяна
15 декабря, 2017 в 16:40
Вот вы не правы сударь говоря о разобщении «Что они разобщены, лишены лидеров и не способны даже создать координационный центр.»Вот когда со смены едут, в автобусе очень дружны и солидарны за несколькими килограммами арагы. Представляю сколько сейчас вылезет дизлайкеров,НО согласитесь что это так..Встречал одного в огромных красных наушниках на общественной остановке(мужик в годах). Спросил,неужели такой меломан? Ответил:»чтобы не слышать пьяных базаров в шахтерском автобусе.» (говорит что сам не пьет).
!!!
15 декабря, 2017 в 16:50
Слава Богу все завершилось! Шахтеры молодцы! Я думаю все таки наше руководство области хоть как то но помогли! Иначе АМТ не согласилось бы на повышение зарплаты!
Едиге
15 декабря, 2017 в 15:30
Иностранец,раз ты такой смелый и не боишся напиши мне свои номер,поболтаем! Хотя такие как ты смелы только за монитором
не Иностранец
15 декабря, 2017 в 15:40
Какой номер? Ты на роуменге разоришься.
Иностранец
15 декабря, 2017 в 15:59
Шахтёры молодцы!!! Столько людей вас поддержали. Знайте,народ с Вами(ну кроме мудаков как Иностранец)
не Иностранец
15 декабря, 2017 в 15:47
И сколько людей вас поддержали? Ах, да Сапиев поддержал (почитайте что ему пишут на его странице за эту поддержку), и Тиникеев (где он?). А насчет народа? Сколько человек, кроме шахтеров и членов их семей, вышли на площади? Ноль? И с чего вы решили, что я против шахтеров? Наоборот, даже лично заинтересован в поднятии вам зарплаты, т.к. родственник — регресник. Я против необдуманных акций, когда толпа идет без лидера и плана. Не делая даже попыток привести ситуацию в правовое русло. Ну и конечно я считаю, что шахтеры больше не имеют рычагов воздействия ни на Миттала ни на власть. Вообще утратили статус движущей силы в регионе, т.к. жители знают, что шахтеры могут слиться в любой момент. Да и у часто шахтеров думаю желания стучать касками поубавилось. Вы не согласны?
Иностранец
15 декабря, 2017 в 16:11
Да Миттал и так, после казахмысовцев, понимал, что зарплату поднимать придется. Просто сделал это измотав шахтеров. Показал, что они ничего не могут, с ними даже разговаривать не будут. Отбил охоту к дальнейшим акциям протеста. Не удивлюсь, если он и придумал эту забастовку. Этим и объясняется спокойствие руководства АМТ и правительства. Вот это стратегия — учитесь…
Иностранец
15 декабря, 2017 в 15:51
Шахтеры,показали что могут оказать пускай не мощное,но и не слабое влияние путем забастовок на решение своих проблем,пусть даже и слабо организованное как некоторые тут говорят, но они доказывают прежде всего самим себе что они как рабочий класс могут добиться многого.
Металлург
15 декабря, 2017 в 16:53
Прав «Иностранец». Горько конечно читать его отповеди, но правду пишет он. Забастовка спонтанная, с оглядкой на «Казахмысовскую» к праздничку устроенная. Просили стопроцентную прибавку, заранее зная что не дадут больше тридцатки. Настоящего профсоюза нет, да и после никто не озаботится создать нормальный и грамотный. В итоге полученная надбавка, а надолго ли её хватит то? А что завтра, послезавтра? С профсоюза начинать надо, и не только шахтерского. Объединять надо профсоюзы и не горлопанить, а через грамотные действия, через суды отстаивать свои права. Больше толку будет, чем сиюминутный кусок.
Марик Птичкин
15 декабря, 2017 в 17:53
Как много провокаторов! Специально пытаетесь раздуть ситуацию. В шахтерских чатах тоже не мало было! Но люди, не глупые, таких сразу же убирали! Хорошо что, все хорошо закончилось так сказать! Наши шахтеры живы, здоровы, и семьи тоже спокойны! Вот и все, но и компания не оставила их без ничего. А провокаторы, они всегда будут!
Городской
15 декабря, 2017 в 18:14
Иностранец,ты ел хлеб пил воду своей родной земли,поджав хвост сбежал на Украину и оттуда сидишь и плюёшся в колодец из которого пил воду,гнида?!!?
не Иностранец
15 декабря, 2017 в 19:23
Вот из-за таких «редисок» как Иностранец в стране бардак. Я сам шахтёр, работаю на участке Автоматика. На участок контролирует непрерывную работу вентиляторов главного проветривания. Все эти дни я видел что происходило на шахте и я хочу сказать как бы нас не старались настроить друг против друга, в эти дни шахтёры всех шахт сплотились как никогда. Со всех сторон была поддержка. Весь город Шахтинск
Сергей
16 декабря, 2017 в 04:38
Весь город Шахтинск переживал за шахтёров. Была организована волонтёрская помощь — вода, продукты питания, фрукты, тёплые вещи. С других шахт привозили провизию. Столовая шахты организовала горячее питание. И всё проходило мирно, даже намёка небыло на пьянку и дебош. А слухи такие ходили, что шахтёры на шахте и в шахте пьяные ходят.
Сергей
16 декабря, 2017 в 04:46
А по поводу сдались или несдались. Я бы посмотрел бы как ты, Иностранец, чувствовал себя, проведя почти четверо суток под землёй.
Сергей
16 декабря, 2017 в 04:49