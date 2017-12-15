Завершилась забастовка на шахтах АО «АрселорМиттал Темиртау»

Завершилась забастовка на шахтах АО «АрселорМиттал Темиртау».

Первыми на поверхность начали подниматься шахтёры шахты «Казахстанская» после встречи с акимом Карагандинской области Ерланом Кошановым и исполнительным директором АО «АрселорМиттал Темиртау» Вадимом Басиным. Следом поднялись горняки шахт «Шахтинской», «Тентекской», им. Ленина. К 01.00 все шахтёры (около 420 человек) были на-гора.

Шахтёрам были озвучены условия, предложенные работодателем: 30 % повышение заработной платы всем подземным работникам. Размер повышения заработной платы для наземных работников угольных предприятий определит Согласительная комиссия в ходе последующих переговоров. Всем работникам Угольного департамента компании будет выплачена единовременная выплата премии в размере оклада.

Помимо этого, работодателем предложено объявить 15 декабря выходным днём и приступить к работе с 16 декабря.

Среди горняков было распространено письмо за подписью прокурора города Шахтинска. В письме даётся гарантия освобождения от уголовного преследования шахтёров за участие в этой забастовке. Кроме того, орган прокуратуры выразил готовность при необходимости оказать правовую поддержку в этом вопросе.

Переговоры с работодателем горняки будут продолжать в рамках Согласительной комиссии, в которую вошли члены инициативных групп, представители профсоюзных комитетов, прокуратуры, директора шахт, а также руководство области и компании АМТ.

Пресс служба акимата Карагандинской области