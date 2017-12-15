Аким города вручил жителям ключи от квартир

В новом центре по ул. Момышулы

Сегодня Нурлан Аубакиров торжественно вручил ключи от квартир участникам программы развития регионов до 2020 года по направлению «жилье для всех категорий населения».

Всего в данном доме к заселению предназначено 180 квартир.

Стоимость квартир составляет 100 тыс.тенге за 1 м2.

Участниками программы являются очередники такие как многодетные семьи, дети-сироты, семьи воспитывающие детей инвалидов, неполные семьи, работники бюджетных организаций и другие категории, а также вкладчики АО «ЖилстройСбербанкКазахстана».

Аким города Караганды Нурлан Аубакиров произнес торжественную речь при вручении ключей:

«Добрый день,

уважаемые карагандинцы!

Хочу всех поздравить Вас с наступающим Днем Независимости Республики Казахстан.

Сегодня можно с полным правом сказать, что наша независимость достойно выдержала исторический экзамен. Пройдя через многие вызовы и испытания, Казахстан состоялся как успешное государство.

Благодаря Главе нашего государства Нурсултану Абишевичу Назарбаеву, его целенаправленной и взвешенной политике в стране созданы все условия для населения. В Караганде ежегодно строятся многоквартирные дома и новые объекты по всему городу.

Но 2017 год стал первым годом масштабной реализации в Казахстане новой жилищной государственной программы «Нурлы жер».

В рамках данной программы завершается реализация проектов жилищного строительства, начатых по госпрограмме «Нурлы жол» и Программе развития регионов до 2020 года. В целях увеличения предложения доступного жилья для вкладчиков Жилстройсбербанка, в том числе очередников, состоящих на учете в местных исполнительных органах, будет продолжено дальнейшее строительство кредитного жилья за счет выпуска облигационных займов.

Основа основ жизни каждого человека — это квартира, свой очаг. Во многом от этого в дальнейшем зависит и семейное благополучие.

В г.Караганде в рамках программы «Нурлы Жер» начато строительство семи 24-этажного жилых домов в новом центре, 5 домов строятся в юго-западном районе (828 квартир), ведется строительство третьей очереди жилого комплекса «Шапагат» (288 квартир). Это будет жилье для людей, которые могут себе позволить взять ипотеку.

В Майкудуке будут построены дома для социально уязвимых слоев населения. В этом году в 14-м микрорайоне начали возводить первую пятиэтажку на 60 квартир. А позже рядом появится еще три таких же здания.

И сегодня в преддверии общенационального праздника в рамках жилищной программы «Нурлы жер» 180 семей обретут свои квартиры в новом доме, расположенном в «новом центре Караганды» по новой улице имени Героя Советского Союза, писателя, военного — Бауыржана Момышулы.

И в будущем количество новоселов в г.Караганде будет только расти. В следующем году мы полностью завершим работы и, в целом, в данном комплексе будут жить 1128 семей.

Уважаемые новоселы!

Новый дом — это новая жизнь. Пусть ваша новая жизнь протекает здесь в комфорте, уюте и согласии!

А теперь позвольте вручить вам долгожданные ключи.»

Общее количество получающих жилье в рамках Программы развития регионов до 2020 года — 180 из них:

1) 52 человека – очередники МИО. в том числе:

— 11 семьи. Воспитывающие детей инвалидов;

— 11 – государственные служащие и бюджетники;

— 15 – неполные семьи;

— 10 – дети-сироты;

— 1 – многодетные семьи;

— 1 – приравненный к участникам ВОВ;

— 2 – пенсионеры;

— 1 – оралман;

2) — 128 человек – вкладчики АО «Жилстройсбербанк Казахстана», в том числе:

— по направлению Программы «Нурлы жер» — 65 квартир;

— по направлению Программы развития регионов до 2020 года – 63 квартиры;

10 участникам Программы ключи вручает аким Карагандинской области, из них:

— 4 – детей-сирот;

— 1 бюджетник — работник медицинской сферы;

— 2 неполные семьи;

— 1 многодетная семья;

— 2 семьи воспитывающие детей инвалидов