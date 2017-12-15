В новом центре по ул. Момышулы
Сегодня Нурлан Аубакиров торжественно вручил ключи от квартир участникам программы развития регионов до 2020 года по направлению «жилье для всех категорий населения».
Всего в данном доме к заселению предназначено 180 квартир.
Стоимость квартир составляет 100 тыс.тенге за 1 м2.
Участниками программы являются очередники такие как многодетные семьи, дети-сироты, семьи воспитывающие детей инвалидов, неполные семьи, работники бюджетных организаций и другие категории, а также вкладчики АО «ЖилстройСбербанкКазахстана».
Аким города Караганды Нурлан Аубакиров произнес торжественную речь при вручении ключей:
«Добрый день,
уважаемые карагандинцы!
Хочу всех поздравить Вас с наступающим Днем Независимости Республики Казахстан.
Сегодня можно с полным правом сказать, что наша независимость достойно выдержала исторический экзамен. Пройдя через многие вызовы и испытания, Казахстан состоялся как успешное государство.
Благодаря Главе нашего государства Нурсултану Абишевичу Назарбаеву, его целенаправленной и взвешенной политике в стране созданы все условия для населения. В Караганде ежегодно строятся многоквартирные дома и новые объекты по всему городу.
Но 2017 год стал первым годом масштабной реализации в Казахстане новой жилищной государственной программы «Нурлы жер».
В рамках данной программы завершается реализация проектов жилищного строительства, начатых по госпрограмме «Нурлы жол» и Программе развития регионов до 2020 года. В целях увеличения предложения доступного жилья для вкладчиков Жилстройсбербанка, в том числе очередников, состоящих на учете в местных исполнительных органах, будет продолжено дальнейшее строительство кредитного жилья за счет выпуска облигационных займов.
Основа основ жизни каждого человека — это квартира, свой очаг. Во многом от этого в дальнейшем зависит и семейное благополучие.
В г.Караганде в рамках программы «Нурлы Жер» начато строительство семи 24-этажного жилых домов в новом центре, 5 домов строятся в юго-западном районе (828 квартир), ведется строительство третьей очереди жилого комплекса «Шапагат» (288 квартир). Это будет жилье для людей, которые могут себе позволить взять ипотеку.
В Майкудуке будут построены дома для социально уязвимых слоев населения. В этом году в 14-м микрорайоне начали возводить первую пятиэтажку на 60 квартир. А позже рядом появится еще три таких же здания.
И сегодня в преддверии общенационального праздника в рамках жилищной программы «Нурлы жер» 180 семей обретут свои квартиры в новом доме, расположенном в «новом центре Караганды» по новой улице имени Героя Советского Союза, писателя, военного — Бауыржана Момышулы.
И в будущем количество новоселов в г.Караганде будет только расти. В следующем году мы полностью завершим работы и, в целом, в данном комплексе будут жить 1128 семей.
Уважаемые новоселы!
Новый дом — это новая жизнь. Пусть ваша новая жизнь протекает здесь в комфорте, уюте и согласии!
А теперь позвольте вручить вам долгожданные ключи.»
Общее количество получающих жилье в рамках Программы развития регионов до 2020 года — 180 из них:
1) 52 человека – очередники МИО. в том числе:
— 11 семьи. Воспитывающие детей инвалидов;
— 11 – государственные служащие и бюджетники;
— 15 – неполные семьи;
— 10 – дети-сироты;
— 1 – многодетные семьи;
— 1 – приравненный к участникам ВОВ;
— 2 – пенсионеры;
— 1 – оралман;
2) — 128 человек – вкладчики АО «Жилстройсбербанк Казахстана», в том числе:
— по направлению Программы «Нурлы жер» — 65 квартир;
— по направлению Программы развития регионов до 2020 года – 63 квартиры;
10 участникам Программы ключи вручает аким Карагандинской области, из них:
— 4 – детей-сирот;
— 1 бюджетник — работник медицинской сферы;
— 2 неполные семьи;
— 1 многодетная семья;
— 2 семьи воспитывающие детей инвалидов
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Хорошая новость!
Судя по фото, уже заложены фундаменты 24-х этажных трилистников. Неужели хоть что-то делается в лучшую сторону?
Ушлепок
15 декабря, 2017 в 12:57
Вообще-то не очень-то и прилично пальцем тыкать. Даже в светлое будущее )
Мистер очевидность
16 декабря, 2017 в 22:17