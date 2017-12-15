Компания решила не привлекать сотрудников к ответственности за забастовку и простой предприятия
АО «АрселорМиттал Темиртау» отозвало иски к шахтерам, сообщает пресс-служба компании.
«АО АрселорМиттал Темиртау» приняло решение не привлекать сотрудников угольного департамента, принявших участие в несанкционированной забастовке, к уголовной ответственности и административному наказанию в виде увольнения», – сообщили в компании.
Отмечается, что исковые заявления, поданные к работникам шахт, будут отозваны в ближайшее время – в течение рабочего дня 15 декабря 2017 года.
Источник: Informburo
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Мне кажется, шахтёрам следует потребовать от руководства компании не отзывать исковые заявления. Настоять на этом. Не надо пугаться. Ленин, Кастро, Навальный, Удальцов — все через это прошли, и это пошло на пользу, и добавило сторонников. Ещё Толстой, кажется, говорил, что «единственное место, подходящее для честного человека — это тюрьма». Таков менталитет, что образ мученика, сидевшего за правду — полезен настоящему борцу, и добавляет ему авторитета. Даже Иностранец, наверное, таким поверит..
конь
15 декабря, 2017 в 16:11
У нас авторитетно-менталитетных и недолго сидевших мучеников и без шахтеров хоть отбавляй))
Марик Птичкин
15 декабря, 2017 в 17:16
Иногда полезно края видеть.
ПЭС
15 декабря, 2017 в 18:24
Да когда вы поймете, что дело не в поверит-не поверит. Вы не у цыган на гадании. Дело в анализе ситуации, краткосрочном и долгосрочном прогнозах. Ну и в мерах по реализации. А верить можно только во всевышнего…
Иностранец
15 декабря, 2017 в 19:01
АО «АрселорМиттал Темиртау» отозвало иски к шахтерам..Палку перегибать-не ркомендуют управленцы….
Палку перегибать-не ркомендуют управленцы....
15 декабря, 2017 в 22:55