«АрселорМиттал Темиртау» отозвал иски к шахтёрам

Компания решила не привлекать сотрудников к ответственности за забастовку и простой предприятия

АО «АрселорМиттал Темиртау» отозвало иски к шахтерам, сообщает пресс-служба компании.

«АО АрселорМиттал Темиртау» приняло решение не привлекать сотрудников угольного департамента, принявших участие в несанкционированной забастовке, к уголовной ответственности и административному наказанию в виде увольнения», – сообщили в компании.

Отмечается, что исковые заявления, поданные к работникам шахт, будут отозваны в ближайшее время – в течение рабочего дня 15 декабря 2017 года.

Источник: Informburo