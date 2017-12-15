Вернувший жителю Астаны 5 млн тенге полицейский из Караганды награжден медалью

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Честный полицейский из Караганды Ерсұлтан Шәкербай, вернувший жителю столицы потерянные им 5 миллионов тенге, награжден Указом Президента Казахстана медалью «Ерлігі үшін», сообщает МИА «Казинформ».

27 июня этого года полицейский полка дорожно-патрульной полиции УВД Караганды с напарником из батальона дорожно-патрульной полиции ДВД Астаны заступили на вторую смену на маршрут Ирбиз-154. В этот период в столице проводилась международная выставка «Экспо-2017», в связи с чем полицейские со всех регионов находились в Астане для обеспечения правопорядка. Во время службы Е.Шәкербай обнаружил сумку, внутри которой находились деньги — множество пачек с купюрами. Сотрудник полиции вызвал следственно-оперативную группу ДВД Астаны. В ходе выяснения обстоятельств сумка с 5 млн тенге была возращена владельцу.

Медаль честному полицейскому вручил глава департамента внутренних дел Карагандинской области Мергенбай Жаппаров на торжественном мероприятии, посвященном 26-летию Независимости Казахстана.

«На всех этапах становления Независимости страны карагандинские полицейские всегда находились на переднем крае борьбы с преступностью, обеспечивая законные права и интересы граждан. Ведь от результатов выполнения нами возложенных задач в немалой степени зависит развитие общества, дальнейшее становление Казахстана как экономически мощной и независимой страны. В эти непростые для истории Казахстана годы сотрудники органов внутренних дел, в том числе Карагандинской полиции, не жалея сил и порой собственной жизни, обеспечивают благополучие и спокойствие соотечественников», — сказал М.Жаппаров.

Всего приказом главы МВД и ДВД награждены грамотами 48 сотрудников, благодарственными письмами — 28, медалью «Құқық тәртібін қамтамасыз етуге үлесі үшін» — двое, нагрудными знаком — один полицейский. Также 33 сотрудникам полиции обьявлена благодарность.

Вокальный ансамбль ДВД и талантливые сотрудники полиции после церемонии награждения порадовали зрителей как песнями из старого репертуара, так и абсолютно новыми песнями.