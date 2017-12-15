Зачем проветривать помещение и как правильно закаляться

Рассказывает педиатр

Ваш ребенок часто болеет? Кутаете в три одеяла и сдуваете с чада пылинки? Такое отношение до добра не доведет, ведь важно сформировать у ребенка иммунитет, а не бороться с уже возникшими заболеваниями.

На вопросы корреспондента НВ отвечает врач-педиатр Никифорова Екатерина Ивановна из реабилитационно-санатроного центра «In Life».

— Как правильно обезопасить ребенка от заболеваний в зимний период времени?

— В первую очередь хотелось бы обратить внимание на те условия, в которых растет и развивается малыш. Мамы, как правило, боятся простудить ребенка и зачастую пренебрегают проветриванием помещения. Если в комнате душно, жарко, то следовательно, воздух сухой, особенно в зимнее время, когда есть центральное отопление. Сухой воздух негативно сказывается на состоянии верхних дыхательных путей – слизистой носа, ротовой полости. Это является хорошей базой для размножения вирусных инфекций. А если организм обезвожен, ребенок спит в душном, плохо проветриваемом помещении, то за целую ночь слизистая высыхает. Тогда вирусы могут проникнуть достаточно глубоко и вызвать такие заболевания, как бронхит и даже пневмония.

— Как правильно укрепить иммунитет ребенка?

— Укрепление иммунитета – это улучшение качества жизни ребенка. Необходимы прогулки на свежем воздухе, желательно, в парковой зоне, подальше от машин и дорог. Время прогулки определяется возрастом ребенка, его соматическим состоянием, местом проживания.

Очень важно соблюдать температурный режим в помещении, где ребенок находится постоянно. Зона комфорта – 18-21 градус. Как правило, в квартирах часто температура выше — 25-27 градусов, что негативно сказывается на здоровье ребенка. Не стоит кутать ребенка очень тепло. Зачастую такие дети попадают в группу часто болеющих.

Далее, для укрепления иммунитета очень важно закаливание. Это сон с приоткрытой форточкой, но без сквозняка. Доступ к свежему воздуху должен быть обязательно.

— Как правильно проводить обливания холодной водой?

— Что касается обливания, нужно проводить эту процедуру грамотно. Во-первых, во время закаливания (обливания) ребенок должен быть соматически здоров, а именно: не иметь повышенную температуру тела, кожные высыпания. Нужно начинать с минимальных зон обливания, с кистей и стоп. Проводим таким образом обливания в течение трех дней. Температура воды меняется от прохладной до теплой. В следующие три дня увеличиваем зону обливания – до локтя и до колен. Также проводим процедуру три дня. Затем увеличиваем до плеч и тазобедренных суставов. Следующим этапом является обливание ребенка полностью, а именно: верхние и нижние конечности, спина, грудь и голова. Не стоит забывать о том, что процедура проводится на позитивных эмоциях. Если малыш плачет, если ему что-то не нравится, лучше прекратить и вернуться к обливанию в следующий раз. Важность обливания нельзя переоценить. Но суть в том, что это нужно делать каждый день. Если вы делаете это раз-два в месяц, то толку не будет, лучше тогда вообще не проводить процедуру.

— Как правильно одевать ребенка на улицу зимой?

— Есть общепринятые правила одевания — малыша нужно одеть на один слой больше, чем одевается мама. Это, конечно, зависит от возраста ребенка и от того региона, где мы живем. Нельзя забывать о том, что дети очень быстро перегреваются, в связи с тем, что теплообмен недостаточно сформирован. Они быстро теряют тепло и точно также быстро накапливают. В данном случае перегрев более опасен, чем переохлаждение, особенно для малыша до года.

— Перегрев может быть причиной каких-либо заболеваний?

— Я не могу озвучить конкретные причины заболеваний, ведь все индивидуально. И многие заболевания могут дебютировать на абсолютно нормальном и здоровом состоянии. Но некоторые состояния, например, судороги, могут быть спровоцированы перегревом. Здесь четко сказать сложно.

— Как распознать простудную болезнь у ребенка на ранних стадиях?

— В первую очередь поражаются верхние дыхательные пути, и возникает обильное серозное выделяемое из носа, может быть слезотечение, зуд в носу, чихание, может быть сухой частый кашель. Если на этом этапе не принять меры, а именно – не начать увлажнять и очищать кислород в комнате, то состояние может ухудшиться и инфекция может спуститься в легкие. Это грозит такими заболеваниями, как пневмония. Нужно проводить кислородотерапию.

— Что такое кислородотерапия?

— Кислородотерапия на сегодняшний день является одним из самых актуальных методов лечения, очень экологичным и гармоничным, особенно для маленького ребенка. К нему относятся ингаляции, употребление кислородного коктейля и ,конечно же, пребывание в соляной шахте. Во время ингаляции кислорода, он поступает сразу в альвеолу, и насыщает кровь. Таким образом очищаются и увлажняются верхние дыхательные пути, происходит отток слизи, мокрота разжижается.

— Какие существуют противопоказания для кислородотерапии?

— Это острые приступы бронхиальной астмы, отек легких, фибрильная температура тела, т.е. повышенная, и другие острые состояния. Если температуры выше 37, то лучше воздержаться от кислородотерапии.

— На вашей практике, какие самые распространенные заболевания у детей в зимний период времени?

— Как правило, погрешности в питании ведут к респираторному аллергозу. Очень трудно объяснить родителям, почему ребенку нельзя ту или иную сладость. Правильное питание формирует правильный иммунный ответ. Если иммунитет страдает, ребенок попадает в группу часто болеющих детей. С такими детьми очень сложно, любая вирусная инфекция может иметь грозное последствие.

-Какие бы вы дали советы для профилактики?

— Самое главное это уход за ребенком. А также увлаженный кислород, свежий воздух, прогулки, закаливание и правильное питание. Побольше овощей фруктов, но исключить цитрусы особенно для детей до 3х лет.

Не стоит пренебрегать профилактикой заболеваний, ведь легче предупредить, а не лечить. Берегите себя и будьте здоровы!