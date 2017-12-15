Прокурор Карагандинской области обратился к призывавшим шахтеров бастовать

Прокурор подчеркнул, что обстановка в регионе стабильная.

Прокурор Карагандинской области обратился к гражданам, которые призывали шахтеров в период четырехдневного трудового конфликта продолжать забастовку, сидеть в шахте и нагнетали ситуацию слухами о спуске в забой войск, передает Today.kz.

«Отдельные лица пытаются дестабилизировать обстановку в Карагандинской области. Спекулируя данной темой, они провоцируют шахтеров и их близких на незаконные действия — распространяют заведомо ложные сообщения о введении войск, об арестах представителей инициативной группы. Воспользовавшись ситуацией и ставя под угрозу благополучие людей, такие провокаторы хотят заработать мнимый авторитет и выгоду для себя», — обратился к гражданам прокурор Карагандинской области Марат Сексембаев.

Подобные действия, как отметил глава надзорного ведомства, противоречат Конституции и законам страны.

«Призываю физических и юридических лиц, а также представителей средств массовой информации проявлять твердую гражданскую позицию, не поддаваться провокациям и доверять только официальным источникам информации. Согласно законодательству страны, призывы, то есть организация незаконных акций протеста, как и сам факт участия в них, распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка, влекут предусмотренную законом ответственность», — отметил прокурор области.

Прокурор подчеркнул, что обстановка в регионе стабильная.