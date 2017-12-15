Прокурор подчеркнул, что обстановка в регионе стабильная.
Прокурор Карагандинской области обратился к гражданам, которые призывали шахтеров в период четырехдневного трудового конфликта продолжать забастовку, сидеть в шахте и нагнетали ситуацию слухами о спуске в забой войск, передает Today.kz.
«Отдельные лица пытаются дестабилизировать обстановку в Карагандинской области. Спекулируя данной темой, они провоцируют шахтеров и их близких на незаконные действия — распространяют заведомо ложные сообщения о введении войск, об арестах представителей инициативной группы. Воспользовавшись ситуацией и ставя под угрозу благополучие людей, такие провокаторы хотят заработать мнимый авторитет и выгоду для себя», — обратился к гражданам прокурор Карагандинской области Марат Сексембаев.
Подобные действия, как отметил глава надзорного ведомства, противоречат Конституции и законам страны.
«Призываю физических и юридических лиц, а также представителей средств массовой информации проявлять твердую гражданскую позицию, не поддаваться провокациям и доверять только официальным источникам информации. Согласно законодательству страны, призывы, то есть организация незаконных акций протеста, как и сам факт участия в них, распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка, влекут предусмотренную законом ответственность», — отметил прокурор области.
Прокурор подчеркнул, что обстановка в регионе стабильная.
«Акимат Карагандинской области и АО «АрселорМиттал Темиртау» 15 декабря информировали общественность о завершении забастовки и возобновлении производственного процесса на шахтах. С этого дня обсуждение требований работников компании проходит в правовом поле в рамках Согласительной комиссии. В ее состав вошли члены инициативных групп, представители профсоюзных комитетов, директора шахт, а также руководство акимата области и компании», — подчеркнул прокурор области.
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Тьфу…. опять за палку колбасы продались
экс горожанин
16 декабря, 2017 в 01:02
Перечисление всех бастующих по фамильно В определении суда это разве не преследование и запугивания со стороны государства?
Телезритель
16 декабря, 2017 в 11:04
Позволю себе выссказаться. Как у стороннего наблюдателя, у меня сложилось странное впечатление от «забастовки». Если говорить метафорами, то впечатление, что шахтеры и Миттал, спортсмены — единоборцы, а власть — реффери. Шахтеры — сторонники «чистого спорта». Однако они не в курсе, или не хотят этого понять, что федерация уже давно, лет 25 как изменила правила. Изменилось начисление очков, много запрещенных приемов разрешили и работать можно в полный контакт. Но шахтеры уперто проводят поединки по старым правилам, помня о том, что когда то давно они одержали победу. Только раздражая реффери. На радость противнику. И у противника с реффери сложились теплые дружеские отношения. А тренерский штаб шахтеров даже не пытается узнать новые правила. Только предлагает согнать вес и уйти в другую категорию.
Спортсмен
16 декабря, 2017 в 12:01