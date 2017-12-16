С Днем Независимости Республики Казахстан

16 декабря — День Независимости Республики Казахстан.

Редакция NV.kz поздравляет всех казахстанцев с Днем независимости РК и желает всем соотечественникам мирного неба, здоровья, простого человеческого счастья, уверенности в завтрашнем дне.

Независимость – это фундаментальная ценность, которая позволяет нам самостоятельно определять свою судьбу. Суверенитет требует того, чтобы мы за него боролись, отстаивая право жить достойно.

Этот день — символ свободы и уверенности нашей родины.