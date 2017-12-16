16 декабря — День Независимости Республики Казахстан.
Редакция NV.kz поздравляет всех казахстанцев с Днем независимости РК и желает всем соотечественникам мирного неба, здоровья, простого человеческого счастья, уверенности в завтрашнем дне.
Независимость – это фундаментальная ценность, которая позволяет нам самостоятельно определять свою судьбу. Суверенитет требует того, чтобы мы за него боролись, отстаивая право жить достойно.
Этот день — символ свободы и уверенности нашей родины.
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Этот День надо объявить Днём Памяти Памяти невинно расстрелянных нефтяников Жанаозене. Прошло уже 6 лет. Кто истинный виновник этого беспредела? Власть!
Мансур
16 декабря, 2017 в 12:03