В третьем гостевом матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги карагандинская «Сарыарка» одержала крупную победу над воронежским «Бураном».
«Буран» — «Сарыарка» 1:6 (1:1,0:0,0:5)
0:1 — Ломако (Сарваров, Ердаков) — 8:08 ГБ
1:1 — Геращенко (Акиньшин) — 9:01
1:2 — Ердаков (Сиксна, Сарваров) — 46:30 ГБ
1:3 — Зиазов (Тополь, Иванов) — 47:24 ГБ
1:4 — Тополь (Ломако) — 49:07
1:5 — Тамбиев — 52:58
1:6 — Желнеровский (Сиксна, Сафин) — 58:38 ГБ — ПВ
Вратари: Зубарев — Гелашвили
Статистика матча: Броски: 31-25 ; Броски в створ: 24-23 ; Голы: 1-6 ; Вбрасывания: 32-23 ; Штраф: 12-14
Заключительный матч выездной серии карагандинцы проведут 17 декабря против ХК «Рязань».
Источник: Официальный сайт ХК «Сарыарка».
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Разогнать. Все миллионы вернуть в бюджет города. Хватит кормить команду иностранцев ……
Мансур
16 декабря, 2017 в 11:58