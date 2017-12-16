Подробное описание в хронологическом порядке.
Ранее NV.kz уже описывал масштабные события, которые, на тот момент, только начали разворачиваться в нашем регионе с шахтерами. После завершения забастовки в этой статье мы решили обработать и слить воедино всю достоверную информацию, поступившую в редакцию.
11 декабря, понедельник
9:00 — По словам шахтёров, четыре шахты в Шахтинском регионе: «Казахстанская», «Ленина», «Шахтинская» и «Тентекская» на данный момент не работают. Шахтёры выдвинули свои требования.
11:00 – Корреспонденты NV.kz узнав, что одной из шахт, задействованной в трудовом конфликте, является шахта имени Ленина, выехали на место событий. Журналистов «НВ» на территорию шахты не пустила охрана, а на вопрос о ситуации, ответили, что все спокойно и никакого недовольства со стороны горняков нет.
Корреспондентов по-прежнему не пропускали на территорию. Позже вышел один из рабочих и добавил журналистов в группу горняков в WhatsApp. С помощью мессенджера представители СМИ стали получать информацию от шахтеров о происходящем на территории. Ну, а позднее, шахтеры сами вышли к журналистам и в кольце завели на территорию шахты.
На территории, шахтеры рассказали журналистам о своих требованиях в трудовом споре к руководству АО «АрселорМиттал Темиртау» и администрации города. Горняки просят повышения зарплаты на 100%, отмены группы тарифных ставок в пределах одного разряда, обновления автобусов, уменьшения пенсионного возраста до 50 лет, оплаты больничных листов на 100% и еще несколько пунктов улучшения труда.
На фотографиях ниже можно увидеть, как шахтеры собирают воду и продукты питания перед спуском. На тот момент, под землей находилось около 200 горняков.
13:00 — Центрально-обогатительная фабрика г. Караганды не присоединилась к акции, но также выдвинула свои требования.
Ниже список требований возмущенных шахтеров разных шахт.
18:00 – «Встала» шахта «Абайская». По сведениям горняков, третья смена не вышла на работу.
18:30 – По словам шахтеров, шахта им. Костенко присоединилась к остальным и приостановила свою работу.
19:00 — Перед ДК Шахтинска собрались жены и родственники шахтеров, которые, на тот момент, уже сутки не выходили на поверхность. По их словам, более тысячи человек находятся под землей и ждут, пока их требования будут выполнены. На площади стояло оцепление и дежурят машины скорой помощи. По информации от шахтеров, из-за холода людей завели в здание. Жены и родственники шахтеров хотели поговорить с акимом города Шахтинск. Разговор с главой города состоялся.
Была информация, что вечером на шахте «Тентекская» состоялось заседание с руководством «АрселорМиттал Темиртау». Шахтерам, работающим под землей, предложили повысить зарплату на 20%, шахтерам, работающим на поверхности земли, хотят повысить зарплату на 5%. Горняки предложения не приняли, они хотят повышения зарплаты на 100%.
Также поступило сообщение, что двум шахтерам шахты «Казахстанская» стало плохо и их вывели из забоя.
12 декабря, вторник
Обратите внимание на показатели добычи угля за минувшие сутки на шахте имени Ленина.
6:00 – По сообщениям горняков шахты им. Ленина, их руководство ничего им не предложило, никто к ним из властей не приехал.
Рабочим шахты им. Ленина передали еду и теплую одежду.
12:00 — Пресс-служба компании «АрселорМиттал Темиртау» прокомментировала ситуацию с шахтерами. Ниже официальный текст.
«С шахтерами Карагандинского региона ведутся переговоры
Ночью работники шахт выдвинули каждый от своего коллектива представителей для ведения переговоров. В состав инициативной группы вошли представители всех трудовых коллективов, руководство АО «АрселорМиттал Темиртау», директоры шахт, представители акимата области и г. Шахтинск и Карагандинской областной прокуратуры.
Выдвигаемые требования в основном уже предусмотрены в новом едином коллективном договоре. Основное требование для обсуждения с инициативной группой — это повышение заработной платы.
На текущий момент работают бригады по жизнеобеспечению шахт, на шести шахтах вышли в смену ремонтные бригады по лавам«.
13:00 — По сведениям акимата Карагандинской области, представители шахтёров поднялись на поверхность, чтобы встретиться с руководством компании АО «АрселорМиттал Темиртау». Встреча проходит при участии профсоюза угольщиков «Қорғау» и руководства областного акимата. Диалог продолжается.
14:00 – Поступила информация, что оказывается продовольственная помощь от предпринимателей Шахтинска: местного супермаркета и мясного отдела одного из магазинов города. Также шахтеры говорят, что идут сборы по школам: оказывается посильная помощь шахтерам. Город поддерживает своих рабочих.
14:00 — В Караганду прибыл генеральный директор «АрселорМиттал СНГ» Парамжит Калон для встречи с акимом Карагандинской области Ерланом Кошановым.
17:30 — Жены тружеников шахты «Казахстанская» поделились с «НВ» фотографиями о том, в каких условиях находятся их мужья.
У шахтеров есть еда, ее передают родственники, друзья, а также профсоюз.
В список требований шахтеров входит повышение заработной платы но 100%. По словам представителя Арселор Миттал, ситуация находится на рассмотрении.
18:00 — В сети появилось видео горняков шахты имени Ленина. На кадрах ролика запечатлены работники шахты Ленина, требующие явится к ним Лакшми Миттала — главу крупнейшей металлургической компании мира ArcelorMittal, к которой и относится работодатель шахтеров — АО «АрселорМиттал Темиртау». Оператор видео заявляет о том, что угольщики «будут стоять до конца».
20:00 — Вслед за видео тружеников шахты им. Ленина в интернете появился ролик горняков шахты «Абайская». «Шахтинский регион, Караганда, [шахта] «Абайская» с вами. Давай, до конца действуем. Абай, тараним до конца!», — говорится на видео.
Все 8 шахт «АрселорМиттал Темиртау» приостановили добычу угля. Об этом сообщил председатель профсоюза угольщиков «Коргау» Марат Миргаязов.
23:00 — Завершилось обсуждение условий, предлагаемых компанией «АрселорМиттал Темиртау». Ерлан Кошанов вел диалог с Парамжитом Калоном, после чего глава региона с исполнительным директором “АМТ» Вадимом Басиным выехал к шахтерам.
13 декабря, среда
00:30 — Ерлан Кошанов спускается в забой шахты Шахтинская. После двухчасового разговора на поверхность поднимается 59 человек. На шахте Тентекская после этого выходит 76 человек.
03:00 — На шахте Тентекская Ерлан Кошанов проводит совещание с участием директоров шахт АО «АрселорМиттал Темиртау», профсоюзов, бригадиров. Вновь обсуждаются требования шахтеров и предложения компании.
04:00 — Кошанов прибыл на шахту Ленина, чтобы спуститься в забой и встретиться с шахтерами. На поверхность выходит 19 человек.
06:00 — Аким спускается в шахту Казахстанская, там также встречается с горняками. Переговоры продолжаются.
08:00 — В результате по состоянию на 8 утра 13 декабря за ночь на поверхность поднялось 154 шахтера.
Кроме того, в социальных сетях появились сообщения о якобы проводимых арестах в Шахтинском регионе. По этому поводу пресс-служба Департамента внутренних дел Карагандинской области заявляет, что никаких задержаний и арестов в Шахтинском регионе не проводилось. Полиция просит граждан не поддаваться на провокации.
10:00 — Несколько шахтеров поднялись на поверхность по причине плохого самочувствия.
Нам, в редакцию NV.kz, прислали видео, где шахтеру, поднявшемуся на поверхность из-за плохого самочувствия, оказали помощь в одном из медпунктов.
20:30 — На шахте «Тентекская» под председательством акима Карагандинской области Ерлана Кошанова состоялась встреча членов инициативных групп с руководством АО «АрселорМиттал СНГ» в лице Парамжита Калона.
Аким области сообщил, что более 600 шахтёров, отказавшихся покидать свои рабочие места, остаются под землёй. Ерлан Кошанов особо отметил, что с целью решения трудового спора состоялся телефонный разговор между премьер-министром РК Бакытжаном Сагинтаевым и главным акционером ArcelorMittal Лакшми Митталом. После собственником компании были даны распоряжения генеральному директору предприятия Парамжиту Калону.
В ходе встречи с членами инициативных групп руководитель АО «АрселорМиттал Темиртау» высказал мнение о том, что сотрудникам и руководству компании нужен был диалог перед принятием крайних мер.
Собравшимся Парамжит Калон озвучил условия компании: «АО «АрселорМиттал Темиртау» готово незамедлительно приступить к переговорам с представителями горняков, но при условии, что все шахтёры поднимутся на поверхность в ближайшее время. При выполнении этого условия работодатель гарантирует отсутствие каких-либо наказаний».
Прокурор Карагандинской области Марат Сексембаев дал правовую оценку происходящим событиям. Инициативные группы после этой встречи отправились на шахты, где проведут переговоры с шахтёрами, остающимися под землёй.
14 декабря, четверг
10:00 — Пресс-секретарь областного управления здравоохранения Айжан Иса дала комментарий корреспонденту NV.kz по поводу шахтеров, которым понадобилась медицинская помощь: «Я могу сказать, что вчера мы госпитализировали одного шахтера [с шахты «Казахстанская»], 1982 года рождения. В центральную больницу Шахтинска его доставили с судорогами. Со слов пациента, он употребил энергетический напиток. Судороги сняли, всю необходимую медицинскую помощь ему оказали. Сейчас он находится в палате, состояние стабильное. Также вчера двух шахтеров [с шахты им. Ленина и «Тентекская»] хотели госпитализировать. Они сами отказались от госпитализации. Хотя мы им предлагали лечь в больницу, пройти ряд обследований. Они отказались [от госпитализации], написали расписку».
11:30 — Стало известно, что руководство профсоюза «Коргау» обратилось в прокуратуру для привлечения к уголовной и административной ответственности руководителя ОО «Шахтёрская семья».
14:00 — Руководство «АрселорМиттал Темиртау» подало в суд на бастующих шахтеров.
В социальных сетях активно начали распространять скриншоты о подаче исковых заявлений на бастующих шахтеров.
Корреспондент NV.kz связался с пресс-службой областного суда с целью пролить свет на ситуацию. Руководитель пресс-службы Карагандинского областного суда Житикова Гульбаршин сообщила, что в суды Шахтинска, Абая и Сарани поступили иски от руководства «АрселорМиттал Темиртау» с требованием признать забастовку шахтеров незаконной.
«По Карагандинской области 13 и 14 декабря, то есть вчера и сегодня, поступили исковые заявления от АО «АрселорМиттал Темиртау» к органу, возглавляющему забастовку работников шахт «Казахстанской, «Шахтинской», «Тентекской», Ленина, «Саранской», Костенко, Кузембаева, «Абайской», профсоюза угольщиков «Коргау», профсоюза металлургов «Жактау», работников АО «АрселорМиттал Темиртау» о признании забастовки незаконной. Все иски приняты к рассмотрению судов», — рассказала Гульбаршин Амангельдыевна.
19:30 — Приостановить забастовку горняков обязал городской суд Шахтинска.
«Согласно пункту 4 статьи 176 Трудового кодекса РК, в случае создания непосредственной угрозы жизни и здоровью людей, прокурор или суд до принятия соответствующего решения вправе приостановить забастовку», — оглашено судьёй Данияром Максутовым.
Суд, который проходил 14 декабря, приостановил забастовку, но не признал её незаконной. Иск компании о признании забастовки незаконной перенесено на другой день.
Суд определил: «Ходатайство АО «АрселорМиттал Темиртау» о приостановлении забастовки на шахтах «Казахстанская», «Шахтинская» имени Ленина и «Тентекская» удовлетворить. Обязать работников шахт выйти на поверхность и приостановить забастовочные действия. Определение подлежит немедленному исполнению».
Ночью 14 декабря (приблизительное время неизвестно) — Завершилась забастовка на шахтах АО «АрселорМиттал Темиртау».
Первыми на поверхность начали подниматься шахтёры шахты «Казахстанская» после встречи с акимом Карагандинской области Ерланом Кошановым и исполнительным директором АО «АрселорМиттал Темиртау» Вадимом Басиным. Следом поднялись горняки шахт «Шахтинской», «Тентекской», им. Ленина.
15 декабря, пятница
01:00 — Все шахтеры, находившиеся ранее под землей, (около 420 человек) были на-гора. По информации «АрселорМиттал Темиртау», состояние шахтеров удовлетворительное.
Шахтёрам были озвучены условия, предложенные работодателем: 30 % повышение заработной платы всем подземным работникам. Размер повышения заработной платы для наземных работников угольных предприятий определит Согласительная комиссия в ходе последующих переговоров. Всем работникам Угольного департамента компании будет выплачена единовременная выплата премии в размере оклада.
Помимо этого, работодателем предложено объявить 15 декабря выходным днём и приступить к работе с 16 декабря.
Среди горняков было распространено письмо за подписью прокурора города Шахтинска. В письме даётся гарантия освобождения от уголовного преследования шахтёров за участие в этой забастовке. Кроме того, орган прокуратуры выразил готовность при необходимости оказать правовую поддержку в этом вопросе.
Переговоры с работодателем горняки будут продолжать в рамках Согласительной комиссии, в которую вошли члены инициативных групп, представители профсоюзных комитетов, прокуратуры, директора шахт, а также руководство области и компании «АМТ».
Утром 15 декабря стало известно, что шахта «Саранская» приступила к работе.
«На данный момент у нас уже запущена в работу шахта «Саранская». Шахтеры после того, как их товарищи поднялись на поверхность, изъявили желание приступить к работе. Сейчас смена запущена», — сообщили в пресс-службе компании «АрселорМиттал Темиртау».
Немного позднее стало известно, что, вслед за шахтой «Саранской» возобновили работу шахты «Абайская», им. Кузембаева, им. Костенко.
15:30 — «АМТ» отозвало иски к шахтерам.
«АО АрселорМиттал Темиртау» приняло решение не привлекать сотрудников угольного департамента, принявших участие в несанкционированной забастовке, к уголовной ответственности и административному наказанию в виде увольнения», – сообщили в компании.
NV.kz следил за событиями с самого начала и до конца.
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«5 дней безумия»-оскорбительный, желтый заголовок.
Шахтеры все делали дружно и с умом и смогли обратить на себя внимание, никого не подставляя. Без ума были все суетящиеся вокруг.
((:
16 декабря, 2017 в 18:44
Ну таки ЧЁ Ю,
Ша Пе-
свою историю забастовки НЕ собираетесь ю писать?
Тут такое изобразят,
что не спрашивайте,
что для этого можно выкурить?
%%%%%%%
Пять дней безумия.
=САМО НАЗВАНИЕ СТАТЬИ-уже дает»установку» на восприятие=
КТО
КОМУ
ЗА ЧТО
и СКОЛЬКО???
Ша ПЕ? не спрашивайте, КТО КОМУ ЗА ЧТО и СКОЛЬКО???
16 декабря, 2017 в 19:02
А кто назвал прошедшие события «безумием»?! Редакция «НВ», Вы там поосторожней с терминами!
Горожанин
16 декабря, 2017 в 19:05
В начавшейся пропагандистской кампании отметил
бы еще два клише, которые активно внедряются в массовое сознание. Первое
— не стоит смешивать трудовой спор с бандитскими проявлениями. Разумно.
Но производственный конфликт когда начался — вчера или семь месяцев назад? Сто раз его можно было решить. Да, видимо, не было желания, раз джинна загнали в кувшин — в надежде, что там он сам собой рассосется.
И кто-нибудь внятно объяснит:
почему защиту прав нефтяников сочли «разжиганием розни»,
за которое юрист Наталья СОКОЛОВА
получила шесть лет колонии?
(В сентябре 2011 она была осуждена, а в марте 2012-го освобождена по протесту Генпрокуратуры РК. – В. Б.)
И по какой причине государство в этом споре
однозначно встало на сторону работодателя?
Да и заодно пусть скажут: раз уж дошло до стенки на стенку, в мире существует куча «нелетальных» средств подавления волнений: водометы, светошумовые гранаты, слезоточивый газ, резиновые пули. Зачем было убивать боевыми?! Ничего более гуманного в арсенале не нашлось? Или убей своих — чтоб чужие боялись? Дурацкие вопросы…
Конфликт можно было погасить деньгами
Другой трюизм,
пропагандируемый, в частности, анонимными аналитиками из некоего центра «Парасат»: забастовавшие нефтяники получали гигантские по средним меркам зарплаты – 150-300 тысяч тенге — и со своими требованиями повышающего коэффициента просто с жиру взбесились.
Во-первых,
за такую работу (летом до 50 градусов жары и зимой — столько же мороза) одна-две тысячи долларов — не такие уж и большие деньги. Особенно в сравнении с окладами и бонусами топ-менеджеров «РД «КМГ», сидящих в офисах. А во-вторых, на Мангышлаке все завозное, отчего цены серьезно выше, чем даже в столицах.
Причем в день получки у нефтяников
они имеют обыкновение подскакивать и потом не падать.
Горько сейчас сознавать, но этот конфликт действительно можно было «развести за бабло».
В отличие, скажем, от проблемы терроризма,
где у оппонентов совсем иные ценности.
Увы, работодатель не пожелал делиться.
Руководствуясь заповедью махараджи из мультика про антилопу: «Золота слишком много не бывает, глупое животное!» Но это в остальном мире скупой платит дважды. А у нас за скупого платит государство. Протестные страсти в регионе теперь наверняка начнут гасить бюджетными деньгами. И цена вопроса вырастет стократ против прежней. Кроме того, за жадность уже заплачена самая страшная цена — 15 жизней.
В общем, все признаки пубертатного поведения власти, которые я привел выше, налицо. Но, судя по всему, привычные подходы к решению проблем никто менять не собирается, и аттестат незрелости всех устраивает.
Однако, если власть срочно не «повзрослеет» и не начнет вести себя по-мужски, ситуация может пойти вразнос — так, что мало никому не покажется. На этот счет в нынешнем году было столько предупреждающих звонков, что у меня в ушах звенит. А у вас?» (конец статьи).
Фото: Владимир ТРЕТЬЯКОВ.
Источник: книга Вадима БОРЕЙКО «Котелок».
Источник — Ratel.kz
Постоянный адрес статьи — http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1513420920
В начавшейся пропкампании отметил бы *ФР-Тне пожелал делиться.
16 декабря, 2017 в 20:00
Все по делу.
Александр
16 декабря, 2017 в 21:10
А чего добились то? Результаты каковы? Поэтому и безумие. На 30% поднимут заплаты, но не всем, а урежут всё остальное и план добавят. Это плевок в сторону работяг.
Да уш!!!
16 декабря, 2017 в 21:02