Пять дней безумия. Забастовка шахтеров: Как это было

Подробное описание в хронологическом порядке.

Ранее NV.kz уже описывал масштабные события, которые, на тот момент, только начали разворачиваться в нашем регионе с шахтерами. После завершения забастовки в этой статье мы решили обработать и слить воедино всю достоверную информацию, поступившую в редакцию.

11 декабря, понедельник

9:00 — По словам шахтёров, четыре шахты в Шахтинском регионе: «Казахстанская», «Ленина», «Шахтинская» и «Тентекская» на данный момент не работают. Шахтёры выдвинули свои требования.

11:00 – Корреспонденты NV.kz узнав, что одной из шахт, задействованной в трудовом конфликте, является шахта имени Ленина, выехали на место событий. Журналистов «НВ» на территорию шахты не пустила охрана, а на вопрос о ситуации, ответили, что все спокойно и никакого недовольства со стороны горняков нет.

Корреспондентов по-прежнему не пропускали на территорию. Позже вышел один из рабочих и добавил журналистов в группу горняков в WhatsApp. С помощью мессенджера представители СМИ стали получать информацию от шахтеров о происходящем на территории. Ну, а позднее, шахтеры сами вышли к журналистам и в кольце завели на территорию шахты.

На территории, шахтеры рассказали журналистам о своих требованиях в трудовом споре к руководству АО «АрселорМиттал Темиртау» и администрации города. Горняки просят повышения зарплаты на 100%, отмены группы тарифных ставок в пределах одного разряда, обновления автобусов, уменьшения пенсионного возраста до 50 лет, оплаты больничных листов на 100% и еще несколько пунктов улучшения труда.

На фотографиях ниже можно увидеть, как шахтеры собирают воду и продукты питания перед спуском. На тот момент, под землей находилось около 200 горняков.

13:00 — Центрально-обогатительная фабрика г. Караганды не присоединилась к акции, но также выдвинула свои требования.

Ниже список требований возмущенных шахтеров разных шахт.

18:00 – «Встала» шахта «Абайская». По сведениям горняков, третья смена не вышла на работу.

18:30 – По словам шахтеров, шахта им. Костенко присоединилась к остальным и приостановила свою работу.



19:00 — Перед ДК Шахтинска собрались жены и родственники шахтеров, которые, на тот момент, уже сутки не выходили на поверхность. По их словам, более тысячи человек находятся под землей и ждут, пока их требования будут выполнены. На площади стояло оцепление и дежурят машины скорой помощи. По информации от шахтеров, из-за холода людей завели в здание. Жены и родственники шахтеров хотели поговорить с акимом города Шахтинск. Разговор с главой города состоялся.

Была информация, что вечером на шахте «Тентекская» состоялось заседание с руководством «АрселорМиттал Темиртау». Шахтерам, работающим под землей, предложили повысить зарплату на 20%, шахтерам, работающим на поверхности земли, хотят повысить зарплату на 5%. Горняки предложения не приняли, они хотят повышения зарплаты на 100%.

Также поступило сообщение, что двум шахтерам шахты «Казахстанская» стало плохо и их вывели из забоя.

12 декабря, вторник

Обратите внимание на показатели добычи угля за минувшие сутки на шахте имени Ленина.

6:00 – По сообщениям горняков шахты им. Ленина, их руководство ничего им не предложило, никто к ним из властей не приехал.

Рабочим шахты им. Ленина передали еду и теплую одежду.

12:00 — Пресс-служба компании «АрселорМиттал Темиртау» прокомментировала ситуацию с шахтерами. Ниже официальный текст.

«С шахтерами Карагандинского региона ведутся переговоры Ночью работники шахт выдвинули каждый от своего коллектива представителей для ведения переговоров. В состав инициативной группы вошли представители всех трудовых коллективов, руководство АО «АрселорМиттал Темиртау», директоры шахт, представители акимата области и г. Шахтинск и Карагандинской областной прокуратуры. Выдвигаемые требования в основном уже предусмотрены в новом едином коллективном договоре. Основное требование для обсуждения с инициативной группой — это повышение заработной платы. На текущий момент работают бригады по жизнеобеспечению шахт, на шести шахтах вышли в смену ремонтные бригады по лавам«.

13:00 — По сведениям акимата Карагандинской области, представители шахтёров поднялись на поверхность, чтобы встретиться с руководством компании АО «АрселорМиттал Темиртау». Встреча проходит при участии профсоюза угольщиков «Қорғау» и руководства областного акимата. Диалог продолжается.

14:00 – Поступила информация, что оказывается продовольственная помощь от предпринимателей Шахтинска: местного супермаркета и мясного отдела одного из магазинов города. Также шахтеры говорят, что идут сборы по школам: оказывается посильная помощь шахтерам. Город поддерживает своих рабочих.

14:00 — В Караганду прибыл генеральный директор «АрселорМиттал СНГ» Парамжит Калон для встречи с акимом Карагандинской области Ерланом Кошановым.

17:30 — Жены тружеников шахты «Казахстанская» поделились с «НВ» фотографиями о том, в каких условиях находятся их мужья.

У шахтеров есть еда, ее передают родственники, друзья, а также профсоюз.

В список требований шахтеров входит повышение заработной платы но 100%. По словам представителя Арселор Миттал, ситуация находится на рассмотрении.

18:00 — В сети появилось видео горняков шахты имени Ленина. На кадрах ролика запечатлены работники шахты Ленина, требующие явится к ним Лакшми Миттала — главу крупнейшей металлургической компании мира ArcelorMittal, к которой и относится работодатель шахтеров — АО «АрселорМиттал Темиртау». Оператор видео заявляет о том, что угольщики «будут стоять до конца».

20:00 — Вслед за видео тружеников шахты им. Ленина в интернете появился ролик горняков шахты «Абайская». «Шахтинский регион, Караганда, [шахта] «Абайская» с вами. Давай, до конца действуем. Абай, тараним до конца!», — говорится на видео.

Все 8 шахт «АрселорМиттал Темиртау» приостановили добычу угля. Об этом сообщил председатель профсоюза угольщиков «Коргау» Марат Миргаязов.

23:00 — Завершилось обсуждение условий, предлагаемых компанией «АрселорМиттал Темиртау». Ерлан Кошанов вел диалог с Парамжитом Калоном, после чего глава региона с исполнительным директором “АМТ» Вадимом Басиным выехал к шахтерам.

13 декабря, среда

00:30 — Ерлан Кошанов спускается в забой шахты Шахтинская. После двухчасового разговора на поверхность поднимается 59 человек. На шахте Тентекская после этого выходит 76 человек.

03:00 — На шахте Тентекская Ерлан Кошанов проводит совещание с участием директоров шахт АО «АрселорМиттал Темиртау», профсоюзов, бригадиров. Вновь обсуждаются требования шахтеров и предложения компании.

04:00 — Кошанов прибыл на шахту Ленина, чтобы спуститься в забой и встретиться с шахтерами. На поверхность выходит 19 человек.

06:00 — Аким спускается в шахту Казахстанская, там также встречается с горняками. Переговоры продолжаются.

08:00 — В результате по состоянию на 8 утра 13 декабря за ночь на поверхность поднялось 154 шахтера.

Кроме того, в социальных сетях появились сообщения о якобы проводимых арестах в Шахтинском регионе. По этому поводу пресс-служба Департамента внутренних дел Карагандинской области заявляет, что никаких задержаний и арестов в Шахтинском регионе не проводилось. Полиция просит граждан не поддаваться на провокации.

10:00 — Несколько шахтеров поднялись на поверхность по причине плохого самочувствия.

Нам, в редакцию NV.kz, прислали видео, где шахтеру, поднявшемуся на поверхность из-за плохого самочувствия, оказали помощь в одном из медпунктов.

20:30 — На шахте «Тентекская» под председательством акима Карагандинской области Ерлана Кошанова состоялась встреча членов инициативных групп с руководством АО «АрселорМиттал СНГ» в лице Парамжита Калона.

Аким области сообщил, что более 600 шахтёров, отказавшихся покидать свои рабочие места, остаются под землёй. Ерлан Кошанов особо отметил, что с целью решения трудового спора состоялся телефонный разговор между премьер-министром РК Бакытжаном Сагинтаевым и главным акционером ArcelorMittal Лакшми Митталом. После собственником компании были даны распоряжения генеральному директору предприятия Парамжиту Калону.

В ходе встречи с членами инициативных групп руководитель АО «АрселорМиттал Темиртау» высказал мнение о том, что сотрудникам и руководству компании нужен был диалог перед принятием крайних мер.

Собравшимся Парамжит Калон озвучил условия компании: «АО «АрселорМиттал Темиртау» готово незамедлительно приступить к переговорам с представителями горняков, но при условии, что все шахтёры поднимутся на поверхность в ближайшее время. При выполнении этого условия работодатель гарантирует отсутствие каких-либо наказаний».

Прокурор Карагандинской области Марат Сексембаев дал правовую оценку происходящим событиям. Инициативные группы после этой встречи отправились на шахты, где проведут переговоры с шахтёрами, остающимися под землёй.

14 декабря, четверг

10:00 — Пресс-секретарь областного управления здравоохранения Айжан Иса дала комментарий корреспонденту NV.kz по поводу шахтеров, которым понадобилась медицинская помощь: «Я могу сказать, что вчера мы госпитализировали одного шахтера [с шахты «Казахстанская»], 1982 года рождения. В центральную больницу Шахтинска его доставили с судорогами. Со слов пациента, он употребил энергетический напиток. Судороги сняли, всю необходимую медицинскую помощь ему оказали. Сейчас он находится в палате, состояние стабильное. Также вчера двух шахтеров [с шахты им. Ленина и «Тентекская»] хотели госпитализировать. Они сами отказались от госпитализации. Хотя мы им предлагали лечь в больницу, пройти ряд обследований. Они отказались [от госпитализации], написали расписку».

11:30 — Стало известно, что руководство профсоюза «Коргау» обратилось в прокуратуру для привлечения к уголовной и административной ответственности руководителя ОО «Шахтёрская семья».

14:00 — Руководство «АрселорМиттал Темиртау» подало в суд на бастующих шахтеров.

В социальных сетях активно начали распространять скриншоты о подаче исковых заявлений на бастующих шахтеров.

Корреспондент NV.kz связался с пресс-службой областного суда с целью пролить свет на ситуацию. Руководитель пресс-службы Карагандинского областного суда Житикова Гульбаршин сообщила, что в суды Шахтинска, Абая и Сарани поступили иски от руководства «АрселорМиттал Темиртау» с требованием признать забастовку шахтеров незаконной.

«По Карагандинской области 13 и 14 декабря, то есть вчера и сегодня, поступили исковые заявления от АО «АрселорМиттал Темиртау» к органу, возглавляющему забастовку работников шахт «Казахстанской, «Шахтинской», «Тентекской», Ленина, «Саранской», Костенко, Кузембаева, «Абайской», профсоюза угольщиков «Коргау», профсоюза металлургов «Жактау», работников АО «АрселорМиттал Темиртау» о признании забастовки незаконной. Все иски приняты к рассмотрению судов», — рассказала Гульбаршин Амангельдыевна.

19:30 — Приостановить забастовку горняков обязал городской суд Шахтинска.

«Согласно пункту 4 статьи 176 Трудового кодекса РК, в случае создания непосредственной угрозы жизни и здоровью людей, прокурор или суд до принятия соответствующего решения вправе приостановить забастовку», — оглашено судьёй Данияром Максутовым.

Суд, который проходил 14 декабря, приостановил забастовку, но не признал её незаконной. Иск компании о признании забастовки незаконной перенесено на другой день.

Суд определил: «Ходатайство АО «АрселорМиттал Темиртау» о приостановлении забастовки на шахтах «Казахстанская», «Шахтинская» имени Ленина и «Тентекская» удовлетворить. Обязать работников шахт выйти на поверхность и приостановить забастовочные действия. Определение подлежит немедленному исполнению».

Ночью 14 декабря (приблизительное время неизвестно) — Завершилась забастовка на шахтах АО «АрселорМиттал Темиртау».

Первыми на поверхность начали подниматься шахтёры шахты «Казахстанская» после встречи с акимом Карагандинской области Ерланом Кошановым и исполнительным директором АО «АрселорМиттал Темиртау» Вадимом Басиным. Следом поднялись горняки шахт «Шахтинской», «Тентекской», им. Ленина.

15 декабря, пятница

01:00 — Все шахтеры, находившиеся ранее под землей, (около 420 человек) были на-гора. По информации «АрселорМиттал Темиртау», состояние шахтеров удовлетворительное.

Шахтёрам были озвучены условия, предложенные работодателем: 30 % повышение заработной платы всем подземным работникам. Размер повышения заработной платы для наземных работников угольных предприятий определит Согласительная комиссия в ходе последующих переговоров. Всем работникам Угольного департамента компании будет выплачена единовременная выплата премии в размере оклада.

Помимо этого, работодателем предложено объявить 15 декабря выходным днём и приступить к работе с 16 декабря.

Среди горняков было распространено письмо за подписью прокурора города Шахтинска. В письме даётся гарантия освобождения от уголовного преследования шахтёров за участие в этой забастовке. Кроме того, орган прокуратуры выразил готовность при необходимости оказать правовую поддержку в этом вопросе.

Переговоры с работодателем горняки будут продолжать в рамках Согласительной комиссии, в которую вошли члены инициативных групп, представители профсоюзных комитетов, прокуратуры, директора шахт, а также руководство области и компании «АМТ».

Утром 15 декабря стало известно, что шахта «Саранская» приступила к работе.

«На данный момент у нас уже запущена в работу шахта «Саранская». Шахтеры после того, как их товарищи поднялись на поверхность, изъявили желание приступить к работе. Сейчас смена запущена», — сообщили в пресс-службе компании «АрселорМиттал Темиртау».

Немного позднее стало известно, что, вслед за шахтой «Саранской» возобновили работу шахты «Абайская», им. Кузембаева, им. Костенко.

15:30 — «АМТ» отозвало иски к шахтерам.

«АО АрселорМиттал Темиртау» приняло решение не привлекать сотрудников угольного департамента, принявших участие в несанкционированной забастовке, к уголовной ответственности и административному наказанию в виде увольнения», – сообщили в компании.

NV.kz следил за событиями с самого начала и до конца.