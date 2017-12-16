«Я прошел ад». Экс-игрок карагандинского «Шахтера» победил рак и завершил карьеру

Его спасла мама, которая стала донором для сына.

Бывший полузащитник сборной Хорватии и карагандинского «Шахтера» Никола Покривач объявил о завершении карьеры футболиста, пишет Vesti.kz.

В последнее время Покривач боролся с лимфомой Ходжкина (рак лимфоузлов). Этот диагноз ему был поставлен летом 2015 года. Затем хорват прошел курс химиотерапии и даже вернулся в футбол, забив гол во втором матче.

В августе 2016 года Покривачу потребовался повторный курс химиотерапии, но через девять месяцев он узнал, что болезнь вернулась. На этот раз врачи прибегли к трансплантации стволовых клеток, а донором выступила мать пациента.

«Прошло четыре месяца, как меня выписали из больницы. Каждую неделю в четверг я езжу на обследование. Пока все в порядке, — говорит Покривач. — Клетки прижились очень хорошо. Врач сказал, что все прошло успешно. Все это было очень тяжело, все казалось настоящим адом. Я 50 дней не видел того, кто скучал по мне больше всего. Теперь я хочу проводить с дочкой как можно больше времени.



Тяжелее всего было лечиться в первый раз. Я ведь понятия не имел, есть ли вообще способ побороть эту болезнь. Когда рак вернулся во второй и третий раз, я знал, что обязательно вылечусь. Потому что если ты уже победил один раз, то сможешь сделать это снова. Я всегда был бойцом. Хотя мне было нелегко, я прошел через ад. Мама пожертвовала мне стволовые клетки. Врачи не сразу дали согласие на это, потому что требовался донор младше 40 лет. Но в итоге сделали выбор в пользу нее, потому что клетки близких родственников лучше приживаются. Мама спасла меня, я очень благодарен ей. Она дважды дала мне жизнь: когда родила и когда спасла.



Мне пока противопоказаны физические нагрузки. Сейчас я с друзьями хожу на занятия йогой и пилатесом. Для остального пока еще рано, нужно терпение — все будет хорошо. Я уже возвращался в футбол после семи месяцев лечения. Но сейчас этого не будет. Я могу сказать, что завершил карьеру футболиста. Через шесть-месяцев я планирую поступить на тренерские курсы. Посмотрим, как получится дальше, но я хотел бы остаться в футболе».

32-летний Покривач известен по выступлениям за хорватские клубы «Динамо» (Загреб), «Вартекс», «Интер» (Запрешич), «Риека» и «Славен Белупа». За рубежом он играл в составе австрийского «Ред Булла», французского «Монако» и карагандинского «Шахтера». В сборной Хорватии он провел 15 матчей и играл на Евро-2008.

За «Шахтер» Покривач выступал с июня 2014 по июнь 2015 года. В чемпионате Казахстана он провел 22 матча. Также на его счету шесть игр и один гол за «горняков» в Лиге Европы.

В составе «Динамо» Покривач дважды выигрывал чемпионат Хорватии, а вместе с «Ред Буллом» становился чемпионом Австрии. Со сборной он доходил до четвертьфинала Евро-2008.

В 2014 году Покривач стал отцом. Его дочь Ника родилась, когда ее отец играл в Казахстане.

