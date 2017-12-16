Крик души. Хотела бы достучаться до Акимата и Прокуратуры Октябрьского района города Караганды с просьбой наконец-то поменять старые междугородние пазики #100 ТОО «Манас», которые находятся на протяжении 10 лет в аварийном состоянии.
Три из пяти поездок пазики межгород Темиртау -Майкудук и обратно ломаются, и приходится ждать следущий автобус около 30 мин в морозе, в степи. Народ устал возмущаться водителям и кондуктору, так как они нервным криком дают лишь один ответ (цитирую из уст): «Жалуйтесь на автопарк, это они не дают нам нормальные автобусы, хотя бы не ремонтируют, одни шроты, это не наша вина!».
Так уважаемые вышестоящие чиновники! Понимаем что у вас иномарки, но подумайте о народе, которые полчаса, иногда по часу мерзнут на остановках в ожидании шрот-автобусов, которые через сто метров обязательно ломаются. Проведите проверку технического состояния транспортов, выпустите нормальные междугородние автобусы.
Пазики #100 от ТОО Манас давно пора отдать на свалку. Это не только мои слова, а крик души народа и не только, но и водителей.
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Несколько вопросов.
1. Почему Октябрьского района, если ТОО Манас находится на ул.Бытовой, 25?
2. Чем вам помогут акимат и прокуратура? Новые автобусы за бюджетный счет купят — частной коммерческой организации? Так это уголовка.
Чтобы изменить положение — нужны конкретные жалобы, от конкретных людей — на каждый конкретный случай. ПОТОК жалоб.
А иначе вы никак, увы, ситуацию не измените. Ваш крик души (я вас понимаю) на сайте Вестника -никто и не заметит.
Телефон доверия — Инспекция транспортного контроля по Карагандинской области 8(7212)34 80 00 ktk.kar@mtc.gov.kz г.Караганда, ул.Гапеева,5
МОЖЕТ БЫТЬ они смогут как-то повлиять.
KO
17 декабря, 2017 в 02:58
Всегда бесило. У нас полно отделов транспорта, жкх. Но они ничего не решают. А как к ним придёшь за справкой, так щёки надувают, важные такие становятся! Что вы! Оторвали их от такого важного кофепития!
Да уш!!!
17 декабря, 2017 в 11:19
Решать что-то может структура, у которой есть деньги и реальная власть.
Вспомните СССР — реальная власть и деньги были у КПСС, она всё и решала.
В данном случае автору письма можно только посочувствовать. Город не может — и, кстати, не имеет права — купить для ТОО Манас новые автобусы. А у самого ТОО Манас скорее всего денег на новые тоже нет. Так что единственное что возможно — ловить их на нарушениях и расторгать договор. (((
KO
17 декабря, 2017 в 15:11
Извиняюсь, Вы о чем? Вы в какой стране живете?
Радостный
17 декабря, 2017 в 20:25
На это нет денег!! Ну а когда переименуют Октябрьский район то заживём….
Ванга
17 декабря, 2017 в 21:44
Да вообще при чем тут акимат? МЫ ВСЕ живем при капитализме так что проезд это ваша проблема дорогая моя землячка ватница.
Ванга
17 декабря, 2017 в 21:47
Насколько я знаю, «сотый» маршрут всегда был рентабельным, еще с советских времен! У многих семьи и родственники объединены этим маршрутом! Так почему-бы не сделать его таким же рентабельным, как например 146-й маршрут? Немного поправить маршрут, поставить комфортабельные, скоростные автобусы, сделать маршрут «экспрессным», с соответствующей сеткой тарифов, и все будут рады — и перевозчики, и пассажиры! Если кто-то назовет этот маршрут «нерентабельным», то это полная глупость и не умение работать!
Горожанин
18 декабря, 2017 в 00:03
Сразу видно кто ни разу не ездил в 100!!!
Любитель рассуждать о чем незнаю
Нина
18 декабря, 2017 в 21:35
Не знаю 100 маршрут сколько ездю не видел ещо нарушение на работу всегда успеваю
Жас
19 декабря, 2017 в 10:36
Прикольно, очень похоже, что кто-то просто лишается с Манасом, хочет забрать маршрут. Нашли до чего ли купаться. Нормальные автобусы на 100 не лучше, но и не хуже других городских. А возьмите автобусы 5 маршрут. Они хорошие? Холодный вонючий шрот. Вот куда глянуть не мешает!
Людмила
19 декабря, 2017 в 11:24
Езжу на 100 уже давно, претензий не имею. Если бы был аварийным автобус его бы не выпустили, логично? Это же безопасность пассажиров. И на то спасибо!
Карагандинец
19 декабря, 2017 в 14:16
одевайтесь тепле а то привыкли без головного убора выкабеливатся
шарик
19 декабря, 2017 в 21:02