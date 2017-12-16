Подумайте о народе — выпустите нормальные автобусы!

Крик души. Хотела бы достучаться до Акимата и Прокуратуры Октябрьского района города Караганды с просьбой наконец-то поменять старые междугородние пазики #100 ТОО «Манас», которые находятся на протяжении 10 лет в аварийном состоянии.

Три из пяти поездок пазики межгород Темиртау -Майкудук и обратно ломаются, и приходится ждать следущий автобус около 30 мин в морозе, в степи. Народ устал возмущаться водителям и кондуктору, так как они нервным криком дают лишь один ответ (цитирую из уст): «Жалуйтесь на автопарк, это они не дают нам нормальные автобусы, хотя бы не ремонтируют, одни шроты, это не наша вина!».

Так уважаемые вышестоящие чиновники! Понимаем что у вас иномарки, но подумайте о народе, которые полчаса, иногда по часу мерзнут на остановках в ожидании шрот-автобусов, которые через сто метров обязательно ломаются. Проведите проверку технического состояния транспортов, выпустите нормальные междугородние автобусы.

Пазики #100 от ТОО Манас давно пора отдать на свалку. Это не только мои слова, а крик души народа и не только, но и водителей.