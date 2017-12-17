Вы чувствуете предновогоднее настроение? За окном кружатся снежинки, а на кухне пахнет мандаринами. Город ночью сияет огнями, на экранах крутят новогоднюю рекламу, а дамы уже выбирают новые сережки к праздничному наряду. В преддверии самого ожидаемого праздника года консалтинговое агентство «Pro Image» устроило предновогодний фэшн ужин с приглашенными мастерами по дизайну, визажу и фен шую. Также приглашённым гостем вечера был Ерлан Кокеев. Он порадовал гостей своим творчеством и авторскими стихами.
Что нам принесет 2018 год? Мы верим в то, что новый год будет лучше, даем обещания и начинаем «новую жизнь». Мода – она как жизнь. Есть такое выражение «Новое – это хорошо забытое старое». И в этом году фэшн мастера предлагают нам вспомнить старое, вернуться в то начало естественности и невинности, которую создала сама природа.
Приглашенный гость стилист-визажист Юлия Решетько продемонстрировала на моделях самые актуальные решения будущего года. По словам Юлии, в 2018 естественность и практичность вернутся в моду.
В роли моделей были самые обычные, реальные женщины, матери и жены. Организатор мероприятия, Ирина Нечаева, не раз подчеркивает то, что женская красота не вписывается в стандарты, она многогранна.
Итак, самыми актуальными решениями будущего года являются:
— черный брючный костюм. Стилист рекомендует разбавить классический образ блеском, который придаст утонченность и элегантность;
— платье макси с цветочным принтом. Цветы всегда актуальны, ведь это символ женственности;
— плиссированная юбка, отличным сочетанием для нее будет однотонная, практичная ткань;
— пурпурного цвета платье – решение для ярких и смелых девушек, не боящихся экспериментировать. Вертикальные оборки стройнят фигуру и придают образу легкость.
Юлия Решетько рассказала и о трендах в макияже:
— В 2018 году наконец уйдет контуринг, вырисовывание черт лица, нос, скул. Обилие хайлайтера также не приветствуется, только естественный блеск и ваша натуральная красота. Неизменным трендом остаются красные губы и стрелки любых видов.
Мода – это стиль жизни, мода определяет общество. Весьма радует, что наконец уходит в прошлое все искусственное, навязанное и ненатуральное. Красота многогранна и многолика. Красота дана самой природой, а имиджмейкеры лишь подчеркивают ее достоинства.
Будьте счастливы в новом году, а красота придет туда, где есть счастье.
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Дуст какой то. Такие статейки рекламушки на буклетиках печатать надо и по парикмахерским раскладывать перед ожидающими.
строгий выговор
19 декабря, 2017 в 16:00