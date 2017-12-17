Вы чувствуете предновогоднее настроение? За окном кружатся снежинки, а на кухне пахнет мандаринами. Город ночью сияет огнями, на экранах крутят новогоднюю рекламу, а дамы уже выбирают новые сережки к праздничному наряду. В преддверии самого ожидаемого праздника года консалтинговое агентство «Pro Image» устроило предновогодний фэшн ужин с приглашенными мастерами по дизайну, визажу и фен шую. Также приглашённым гостем вечера был Ерлан Кокеев. Он порадовал гостей своим творчеством и авторскими стихами.

Что нам принесет 2018 год? Мы верим в то, что новый год будет лучше, даем обещания и начинаем «новую жизнь». Мода – она как жизнь. Есть такое выражение «Новое – это хорошо забытое старое». И в этом году фэшн мастера предлагают нам вспомнить старое, вернуться в то начало естественности и невинности, которую создала сама природа.

Приглашенный гость стилист-визажист Юлия Решетько продемонстрировала на моделях самые актуальные решения будущего года. По словам Юлии, в 2018 естественность и практичность вернутся в моду.

В роли моделей были самые обычные, реальные женщины, матери и жены. Организатор мероприятия, Ирина Нечаева, не раз подчеркивает то, что женская красота не вписывается в стандарты, она многогранна.

Итак, самыми актуальными решениями будущего года являются: